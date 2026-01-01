딥러닝: 신경망이 복잡한 데이터를 엔터프라이즈 AI로 전환하는 방식

딥러닝은 단일 모델 유형이 아닙니다. 서로 다른 아키텍처는 이미지의 픽셀, 문장의 토큰, 시퀀스의 이벤트, 그래프의 노드 또는 다양한 모달리티 전반의 신호 등 데이터 내 다양한 구조를 처리하도록 설계되어 있습니다. 적합한 모델을 선택할 때는 일반적으로 문제의 성격, 활용 가능한 데이터 유형, 시스템이 생성해야 하는 출력의 종류에서 출발합니다.

유형 최적 사용 사례 예시 순방향 신경망 정형 데이터에 대한 기본적인 예측 및 분류 다층 퍼셉트론(MLP) 합성곱 신경망 이미지, 비디오 및 공간 패턴 ResNet, VGG, EfficientNet 순환 신경망 시퀀스 및 시계열 데이터 RNN, LSTM, GRU 트랜스포머 언어, 비전, 오디오 및 멀티 모달 작업 GPT, BERT, T5, Vision Transformer 오토인코더 압축, 노이즈 제거 및 이상 감지 변분 오토인코더, 노이즈 제거 오토인코더 적대적 생성 신경망 사실적인 이미지, 오디오 및 데이터 생성 GAN, StyleGAN, CycleGAN 디퓨전 모델 고품질 이미지, 오디오 및 비디오 생성 DDPM, Stable Diffusion 계열 모델 그래프 신경망 노드와 엣지로 표현되는 데이터 소셜 네트워크, 분자 구조, 추천 그래프 심층 강화학습 모델 보상을 통한 행동 학습 DQN, AlphaGo 계열 시스템 멀티 모달 모델 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오의 결합 비전-언어 모델, 이미지 캡셔닝 시스템

순방향 신경망

순방향 신경망은 데이터를 입력 계층에서 은닉 계층을 거쳐 출력 계층까지 한 방향으로 전달합니다. 입력 특성이 이미 잘 정의된 구조화된 예측 및 분류 작업에 주로 활용되며, 이탈 예측, 리스크 분류, 리드 스코어링 등이 대표적인 예입니다.

합성곱 신경망

흔히 CNN이라 불리는 합성곱 신경망은 공간적 패턴을 감지하도록 설계되었습니다. 가장자리, 질감, 형태와 같은 로컬 패턴을 학습한 뒤 이 신호들을 결합해 상위 수준의 표현으로 만들 수 있기 때문에 이미지와 비디오 분야에서 널리 사용됩니다.

순환 신경망

순환 신경망은 이전 단계의 정보를 이후 단계로 전달하는 방식으로 시퀀스를 처리합니다. LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크와 GRU(Gated Recurrent Unit)는 순서와 시간적 종속성을 모델링할 수 있어 언어 및 시계열 작업에 폭넓게 활용되어 왔지만, 많은 언어 및 멀티 모달 시스템에서는 트랜스포머로 대체되었습니다.

트랜스포머

트랜스포머는 어텐션 메커니즘을 활용해 시퀀스 전반에 걸친 관계를 모델링합니다. 토큰을 엄격하게 하나씩 처리하는 대신, 입력의 어떤 부분이 서로에게 영향을 미쳐야 하는지를 학습합니다. 이 아키텍처는 많은 현대 언어 모델, 비전-언어 모델 및 기타 기초 모델의 기초가 됩니다.

오토인코더

오토인코더는 입력 데이터의 압축된 표현을 학습한 후, 그 압축된 형태에서 원래 입력을 재구성합니다. 이들은 차원 축소, 노이즈 제거 및 이상 탐지에 유용할 수 있으며, 재구성 오류는 정상 패턴과 다른 데이터 포인트를 드러낼 수 있습니다.

적대적 생성 신경망

생성적 적대 신경망, 또는 GAN은 두 개의 네트워크를 사용합니다: 합성 출력을 생성하는 생성기와 그 출력이 실제 데이터와 유사한지를 평가하는 판별기입니다. GAN은 이미지 생성, 스타일 전송 및 합성 데이터 생성을 위해 사용되었지만, 신뢰성 있게 훈련하기 어려울 수 있습니다.

디퓨전 모델

확산 모델은 노이즈 추가 과정을 역전시키는 방법을 학습하여 출력을 생성합니다. 이들은 고품질 이미지 생성과 널리 연관되어 있으며, 오디오, 비디오 및 기타 생성 작업에도 사용됩니다. 기업 환경에서 이들의 가치는 사용 사례, 데이터 권리, 지연 요구 사항 및 콘텐츠 거버넌스 제어에 따라 달라집니다.

그래프 신경망

그래프 신경망은 데이터를 노드와 엣지로 모델링합니다. 이는 추천 그래프의 고객과 상품, 사기 네트워크의 계좌와 거래, 또는 신약 개발 연구의 분자와 결합처럼 개체 자체만큼이나 개체 간의 관계가 중요할 때 유용합니다.

심층 강화학습 모델

딥 강화 학습은 신경망과 보상 기반 학습을 결합합니다. 라벨이 지정된 예제에서만 학습하는 대신, 에이전트는 행동을 취하고 보상이나 처벌을 받으며 시간이 지남에 따라 행동을 조정하여 학습합니다. 이 모델들은 로봇 공학, 게임, 최적화 및 일부 자율 의사 결정 시스템에 사용됩니다.

멀티 모달 모델

다중 모달 모델은 텍스트와 이미지, 오디오와 비디오, 또는 구조화된 기록과 비구조화된 문서와 같은 하나 이상의 데이터 유형을 처리합니다. 예를 들어, 다중 모달 고객 지원 모델은 각 입력을 별도의 시스템으로 처리하는 대신 제품 이미지, 지원 티켓, 구매 이력 및 문제 해결 텍스트를 함께 분석할 수 있습니다.