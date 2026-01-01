딥러닝: 신경망이 복잡한 데이터를 엔터프라이즈 AI로 전환하는 방식
딥러닝은 패턴을 학습하는 신경망을 활용해 기업이 복잡한 데이터에서 유의미한 신호를 발견할 수 있도록 지원합니다. 그러나 이러한 모델을 비즈니스 가치로 전환하려면 단순한 학습 이상의 요소가 필요합니다. 거버넌스가 확립된 데이터, 확장 가능한 인프라, 철저한 평가, 그리고 프로덕션 환경에 적합한 MLOps가 뒷받침되어야 합니다.
딥러닝의 정의
딥러닝은 다중 계층의 인공 신경망을 사용해 데이터로부터 패턴을 학습하는 머신러닝의 한 유형입니다. 각 계층은 입력을 조금씩 변환하며, 이를 통해 시스템이 점점 더 복잡한 특성을 학습할 수 있습니다.
딥러닝은 패턴 인식이 수행할 수 있는 영역을 확장합니다. 규칙 기반 시스템과 전통적인 분석은 구조화된 입력과 명시적인 로직에 의존하는 반면, 딥러닝 모델은 인공 뉴런 계층을 활용해 데이터로부터 표현을 학습합니다. 이러한 특성 덕분에 딥러닝은 이미지, 언어, 음성, 비디오를 비롯한 복잡한 입력을 다루는 데 특히 유용합니다.
비즈니스 환경에서 딥러닝을 운영화하는 일은 모델을 독립적으로 구축하는 것과는 전혀 다른 영역입니다. 딥러닝 모델은 일반적으로 대규모 데이터 세트, GPU 기반 컴퓨팅, 철저한 평가, 그리고 모델의 학습, 버전 관리, 배포, 모니터링 전반에 대한 강력한 거버넌스를 필요로 합니다. 팀은 대규모로 모델을 개발, 학습, 배포, 관리할 수 있는 인프라가 필요하며, 이러한 인프라는 해당 모델이 지원하는 데이터와 워크플로우에 근접해 있어야 합니다.
딥러닝의 정의
딥러닝은 다중 계층 신경망을 사용해 데이터로부터 패턴을 학습하는 머신러닝의 하위 집합입니다. 신경망은 계층으로 배열된 인공 뉴런, 즉 서로 연결된 노드들로 구성됩니다. 각 계층은 전달받은 데이터를 변환한 뒤 그 표현을 다음 계층으로 넘겨줍니다. 이 과정을 통해 정보가 네트워크를 거치면서 모델은 점점 더 추상적인 패턴을 학습하게 됩니다.
이미지 모델에서는 초기 계층이 가장자리와 질감을 학습하고, 이후 계층은 형태나 객체를 학습할 수 있습니다. 언어 모델에서는 각 계층이 토큰 간의 관계, 문장 구조, 컨텍스트를 학습할 수 있습니다. 행동 데이터나 트랜잭션 데이터로 학습된 모델에서는 각 계층이 타이밍, 디바이스 동작, 과거 활동처럼 수작업으로 정의하기 어려운 신호 조합을 학습할 수 있습니다.
'딥(deep)'이라는 용어는 신경망의 레이어(층) 수를 가리키는 것이지, 인간과 유사한 추론 능력을 의미하는 것이 아닙니다. 딥러닝 모델은 의료 이미지, 음성 명령, 고객 메시지를 사람이 이해하는 방식으로 이해하지 않습니다. 학습 데이터로부터 통계적 관계를 학습한 뒤, 학습된 이 관계를 활용해 예측, 분류 또는 생성 결과를 산출합니다.
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딥러닝 예시 및 사용 사례
딥러닝은 신호가 복잡한 데이터 내부에 존재할 때, 특히 수작업으로 정의한 특성만으로는 모델링하기 어려운 데이터에서 가장 유용합니다.
- 사기 감지: 금융 서비스 팀은 딥러닝을 활용해 시간, 계정 행동, 디바이스 데이터, 가맹점 활동 전반에 걸친 의심스러운 트랜잭션 패턴을 식별할 수 있습니다. 모델은 정적인 규칙만으로는 포착하기 어려운 미묘한 신호 조합을 학습할 수 있습니다. 다만 고위험 의사 결정에는 여전히 설명 가능성, 검토 워크플로우, 통제 장치가 필요합니다.
