すべての業界でAIが重要視されており、AIを早期に導入した企業は組織全体で大きな成長を遂げています。しかし、ほとんどの企業において、エンタープライズAIはまだスケーリングされていません。

しかし、2026年はその変化の年かもしれません。

今後1年のうちに、多くの小売企業や消費財企業は、AIツールやアプリケーションの実験から、エンタープライズAIを全面的に導入してビジネス内の変革イノベーションを推進するようになると予測されます。自律的なサプライチェーンの意思決定から、対話型コマースやエージェント型コマースまで、小売企業は急速に変化する業界の要求に確実に対応できるように社内のオペレーションや顧客体験など、進化する多くの主要領域が存在します。

しかし、小売企業と消費者は未来を見据えている中で、消費者は従来の実店舗に根ざした体験を求めています。リコマースの急速な台頭によって主流になりつつある今、消費者はオンラインショッピングを検索エンジンではなくLLMに頼るようになっていますが、同時に、購入前に何を見たり、触ったり、感じたりできる店舗体験を渇望しています。ここからは、2026年に小売・消費財業界に最も影響を与えた変化について詳しく見ていきます。

対話型コマースとエージェント型コマース

エージェント型コマースは、オンラインショッピング体験においてますます中心的な役割を果たすようになるため、Eコマースは大きな変化を迎えようとしています。今年の全米小売連盟（NRF）カンファレンスで、Googleは、Universal Commerce Protocol（UCP）と呼ばれるエージェント型コマース標準をローンチすることを発表しました。これは、Geminiと検索のAIモードの対象製品に関する新しいチェックアウト機能を強化するものです。これは、Agent Payments Protocolを立ち上げてからわずか4か月後のことです。ChatGPTのInstant Checkoutは、毎週8億人のアクティブユーザーが利用でき、Stripeで構築したAgentic Commerce Protocol（ACP）を利用しています。こうした動きは、小売企業が2026年にエージェント型コマースを導入し、実装するための基盤となっています。

小売企業が今年検討すべきは、会話型コマースとエージェント型コマースの2つの側面です。1つは、消費者がLLMと対話できるようにする会話型コマース、もう1つは人間以外のインザループトランザクションを可能にするエージェント型コマースです。

会話型コマースの分野に関連するものとして、消費者のインターネット利用方法は根本的に変化しています。LLMを使用して製品の検索や発見を行っている時間は、従来の検索エンジンを使用している時間よりも非常に長いのです。検索エンジンでは、顧客はクエリに使用する単語を減らし、個人情報を提供することも減りましたが、LLMでは、顧客自身に関する情報をはるかに積極的に取得できるようになります。

小売企業は、AI中心の製品調査と発見へのシフトを踏まえ、セマンティックモデリングと製品の可視性最大化に注力して発見可能性を確保する必要があります。つまり、製品カタログがクリーンで正確であり、高品質なデータでフィードされていることを確認して、AI駆動の充実した顧客体験を実現する必要があります。

エージェント型コマースの進化については、2026年末からヒューマンインザループのショッピングアシスタントへの移行が予測される。まだ実現はしていませんが、小売体験においては、消費者が商品を見つけて購入するという行為を、自律的にすべてを処理するエージェントに渡すようになると予測しています。小売企業は、モデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバーを用意して、異なるエージェント（サプライチェーンエージェント、在庫エージェント、顧客の360度ビューのエージェントなど）を結びつけることが重要です。ヒューマンインザループアシスタントは、消耗品や家庭用品など、製品を繰り返し購入しなければならないカテゴリーで定着する可能性が高いです。

自律型サプライチェーンの意思決定

エージェント型コマースは、B2Cの観点から語られることが多いですが、小売企業のB2BにおけるAIやエージェントの活用は、自律的なサプライチェーン意思決定の形になるでしょう。これには、サプライヤーとの交渉や、AIを使用して交渉に必要な内容を把握するなどのタスクが含まれます。また、店舗内やフルフィルメントセンターや配送センターなどのスペース計画も、特にこれらのセンターに非常に分散したネットワークを持つ小売企業には含まれます。自律的なサプライチェーンの意思決定は、季節性や特定の地域での販売状況に基づいて商品の在庫場所などの問題に対処するのに役立ちます。たとえば、大手小売企業は、販売データに基づいて、東海岸の店舗ではなく西海岸の店舗に長期間、重い冬物衣料を在庫する意思決定を自動化できます。

