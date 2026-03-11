AI가 모든 산업에서 화두로 떠오른 가운데, 이를 선제적으로 도입한 기업들은 조직 전반에 걸쳐 의미 있는 성장을 경험하고 있지만, 여전히 대다수 기업은 엔터프라이즈 AI를 본격적으로 확장하지 못하고 있는 상황입니다.

하지만 2026년이 그 흐름이 바뀌는 해가 될 수 있습니다.

올 한 해 동안 많은 리테일/소비재 기업들이 AI 도구와 애플리케이션을 시험적으로 도입하는 단계에서 벗어나, 엔터프라이즈 AI를 전면 수용함으로써 비즈니스 전반의 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 자율적인 공급망 의사 결정에서 대화형 및 에이전틱 상거래에 이르기까지, 리테일 기업들은 빠르게 변화하는 산업 환경의 요구에 부응하기 위해 내부 운영과 고객 경험 전반에서 진화를 가속화할 것입니다.

그러나 소비자들은 리테일 업체와 마찬가지로 미래를 바라보면서도, 동시에 전통적인 오프라인 매장에 기반한 경험도 함께 찾고 있습니다. 과거의 것이 다시 새로워지는 이 현상은 리커머스(recommerce, 중고거래/재판매)의 급부상에서 그대로 드러납니다. 소비자들은 온라인 쇼핑 시 검색 엔진 대신 LLM을 더 많이 활용하는 동시에, 구매 전에 직접 보고, 만지고, 체험할 수 있는 오프라인 경험을 갈망하고 있습니다. 지금부터, 2026년 리테일/소비재 산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 변화를 살펴보도록 하겠습니다.

대화형 및 에이전틱 상거래

우리가 알고 있는 전자상거래는 근본적인 변화를 맞이하게 될 것입니다. 에이전틱 상거래가 온라인 쇼핑 경험의 핵심 요소로 자리 잡을 가능성이 높기 때문입니다. 올해 전미소매협회(NRF) 컨퍼런스에서 Google은 Gemini와 검색의 AI 모드(AI Mode in Search)에서 일부 상품에 적용될 새로운 체크아웃 기능을 지원하기 위해 유니버설 상거래 프로토콜(UCP)이라는 에이전틱 상거래 표준을 발표했습니다. 에이전트 결제 프로토콜(APP)을 출시한 지 불과 4개월 만의 일입니다. 한편 주간 활성 사용자 8억 명을 보유한 ChatGPT의 Instant Checkout은 Stripe와 함께 구축한 에이전틱 상거래 프로토콜(ACP)을 기반으로 작동합니다. 이러한 움직임은 2026년 리테일 업체들이 에이전틱 상거래를 본격적으로 수용하고 구현할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

올해 리테일 업체들이 고려해야 할 요소는 대화형 상거래와 에이전틱 상거래 이 두 가지입니다. 전자는 소비자가 LLM과 직접 대화하며 상품을 탐색하거나 검색하는 방식이고, 후자는 인간의 개입 없이 거래가 이루어지는 방식입니다.

먼저 대화형 상거래 측면에서 보면 소비자들이 인터넷을 사용하는 방식이 근본적으로 바뀌었습니다. 이제 소비자들은 전통적인 검색 엔진보다 LLM에 더 많은 시간을 할애하며 상품을 검색하고 발견합니다. 검색 엔진에서는 짧은 검색어와 제한적인 개인정보를 입력하는 반면, LLM과의 상호작용에서는 자신에 대한 정보를 훨씬 더 구체적으로 제공합니다.

이처럼 AI 중심의 상품 탐색이 확대되는 환경에서 리테일 업체들은 상품의 발견 가능성을 보장하기 위해 시맨틱 모델링과 상품 가시성 극대화에 집중해야 합니다. 즉, 상품 카탈로그를 정제되고 정확한 상태로 유지하고, 고품질 데이터로 지속적으로 보강해 AI 기반 고객 경험을 강화해야 합니다.