- 예측 유지 보수: 제조업체, 유틸리티 및 운송 기업은 센서 측정값, 진동 패턴, 온도 변화, 유지 보수 이력을 기반으로 모델을 학습시킬 수 있습니다. 딥러닝 모델은 조기 경고 신호를 학습하여, 눈에 띄는 가동 중단이나 운영 차질이 발생하기 전에 장비 고장을 예측하도록 지원할 수 있습니다.
- 추천 시스템: 리테일러, 미디어 기업, 디지털 플랫폼은 딥러닝을 활용해 사용자, 제품, 콘텐츠, 행동 간의 관계를 모델링합니다. 이러한 시스템은 클릭, 구매, 시청 이력, 제품 속성, 상황 신호로부터 학습하여 개인화 수준을 높일 수 있습니다.
- 의료 영상: 헬스케어 및 라이프사이언스 기업은 방사선 스캔, 병리 슬라이드, 안과 이미지에서 패턴을 식별하는 등 이미지 기반 작업에 딥러닝을 활용합니다. 이러한 모델은 임상 워크플로우를 지원할 수 있지만, 모델 출력이 환자 진료에 영향을 미칠 수 있으므로 신중한 검증, 인간의 감독, 거버넌스가 필요합니다.
- 자연어 처리 및 챗봇: 딥러닝 모델은 텍스트를 분류하고, 엔터티를 추출하고, 문서를 요약하고, 언어를 번역하며, 대화형 어시스턴트를 구동할 수 있습니다. 이 영역에서 특히 중요한 것이 트랜스포머 모델입니다. 어텐션 메커니즘을 활용해 시퀀스 전반의 관계를 학습하며, 이를 통해 언어, 코드, 오디오, 멀티 모달 입력에서 컨텍스트를 포착할 수 있습니다.
- 자율주행 차량 및 로봇공학: 딥러닝 모델은 시스템이 센서 데이터를 해석하고, 객체를 감지하고, 움직임을 추정하며, 행동을 계획하도록 지원합니다. 이러한 사용 사례는 일반적으로 컴퓨터 비전, 강화학습, 시뮬레이션, 안전 제어를 결합해 구현됩니다.
- 음성 인식: 딥러닝은 음성을 텍스트로 변환하고, 화자를 식별하며, 명령을 감지하거나 오디오 패턴을 분석할 수 있습니다. 이러한 시스템은 음향 모델링, 언어 모델링, 시퀀스 처리를 결합해 구현되는 경우가 많습니다.
핵심 요약
딥러닝은 이미지, 언어, 오디오, 비디오, 센서 측정값, 연결된 엔터티와 같은 복잡한 데이터에서 패턴을 식별해야 하는 문제에 가장 유용합니다.
딥러닝의 작동 방식
딥러닝 모델은 출력값과 기대 결과를 반복적으로 비교하고, 그 차이를 측정한 뒤 내부 매개변수를 조정해 향후 오류를 줄여 나가는 방식으로 학습합니다.
프로세스는 입력 데이터에서 시작됩니다. 이미지 모델의 경우 입력값은 픽셀 값일 수 있습니다. 언어 모델의 경우 입력값은 토큰일 수 있습니다. 시계열 모델의 경우 입력이 센서 측정값이나 트랜잭션 이벤트의 시퀀스일 수 있습니다. 모델은 이러한 입력을 계층을 통해 전달하며, 각 계층은 가중치라고 불리는 학습된 매개변수를 사용해 수학적 변환을 적용합니다.
출력 계층은 예측, 분류 또는 생성 결과를 산출합니다. 이후 손실 함수가 출력이 원하는 정답과 얼마나 차이가 있는지 측정합니다. 분류 모델에서 손실은 모델이 잘못된 카테고리를 얼마나 확신을 갖고 예측했는지를 반영할 수 있습니다. 예측 모델에서는 예측값과 실제값의 차이를 측정할 수 있습니다.
역전파는 오차 신호를 네트워크를 통해 역방향으로 전달하는 학습 방법입니다. 모델은 이 신호를 활용해 일반적으로 경사 기반 최적화를 통해 이전 계층의 가중치를 조정합니다. 여러 번의 학습 반복을 거치면서 모델은 매개변수를 업데이트하여 학습 예시에서 손실을 줄이고, 이상적으로는 새로운 데이터에서도 좋은 성능을 발휘하도록 합니다.