予測型サプライチェーンインテリジェンスは、AI駆動の予測と在庫を通じて進化します。これは常に機械学習（ML）によって推進されている分野であり、小売企業は予測にMLを使用してきました。しかし、AIによって小売企業はSQLクエリの記述やデータサイエンスモデルの作成と実行などのタスクを自動化できるようになります。

小売企業と消費財企業は、サプライチェーンのレジリエンシーを改善するために、今後1年のうちにサプライチェーンのスピードと多様化の両方に焦点を当てることが不可欠となります。インサイトや情報へのアクセススピードはデータ活用を必要とし、小売企業が開発するデータエコシステムがエージェント型意思決定を推進するでしょう。事実、エージェント型意思決定は、急速な変化をナビゲートするサプライチェーンの重要な差別化要素になる可能性が高くなっています。

リコマースと店舗体験の台頭

業界では、AI、エージェント、データドリブンな運用への大規模なシフトが進んでいます。しかし、消費者は先進的な体験と従来の小売体験の両方を求めています。リコマースは、中古市場を表す言葉ですが、その主流はZ世代などの若い世代にあります。しかし、消費者の間では、購買習慣の持続可能性向上に対する懸念も広がっています。より広範に見ると、多くの消費者はより意識的な消費への関心が高まったと報告しており、生活において真に必要と感じているブランドや製品を再考しています。こうしたトレンドは、地域の購入からサステナブルなパッケージの優先、循環型経済への関与まで、小売業界のあらゆるカテゴリーに影響を与えます。消費財企業は、成長を促進するために、既存製品の一部を再配置してイノベーションを取り入れることを検討する絶好の機会を得ています。新たな収益源を探している小売企業は、リターンとリバースロジスティクス戦略を確認し、利益率を回復するための方法としてリコマースを検討しているかどうかを検討する必要があります。

さらに、消費者は店舗内体験、特にタッチ体験や物理的/感覚的な体験を求めており、リテールツーリズムが活発化しています。ファッションやアパレルのような垂直統合型の小売業界では、これは常に当てはまりますが、玩具のような他のカテゴリーにおいても、消費者は商品やパッケージを見て、実際に手に取って感じることができます。小売企業は、高級ブランドだけでなく、コストコが有名人を店舗に呼び込んで製品発売を促進するなど、さまざまな店舗体験を開始して対応しています。消費者が物理的な体験を求め続けるなかで、小売企業は顧客が求めていることに注目し、真の消費者価値を促進する機会を逃すことのできない店舗内体験の改善方法を考える必要があります。

小売・消費財企業には、来年こそ成長とイノベーションの大きな機会がもたらされますが、まずはエンタープライズAIの導入が不可欠です。こうした企業がエンタープライズAIを大規模に推進するためには、以下の準備が必要です。

データの準備： 企業は、社内外を問わず、すべての異なるシステムにわたってチームが適切なデータにアクセスできるようにする必要があります。そして、データをクリーニングしてハーモナイズし、データコンシューマーに提供できるようにする必要があります。企業がモデルのトレーニングに使用するデータは、モデル自体ではなくAI実装の成功の最大の要因となる。



安全で使いやすいデータプラットフォーム： プラットフォームは、すべてのデータタイプ（構造化、非構造化、半構造化）に対応し、企業データがパブリックドメインに漏洩しないように、セキュアな環境でLLMを実行する必要があります。



ビジネス主導のユースケースガバナンス： テクノロジーのためにテクノロジーを展開するという罠に陥ってはいけません。企業は、意味のある違いを生み出せないユースケースを展開するリスクを負います。真のビジネス上の優先事項に照らしてAI実装を適用し、重要なビジネスユースケースを特定できる客観的なフレームワークを確立します。



コラボレーションと相互運用が可能なエコシステム：すでにマーケットプレイスで開発されているクラス最高レベルのソリューションを活用するためには、プロアクティブな戦略が必要です。ニーズに適したツールを提供してくれるパートナーを活用しましょう。価値創造に絶えず焦点を当てます。企業がAIで価値を創出しなければ、AIの力を信じなくなり、AIで達成できるすべてのことが損なわれます。

これらは、近い将来に訪れる変化についてのインサイトのほんの一部です。業界予測の詳細と小売・消費財企業の準備方法については、小売・消費財業界向けAIデータ 2026年の展望ウェビナーをご覧ください。AI + Data Predictions 2026年の展望を今すぐダウンロードできます。