에이전틱 상거래의 진화 측면에서는 2026년 후반으로 갈수록 인간 개입 기반(human-in-the-loop)의-쇼핑 어시스턴트가 확산될 것으로 전망됩니다. 아직은 초기 단계이지만, 향후 소비자가 상품 탐색과 구매 과정을 에이전트에 위임하고, 에이전트가 이를 자율적으로 처리하는 방식이 일상적인 리테일 경험으로 자리 잡을 가능성이 큽니다. 이에 대비해 리테일 업체는 공급망 에이전트, 재고 에이전트, 고객 360 에이전트 등 다양한 에이전트를 연결할 수 있는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 갖추어야 합니다. 특히, 생필품이나 생활용품처럼 반복 구매가 이루어지는 카테고리에서 인간 개입 기반 어시스턴트가 가장 먼저 확산될 가능성이 높습니다.

자율적 공급망 의사 결정

리테일/소비재 산업의 B2C 관점에서는 에이전트 상거래가 주로 논의되고 있지만, B2B 영역에서는 AI와 에이전트가 자율적 공급망 의사 결정의 형태로 활용될 것입니다. 예를 들어, 공급업체와의 협상 과정에서 어떤 조건을 제시해야 하는지 AI가 분석을 한다거나, 매장이나 풀필먼트 및 유통 센터의 공간 배치를 최적화하는 데 활용될 수 있습니다. 특히 다수의 센터를 분산 운영하는 리테일 업체의 경우 이는 매우 중요한 영역입니다. 자율 공급망 의사 결정은 계절성과 특정 지역의 판매 상황에 따라 상품 위치를 결정하는 것과 같은 문제를 해결하는 데에도 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 대형 리테일 업체는 판매 데이터를 기반으로 동부 해안 지역의 매장에는 겨울 의류 재고를 더 오랜 기간 더 많이 비축하도록 자동으로 결정할 수 있습니다.

또한 AI 기반 수요 예측과 재고 관리 고도화를 통해 예측형 공급망 인텔리전스도 한 단계 더 진화할 것입니다. 기존에도 머신러닝(ML)이 예측 업무에 활용되어 왔지만, AI는 SQL 쿼리 작성이나 데이터 사이언스 모델 생성 및 실행과 같은 작업을 자동화함으로써 운영 효율을 한층 높일 것입니다.

향후 리테일/소비재 기업은 공급망 회복탄력성을 강화하기 위해 공급망 속도와 다각화를 동시에 우선순위에 두어야 합니다. 인사이트와 정보에 대한 접근 속도는 데이터 활용 역량에 달려 있으며, 구축된 데이터 생태계는 에이전트 기반 의사 결정을 좌우하게 될 것입니다. 실제로 급변하는 환경에서 에이전트 기반 의사 결정 역량은 공급망 경쟁력을 가르는 핵심 차별화 요소가 될 가능성이 높습니다.

러커머스의 부상과 오프라인 경험 강화

AI, 에이전트, 데이터 기반 운영으로 산업이 빠르게 전환되고 있는 가운데, 소비자들은 미래 지향적인 경험과 전통적인 리테일 경험을 동시에 추구하고 있습니다. 리커머스(i.e. 중고 거래)는 Z세대를 중심으로 빠르게 주류로 자리 잡았고, 지속가능성에 대한 소비자의 관심 확대도 이 같은 리커머스의 빠른 대중화에 기여했습니다. 보다 의식적인 소비에 대한 소비자들의 관심이 증가하고 있으며, 자신들의 삶에서 진정으로 필요한 브랜드와 제품이 무엇인지 다시 생각하는 경향이 폭넓게 나타나고 있습니다. 로컬 구매 확대, 지속가능한 친환경 패키징 우선 고려, 순환 경제 참여 등의 트렌드는 리테일의 모든 카테고리에 영향을 미칠 것입니다. 소비재 회사들은 기존 제품의 포지셔닝을 재정의하고, 혁신을 통해 성장을 도모할 기회가 열려 있습니다. 새로운 수익원을 찾고 있는 리테일 업체라면 반품 및 역물류 전략을 재검토하고, 리커머스를 수익성 회복 방안으로 적극 고려할 필요가 있습니다.