기업 관점에서 중요한 점은 학습이 단순한 모델링 작업에 그치지 않는다는 것입니다. 팀에는 준비된 데이터, 반복 가능한 실험, 평가 지표, 컴퓨팅 리소스, 버전 관리, 배포 경로, 모니터링이 필요합니다. 딥러닝 모델은 노트북 환경에서는 우수한 성능을 보이더라도, 입력 데이터가 변하거나 추론 비용이 지나치게 높거나 조직의 리스크 요건 내에서 거버넌스가 어렵다면 프로덕션에서는 실패할 수 있습니다.
딥러닝 모델 유형
딥러닝은 단일 모델 유형이 아닙니다. 서로 다른 아키텍처는 이미지의 픽셀, 문장의 토큰, 시퀀스의 이벤트, 그래프의 노드 또는 다양한 모달리티 전반의 신호 등 데이터 내 다양한 구조를 처리하도록 설계되어 있습니다. 적합한 모델을 선택할 때는 일반적으로 문제의 성격, 활용 가능한 데이터 유형, 시스템이 생성해야 하는 출력의 종류에서 출발합니다.
|유형
|최적 사용 사례
|예시
|순방향 신경망
|정형 데이터에 대한 기본적인 예측 및 분류
|다층 퍼셉트론(MLP)
|합성곱 신경망
|이미지, 비디오 및 공간 패턴
|ResNet, VGG, EfficientNet
|순환 신경망
|시퀀스 및 시계열 데이터
|RNN, LSTM, GRU
|트랜스포머
|언어, 비전, 오디오 및 멀티 모달 작업
|GPT, BERT, T5, Vision Transformer
|오토인코더
|압축, 노이즈 제거 및 이상 감지
|변분 오토인코더, 노이즈 제거 오토인코더
|적대적 생성 신경망
|사실적인 이미지, 오디오 및 데이터 생성
|GAN, StyleGAN, CycleGAN
|디퓨전 모델
|고품질 이미지, 오디오 및 비디오 생성
|DDPM, Stable Diffusion 계열 모델
|그래프 신경망
|노드와 엣지로 표현되는 데이터
|소셜 네트워크, 분자 구조, 추천 그래프
|심층 강화학습 모델
|보상을 통한 행동 학습
|DQN, AlphaGo 계열 시스템
|멀티 모달 모델
|텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오의 결합
|비전-언어 모델, 이미지 캡셔닝 시스템
순방향 신경망
순방향 신경망은 데이터를 입력 계층에서 은닉 계층을 거쳐 출력 계층까지 한 방향으로 전달합니다. 입력 특성이 이미 잘 정의된 구조화된 예측 및 분류 작업에 주로 활용되며, 이탈 예측, 리스크 분류, 리드 스코어링 등이 대표적인 예입니다.
합성곱 신경망
흔히 CNN이라 불리는 합성곱 신경망은 공간적 패턴을 감지하도록 설계되었습니다. 가장자리, 질감, 형태와 같은 로컬 패턴을 학습한 뒤 이 신호들을 결합해 상위 수준의 표현으로 만들 수 있기 때문에 이미지와 비디오 분야에서 널리 사용됩니다.
순환 신경망
순환 신경망은 이전 단계의 정보를 이후 단계로 전달하는 방식으로 시퀀스를 처리합니다. LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크와 GRU(Gated Recurrent Unit)는 순서와 시간적 종속성을 모델링할 수 있어 언어 및 시계열 작업에 폭넓게 활용되어 왔지만, 많은 언어 및 멀티 모달 시스템에서는 트랜스포머로 대체되었습니다.
트랜스포머
트랜스포머는 어텐션 메커니즘을 활용해 시퀀스 전반에 걸친 관계를 모델링합니다. 토큰을 엄격하게 하나씩 처리하는 대신, 입력의 어떤 부분이 서로에게 영향을 미쳐야 하는지를 학습합니다. 이 아키텍처는 많은 현대 언어 모델, 비전-언어 모델 및 기타 기초 모델의 기초가 됩니다.
오토인코더
오토인코더는 입력 데이터의 압축된 표현을 학습한 후, 그 압축된 형태에서 원래 입력을 재구성합니다. 이들은 차원 축소, 노이즈 제거 및 이상 탐지에 유용할 수 있으며, 재구성 오류는 정상 패턴과 다른 데이터 포인트를 드러낼 수 있습니다.
