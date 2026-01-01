엔터프라이즈에서의 머신러닝: ML 수명 주기 및 모범 사례

대부분의 머신러닝은 데이터 준비, 피처 엔지니어링, 모델 학습, 성능 평가, 추론 파이프라인 배포, 지속적인 모니터링으로 이어지는 반복적인 수명 주기를 따릅니다.

데이터 준비

수명 주기는 일반적으로 데이터 준비에서 시작됩니다. 각 팀은 가공 전 데이터를 수집하고, 일관성 없는 값을 정리하며, 결측값을 처리하고, 관련 테이블을 조인하여 모델이 해결하고자 하는 문제를 반영하는 학습 데이터 세트를 만듭니다. 예를 들어 고객 이탈 모델의 학습 데이터 세트에는 계정 속성, 제품 사용량, 지원 상호작용, 청구 기록, 고객의 갱신 여부를 나타내는 레이블 등이 포함될 수 있습니다.

피처 엔지니어링

피처 엔지니어링은 준비된 데이터를 모델이 학습할 수 있는 신호로 변환하는 과정으로, 가공 전 타임스탬프, 트랜잭션 시퀀스, 비정형 텍스트를 최근성 윈도우, 이동 평균, 임베딩과 같은 파생 값으로 바꿉니다. 이 단계에서는 대개 도메인 컨텍스트가 필요합니다. 유용한 신호는 가공 전 컬럼 자체가 아니라, 해당 값이 시간에 따라 어떻게 변화하는지, 계정 전반에서 어떤 양상을 보이는지, 또는 모델이 예측하려는 결과와 어떤 관계를 갖는지에서 나오기 때문입니다. 예를 들어 이탈 모델에서는 총 로그인 횟수보다 온보딩 이후 급격한 사용량 감소가 훨씬 더 중요한 신호입니다. 사기 탐지 모델에서 거래 금액은 해당 금액이 계좌, 가맹점 또는 위치 기준으로 이상 징후인지에 대한 맥락이 없다면 아무런 의미가 없습니다.

모델 학습

모델 학습 과정에서 알고리즘은 학습 목표에 대한 오류를 줄이기 위해 내부 파라미터를 조정합니다. 많은 모델에서 이 목표는 손실 함수로 표현되며, 경사 하강법과 같은 모델 학습 최적화 방법이 모델의 가중치를 조정해 손실을 줄입니다. 데이터 사이언티스트는 학습률, 트리 깊이, 정규화 강도와 같은 하이퍼파라미터도 조정합니다. 이러한 하이퍼파라미터는 모델의 학습 방식을 결정하지만, 데이터로부터 직접 학습되지는 않습니다.

평가

평가는 모델이 학습 데이터를 넘어 일반화되는지를 검증합니다. 각 팀은 일반적으로 검증 세트나 교차 검증 프로세스를 사용해 후보 모델을 비교하고, 과적합 여부를 확인하며, 사용 사례에 따라 정밀도, 재현율, F1 점수, 평균 제곱근 오차, AUC와 같은 지표로 성능을 측정합니다.

배포

배포는 모델을 추론 파이프라인으로 이동시키는 단계입니다. 배치 추론에서는 야간 이탈 예측이나 주간 수요 예측처럼 정해진 일정에 따라 모델이 레코드에 점수를 부여합니다. 실시간 추론에서는 고객이 결제를 진행하는 동안 트랜잭션에 점수를 매기는 것과 같이, 활성 워크플로우 안에서 모델이 예측 결과를 반환합니다.

모니터링

모니터링은 이러한 흐름을 완성합니다. 평가 단계에서 우수한 성능을 보인 모델도 입력이 변하거나, 레이블이 바뀌거나, 업스트림 파이프라인에 문제가 생기면 프로덕션 환경에서 드리프트가 발생할 수 있습니다. Snowflake의 ML 옵저버빌리티 설명서는 입력 드리프트, 오래된 학습 가정, 데이터 파이프라인 문제, 트래픽 패턴의 변화 등으로 인해 모델 동작이 시간이 지나면서 달라질 수 있다고 설명합니다.