생성형 AI와 에이전틱 AI는 단순히 업무 속도를 높이는 도구가 아니라, 필요한 역량과 직무 자체를 바꾸는 패러다임의 전환입니다. “전문 기술이 사라지지는 않겠지만, 다양한 도구, 데이터, AI를 아우르며 오케스트레이션할 수 있는 인재로 가치의 무게 중심이 이동할 것입니다.”라고 Snowflake의 최고 데이터 분석 책임자인 Anahita Tafvizi는 말합니다.



AI로 인해 앞으로 1년 내 개발자 생산성이 최대 33% 향상될 것으로 예상됩니다.

기술 직군의 직원들은 더욱 전략적인 역할로 진화해야 합니다.

‘AI와의 협업 역량’이 새로운 소프트 스킬로 부상할 것입니다.