적대적 생성 신경망
생성적 적대 신경망, 또는 GAN은 두 개의 네트워크를 사용합니다: 합성 출력을 생성하는 생성기와 그 출력이 실제 데이터와 유사한지를 평가하는 판별기입니다. GAN은 이미지 생성, 스타일 전송 및 합성 데이터 생성을 위해 사용되었지만, 신뢰성 있게 훈련하기 어려울 수 있습니다.
디퓨전 모델
확산 모델은 노이즈 추가 과정을 역전시키는 방법을 학습하여 출력을 생성합니다. 이들은 고품질 이미지 생성과 널리 연관되어 있으며, 오디오, 비디오 및 기타 생성 작업에도 사용됩니다. 기업 환경에서 이들의 가치는 사용 사례, 데이터 권리, 지연 요구 사항 및 콘텐츠 거버넌스 제어에 따라 달라집니다.
그래프 신경망
그래프 신경망은 데이터를 노드와 엣지로 모델링합니다. 이는 추천 그래프의 고객과 상품, 사기 네트워크의 계좌와 거래, 또는 신약 개발 연구의 분자와 결합처럼 개체 자체만큼이나 개체 간의 관계가 중요할 때 유용합니다.
심층 강화학습 모델
딥 강화 학습은 신경망과 보상 기반 학습을 결합합니다. 라벨이 지정된 예제에서만 학습하는 대신, 에이전트는 행동을 취하고 보상이나 처벌을 받으며 시간이 지남에 따라 행동을 조정하여 학습합니다. 이 모델들은 로봇 공학, 게임, 최적화 및 일부 자율 의사 결정 시스템에 사용됩니다.
멀티 모달 모델
다중 모달 모델은 텍스트와 이미지, 오디오와 비디오, 또는 구조화된 기록과 비구조화된 문서와 같은 하나 이상의 데이터 유형을 처리합니다. 예를 들어, 다중 모달 고객 지원 모델은 각 입력을 별도의 시스템으로 처리하는 대신 제품 이미지, 지원 티켓, 구매 이력 및 문제 해결 텍스트를 함께 분석할 수 있습니다.
ML vs 딥러닝 vs 생성형 AI
머신러닝, 딥러닝 및 생성 AI는 관련이 있지만 서로 다른 범위를 설명합니다. ML은 포괄적인 학문입니다. 딥 학습은 ML의 하위 집합이며, 생성 AI는 딥 학습의 하위 집합입니다.
ML은 명시적으로 프로그래밍된 규칙을 따르기보다는 데이터에서 패턴을 학습하는 모든 시스템을 포함합니다. 딥 학습은 입력이 복잡하거나 비구조적일 때 유용한 다층 신경망을 사용합니다. 간단한 모델이 신호를 찾기 어려운 경우에 유용합니다. 이미지 인식, 음성 처리 및 문서 이해는 일반적인 응용 프로그램이지만, 문제에 따라 딥 학습은 구조화된 데이터와도 작업할 수 있습니다.
생성형 AI는 분류하거나 예측하는 대신 새로운 콘텐츠(텍스트, 이미지, 코드, 오디오)를 생성하는 시스템을 의미합니다. 대부분의 생성형 AI 시스템은 변환기 또는 확산 아키텍처를 기반으로 구축되지만, 이 범주는 모든 딥 학습을 포함하지는 않습니다.
대부분의 기업 AI 시스템은 하나의 패러다임에 깔끔하게 맞추기보다는 접근 방식을 결합합니다. 예를 들어, 라벨이 지정된 예제에서 훈련된 기본 모델은 관련 작업을 위해 전이 학습을 통해 조정된 다음, 인간 피드백을 통해 정제될 수 있습니다. 라벨이 지정된 데이터가 부족할 때, 비지도 방법은 모델이 놓칠 수 있는 구조를 드러낼 수 있습니다.
자주 하는 실수
딥 러닝은 AI 문제에 대한 기본 선택으로 간주되어서는 안 됩니다. 더 간단한 ML 모델이 더 낮은 비용, 더 명확한 설명 및 더 적은 운영 복잡성으로 신뢰할 수 있는 결과를 생성할 수 있다면, 딥 러닝은 가치보다 더 많은 부담을 추가할 수 있습니다.