또한, 소비자들은 매장 내 경험, 특히 촉각 및 물리적, 감각적 경험에 대한 요구가 커지고 있으며, 이는 리테일 관광의 확산으로 이어지고 있습니다. 패션 및 의류 처럼 수직 통합된 리테일에서는 이미 일반적인 현상이었지만, 이제는 완구류 등 다른 카테고리에서도 상품과 패키지를 직접 보고 만져보기를 원하는 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이에 따라 리테일 업체들은 (럭셔리 브랜드뿐만 아니라) 다양한 매장 내 경험을 도입하며 이러한 흐름에 대응하고 있습니다. 예를 들어 Costco는 신제품 출시를 홍보하기 위해 매장에 유명 인사를 초청하는 방식으로 오프라인 경험을 차별화하고 있습니다. 소비자가 물리적 경험을 지속적으로 추구하는 만큼, 리테일 업체들은 고객 요구를 면밀히 파악하고 매장 경험을 소비자가 ‘놓칠 수 없는 가치 있는 순간'으로 만들어 나갈 방법을 구상해야 합니다.

2026년은 리테일/소비재 기업에 성장과 혁신을 위한 중대한 기회를 제공할 것입니다. 하지만 그 기회를 잡기 위해서는 먼저 엔터프라이즈 AI를 수용해야 합니다. 엔터프라이즈 AI를 성공적으로 추진하기 위해서는 다음의 요소들이 갖춰져야 합니다.

데이터 준비: 회사 내외부의 다양한 시스템 전반에서 필요한 데이터에 접근할 수 있어야 하며, 이를 정제하고 표준화하여 데이터 소비자가 활용 가능한 상태로 만들어야 합니다. AI 도입 성공 여부를 좌우하는 가장 중요한 요소는 모델 자체가 아니라, 모델 학습에 사용되는 데이터입니다.



안전하고 사용하기 쉬운 데이터 플랫폼: 모든 데이터 유형(정형, 비정형, 반정형)을 지원하고, 기업 데이터가 외부 공개 도메인으로 유출되지 않도록 안전한 환경에서 LLM을 실행할 수 있어야 합니다.



비즈니스 주도형 사용 사례 거버넌스: 기술을 위한 기술 도입이라는 함정에 빠지지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 실질적인 변화를 만들어내지 못할 사용 사례에 기술을 배포하게 될 위험이 있습니다. 실제 비즈니스 우선순위에 기반해 AI를 적용하고, 중요한 사용 사례를 식별할 수 있는 객관적 프레임워크를 마련해야 합니다.



협업 및 상호 운용 가능한 생태계: 시장에서 이미 개발되고 있는 최고 수준의 솔루션을 적극 활용할 수 있는 능동적인 전략이 필요합니다. 적합한 파트너와 협력하여 필요에 맞는 적절한 도구를 도입할 수 있어야 합니다. 가치 창출에 끊임없이 집중해야 합니다. AI로 실질적인 가치를 만들어내지 못한다면, 조직은 AI의 잠재력을 신뢰하지 않게 되고, 결국 AI를 통해 달성할 수 있는 모든 성과가 약화될 것입니다.

지금까지 살펴본 내용은 2026년에 다가올 변화에 대한 인사이트 중 일부에 불과합니다. 리테일/소비재 산업에 대한 보다 자세한 전망과 리테일/소비재 기업들이 대비해야 할 과제에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 리테일/소비재 + AI 데이터 예측 2026 웨비나를 시청하고 Snowflake AI + 데이터 예측 2026 보고서를 다운로드해 확인해 보시기 바랍니다.