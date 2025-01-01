보고서
SnowflakeAI + 데이터 예측 2026
에이전틱 AI의 부상은 엔터프라이즈의 형태와 일하는 방식을 근본적으로 바꾸고, 새로운 유형의 조직과 인재를 탄생시킬 것입니다.
12명 이상의 Snowflake 전문가 및 경영진의 인사이트를 확인해 보세요.
- AI 에이전트의 확산 시점 및 방식에 대한 전망
기업의 에이전틱 전환을 가로막는 요인 분석
사이버 범죄를 통한 ‘적대적 에이전트’의 등장 및 위협 예측
업무 방식 변화와 직원들의 적응 방식 전망
AI 에이전트가 주도하는 차세대 혁신
기업에서 에이전틱 AI는 ‘마이크로 에이전트’로 시작하여 점차 더 강력한 도구로 확장될 것입니다. 산업계에서 일어날 주요 변화는 다음과 같습니다.
에이전틱 인터넷을 연결할 지배적인 AI 프로토콜의 등장
오픈소스 기반 모델 고도화로 인한 기존 상업용 모델의 독점 구도 와해
에이전트 성능 향상의 핵심 요소가 될 피드백 루프
“사용하는 모든 제품에 피드백 루프가 구축되면 더 복잡한 사용 사례가 가능해집니다."
Sridhar Ramaswamy
다크 AI: 검열되지 않은 오픈소스 모델사이버 범죄 수법 고도화 전망
검열되지 않은 오픈소스 모델을 기반으로 한 새로운 ‘다크 AI’ 도구들이 피싱, 소셜 엔지니어링 공격 생성 등에 특화되어, 고도화된 사이버 범죄의 진입 장벽을 크게 낮추고 있습니다. 지하 범죄 시장은 AI를 활용해 새로운 불법 생태계를 빠르게 구축하고 있습니다.
“금전적 이득을 노리는 위협 집단은 이제 국가 수준의 리소스를 보유하고 있습니다."
Brad Jones
AI로 강화된 새로운 인력의 등장
생성형 AI와 에이전틱 AI는 단순히 업무 속도를 높이는 도구가 아니라, 필요한 역량과 직무 자체를 바꾸는 패러다임의 전환입니다. “전문 기술이 사라지지는 않겠지만, 다양한 도구, 데이터, AI를 아우르며 오케스트레이션할 수 있는 인재로 가치의 무게 중심이 이동할 것입니다.”라고 Snowflake의 최고 데이터 분석 책임자인 Anahita Tafvizi는 말합니다.
AI로 인해 앞으로 1년 내 개발자 생산성이 최대 33% 향상될 것으로 예상됩니다.
기술 직군의 직원들은 더욱 전략적인 역할로 진화해야 합니다.
‘AI와의 협업 역량’이 새로운 소프트 스킬로 부상할 것입니다.
“엔지니어는 이제 뛰어난 코드 작성 실력을 갖추기보다 자신이 만들고자 하는 것을 명확하게 설명할 수 있어야 합니다."
Baris Gultekin