딥 러닝의 장점과 단점
딥 러닝은 대량의 데이터에서 복잡한 패턴을 학습할 수 있기 때문에 기업 비즈니스 환경에서 사용됩니다. 이미지, 음성, 언어, 비디오, 추천, 센서 스트림 및 관련 신호가 규칙을 작성하거나 기능을 선택하는 사람에게 명확하지 않을 수 있는 기타 데이터 유형과 관련된 작업에 유용합니다.
또한 수동 기능 엔지니어링의 필요성을 줄일 수 있습니다. 많은 전통적인 ML 워크플로우에서 데이터 과학자는 어떤 기능이 문제를 나타내야 하는지 결정하는 데 상당한 시간을 소비합니다. 딥 러닝 모델은 데이터에서 유용한 표현을 직접 학습할 수 있지만, 팀은 여전히 강력한 데이터 준비, 레이블링, 평가 및 모니터링 관행이 필요합니다.
딥 러닝은 더 많은 데이터와 컴퓨트가 사용 가능해짐에 따라 개선될 수 있으며, 특히 문제가 규모의 이점을 누릴 때 그렇습니다. 또한 전이 학습을 지원하여 팀이 하나의 대규모 데이터 세트에서 훈련된 모델을 관련 작업에 적응시킬 수 있도록 합니다. 이는 작업별 데이터의 양을 줄이고 실험에서 유용한 성능으로 가는 경로를 단축할 수 있습니다.
그러나 이러한 거래는 상당합니다. 딥 러닝 모델은 종종 대량의 고품질 데이터를 요구하며, 훈련은 GPU 또는 기타 전문 컴퓨트를 요구할 수 있기 때문에 비용이 많이 들 수 있습니다. 이러한 모델은 또한 많은 레이어와 매개변수를 포함할 때 해석하기 어려울 수 있습니다. 이는 팀이 모델 행동을 설명, 감사 또는 정당화해야 하는 영역에서 도전 과제를 만듭니다.
딥 러닝 모델은 과적합할 수도 있습니다. 모델이 훈련 데이터에서 잘 작동할 수 있지만, 노이즈, 지름길 또는 일반화되지 않는 패턴을 학습한 경우 새로운 예제에서 실패할 수 있습니다. 훈련 데이터의 편향은 모델 행동에도 영향을 미칠 수 있으며, 특히 모델이 대출, 채용, 의료 또는 공공 서비스와 같은 고영향 맥락에서 사용될 때 그렇습니다.
딥 러닝은 문제가 복잡한 패턴을 포함하고 조직에 충분한 관련 데이터가 있으며 팀이 컴퓨트, 평가 및 거버넌스 요구 사항을 지원할 수 있을 때 강력합니다. 하지만 데이터 세트가 작고 비즈니스 문제가 간단하며 예산이 제한적이거나 명확한 설명이 마진 정확도 향상보다 더 중요할 때는 적합하지 않을 수 있습니다.
Snowflake의 딥 러닝
딥 러닝을 사용하는 팀은 관리되는 데이터에 접근하고, 특징을 준비하고, 실험을 수행하고, 모델을 훈련하고, 버전을 추적하고, 추론을 위해 모델을 배포하며, 시간에 따라 성능을 모니터링해야 합니다. Snowflake는 이러한 워크플로우를 Snowflake ML을 통해 지원합니다.
Snowflake ML은 데이터를 준비하고, 특징을 생성 및 사용하고, CPU 또는 GPU로 모델을 훈련하고, 모델을 평가하고, 파이프라인을 운영화하고, 모델을 배포하며, 생산 모델을 모니터링하는 기능을 제공합니다.
ML을 위한 컨테이너 런타임은 팀에 스노우파크 컨테이너 서비스에서 ML을 위한 미리 구성된 맞춤형 환경을 제공합니다. Snowflake Notebooks은 팀이 데이터, 코드 및 ML 워크플로우와 함께 작업할 수 있는 대화형 개발 환경을 제공합니다. Container Runtime과 함께 사용될 때, 노트북은 더 많은 훈련 및 실험 요구를 위해 설계된 소프트웨어 및 하드웨어 옵션으로 고급 데이터 과학 및 ML 작업을 지원할 수 있습니다.
Snowflake Model Registry는 팀이 출처와 유형에 관계없이 Snowflake에서 모델과 메타데이터를 관리하는 데 도움을 줍니다. 훈련 후, 팀은 레지스트리에 모델을 기록하고, 버전을 관리하며, Snowflake에서 추론을 실행할 수 있습니다. Snowflake 문서는 레지스트리를 모델과 그 메타데이터를 안전하게 관리하고 개발에서 생산으로의 경로를 단순화하는 방법으로 설명합니다.
기업 환경에서의 딥 러닝
딥 러닝은 조직이 이전에 모델링하기에 너무 복잡했던 데이터를 활용하는 데 도움을 줄 수 있지만, 그 가치는 이러한 모델을 생산에서 사용 가능하고 추적 가능하며 신뢰할 수 있도록 만드는 제어에 달려 있습니다. 팀은 어떤 데이터가 모델을 형성했는지, 모델이 어떻게 평가되었는지, 어디에 배포되었는지, 훈련 이후 무엇이 변경되었는지, 출력이 워크플로우에 영향을 미칠 때 누가 책임이 있는지를 알아야 합니다.
핵심 요약
딥 러닝은 조직이 전통적인 접근 방식이 종종 놓치는 복잡한 데이터에서 패턴을 찾는 데 도움을 줍니다. 그러나 비즈니스 가치를 제공하려면 모델을 훈련하는 것 이상이 필요합니다. 이는 AI를 대규모로 배포하고 관리하는 데 필요한 데이터, 인프라, 거버넌스 및 운영 프로세스에 달려 있습니다.
자주 묻는 질문
데이터 윤리에 대한 자주 묻는 질문에 Snowflake 전문가가 답합니다.
딥 러닝은 기계 학습과 동일한가요?
아니요. 딥 러닝은 ML의 하위 집합입니다. ML에는 선형 모델, 결정 트리, 그래디언트 부스팅, 클러스터링 및 신경망을 포함한 많은 기술이 포함됩니다. 딥 러닝은 특히 다층 신경망을 사용하여 데이터에서 패턴을 학습합니다.
딥 러닝은 생성형 AI와 동일한가요?
아니요. 생성형 AI는 종종 딥 러닝을 사용하지만, 두 용어는 동일하지 않습니다. 딥 러닝은 이미지를 분류하고, 수요를 예측하며, 사기를 탐지하거나 이상을 식별할 수 있지만, 새로운 콘텐츠를 생성하지는 않습니다. 생성형 AI는 새로운 텍스트, 이미지, 코드, 오디오, 비디오 또는 기타 출력을 생성하기 위해 모델을 사용합니다.
딥 러닝은 왜 그렇게 많은 데이터가 필요한가요?
딥 러닝 모델은 종종 많은 매개변수를 가지고 있어, 훈련 데이터를 암기하기보다는 유용한 패턴을 학습하기 위해 충분한 예제가 필요합니다. 더 작은 데이터 세트도 일부 경우에 작동할 수 있지만, 특히 전이 학습을 사용할 때, 모델 성능은 데이터 품질, 작업 복잡성 및 평가 설계에 크게 의존합니다.
딥 러닝에 가장 적합한 데이터 종류는 무엇인가요?
딥 러닝은 이미지, 텍스트, 오디오, 비디오 및 센서 데이터와 같은 비구조적이고 고차원 데이터에 특히 유용합니다. 구조화된 데이터와 함께 사용할 수도 있지만, 전통적인 기계 학습 기술이 많은 표 형식 예측 문제에 대해 더 간단하고, 설명 가능하며, 비용이 덜 들 수 있습니다.
신경망의 정의
신경망 층은 입력 데이터를 변환하여 다음 층으로 전달하기 전에 인공 뉴런의 집합입니다. 초기 층은 종종 더 간단한 패턴을 학습하고, 후속 층은 최종 예측이나 출력을 지원하는 더 추상적인 표현을 학습합니다.
역전파란 무엇입니까?
역전파는 신경망이 내부 가중치를 업데이트하는 데 도움을 주는 훈련 방법입니다. 모델의 오류에서 거꾸로 작동하여, 얼마나 많은 다른 가중치가 그 오류에 기여했는지를 계산하고, 미래의 손실을 줄이기 위해 그 가중치를 조정합니다.
조직은 언제 딥 러닝을 사용해야 합니까?
조직은 문제가 복잡한 데이터, 대량의 예제 및 수동으로 정의하기 어려운 패턴을 포함할 때 딥 러닝을 고려해야 합니다. 더 간단한 모델이 더 낮은 비용, 더 나은 설명 가능성 및 더 적은 운영 오버헤드로 문제를 해결할 수 있을 때는 최선의 선택이 아닐 수 있습니다.