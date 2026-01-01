조직은 일반적으로 포괄적 AI 법률, 개인정보 보호 규칙, 산업별 감독 지침, 제품 안전 요건, 고용 관련 법률, 소비자 보호 규칙, 내부 리스크 정책이 중첩된 규제 환경에 직면합니다.

EU 인공지능법

EU 인공지능법은 현재 시행 중인 AI 전용 규제 프레임워크 가운데 가장 포괄적인 체계 중 하나로 널리 평가됩니다. 이 법은 금지된 AI 관행, 고위험 AI 시스템, 제한적 위험 시스템, 범용 AI 모델, 저위험 사용을 구분하는 위험 단계별 구조를 채택합니다. 또한 역외 적용 범위를 갖기 때문에 AI 시스템이나 그 출력물이 EU 시장에 출시되거나 EU 시장에서 사용되는 경우, EU 역외의 제공자와 배포자에게도 적용될 수 있습니다.

이 법은 단계적으로 적용됩니다. 금지 사항과 AI 리터러시 요건은 2025년 2월부터, 범용 AI 관련 의무는 2025년 8월부터 시작되며, 더 광범위한 롤아웃은 2027년 8월 2일까지 이어집니다.

고위험 AI 시스템의 경우 규정 준수를 위해 리스크 관리, 데이터 거버넌스, 기술 설명서, 로깅, 투명성, 인간 감독, 정확성, 견고성, 사이버 보안이 요구될 수 있으며, 경우에 따라 인증기관이 참여하는 적합성 평가가 필요할 수 있습니다.

고위험 AI 시스템을 구축하거나 공급하는 조직은 일반적으로 해당 시스템이 어떻게 설계, 테스트, 설명서화되었는지를 보여주는 기술 파일을 갖춰야 합니다. 이러한 시스템을 사용하는 조직은 시스템이 어떻게 배포되는지, 누가 출력을 검토하는지, 어떻게 모니터링되는지, 문제가 어떤 절차로 상위 단계에 보고되는지를 입증하는 증거가 필요합니다.

GDPR

GDPR은 독립 실행형 AI 법의 규제를 받지 않는 시스템이라도 개인 데이터를 프로세스하는 다수의 AI 시스템에 이미 적용됩니다. 제22조는 프로파일링을 포함한 자동화된 의사 결정이 법적 효과 또는 이에 준하는 중대한 영향을 초래하는 경우, 이와 관련된 특정 권리를 다룹니다. 제35조는 처리 활동이 개인에게 높은 위험을 초래할 가능성이 있는 경우 데이터 보호 영향 평가(DPIA)를 요구합니다. 여기에는 대규모 프로파일링, 민감 데이터 처리, 신기술 활용 등이 포함될 수 있습니다.

실무에서는 GDPR 규정 준수가 AI 전용 규정 준수와 병행되는 경우가 많습니다. 예를 들어 AI를 크레딧 의사 결정에 활용하는 은행은 EU 인공지능법의 고위험 조항에 따라 해당 사용 사례를 평가하는 동시에, DPIA를 완료하고, 적법한 처리 근거를 설명서화하며, 액세스 제어를 적용하고, 개인 데이터가 목적 제한, 최소화, 보존 요건에 맞게 처리되었음을 입증해야 할 수 있습니다.

미국 연방 및 주 규칙

미국 AI 규정 준수 환경은 여전히 여러 법률과 규제가 조각처럼 맞물린 형태입니다. 연방 차원에서는 안전하고 보안성이 높으며 신뢰할 수 있는 AI에 관한 2023년 행정명령 이후 정책 방향이 변화했습니다. 2025년 1월, 행정명령 14179 “인공지능 분야에서 미국 리더십을 가로막는 장벽 제거”는 일부 기존 AI 정책을 폐지하고, 행정부에 AI 정책 목표와 충돌하는 조치를 검토하고 수정하도록 지시했습니다.

그러나 이러한 연방 차원의 변화가 규정 준수 압박을 없앤 것은 아닙니다. 오히려 조직은 여전히 연방 기관의 지침, 집행 활동, 주 차원의 요건을 함께 관리해야 합니다. NIST AI 리스크 관리 프레임워크는 AI 리스크 관리를 위한 자발적 프레임워크로 널리 활용되고 있으며, 산업별 규제기관은 AI 기반 시스템에 기존 권한을 계속 적용하고 있습니다.

주 및 로컬 차원에서는 다음과 같은 여러 규칙이 중요한 기준점으로 자리 잡았습니다.

콜로라도 인공지능법 / ADMT: 콜로라도 2024년 인공지능법은 폐지되었으며, 2026년 5월 14일 서명된 SB26-189로 대체되었습니다. 새 법은 중대한 결정에 실질적 영향을 미치는 자동화된 의사 결정 기술(ADMT)로 프레임워크 범위를 좁혔지만, 투명성, 고지, 정정, 이의 제기, 인간 검토 의무를 통해 알고리즘 편향 우려를 계속 다룹니다. 적용 대상 의무는 일반적으로 2027년 1월 1일부터 발효될 예정이며, 추가 구현 세부 사항은 콜로라도 법무장관의 규칙 제정을 통해 마련될 것으로 예상됩니다.

콜로라도 2024년 인공지능법은 폐지되었으며, 2026년 5월 14일 서명된 SB26-189로 대체되었습니다. 새 법은 중대한 결정에 실질적 영향을 미치는 자동화된 의사 결정 기술(ADMT)로 프레임워크 범위를 좁혔지만, 투명성, 고지, 정정, 이의 제기, 인간 검토 의무를 통해 알고리즘 편향 우려를 계속 다룹니다. 적용 대상 의무는 일반적으로 2027년 1월 1일부터 발효될 예정이며, 추가 구현 세부 사항은 콜로라도 법무장관의 규칙 제정을 통해 마련될 것으로 예상됩니다. NYC 로컬 법률 144: 뉴욕시는 자동화된 고용 의사 결정 도구를 규제하며, 적용 대상 고용 사용에 대한 편향 감사와 고지 요건을 포함합니다.

뉴욕시는 자동화된 고용 의사 결정 도구를 규제하며, 적용 대상 고용 사용에 대한 편향 감사와 고지 요건을 포함합니다. 캘리포니아 자동화된 의사 결정 규칙: 캘리포니아는 자동화된 의사 결정 기술, 리스크 평가, 사이버 보안 감사를 포괄하는 CCPA 규정을 최종 확정했으며, 해당 규정은 2026년 1월 1일부터 발효되고 일부 요건에는 단계적 규정 준수 일정이 적용됩니다.

산업별 AI 규칙

AI 규정 준수는 산업 맥락에도 크게 좌우됩니다. 규제 산업에서는 AI 전용 법률보다 기존 감독 프레임워크를 통해 AI 시스템을 검토하는 경우가 많습니다.

은행 업계에서는 모델 리스크 관리 지침이 기업의 모델 검증, 가정 설명서화, 거버넌스 유지 방식에 오랫동안 영향을 미쳐 왔습니다. 미국 연방준비제도의 모델 리스크 지침은 개발, 구현, 사용, 검증, 통제, 규정 준수, 이사회 및 고위 경영진의 감독을 강조합니다. 또한 2026년에는 연방 은행 감독기관들이 리스크 기반 접근 방식을 강조하는 개정 모델 리스크 관리 지침을 발표했습니다.

모델 리스크 관리 지침이 기업의 모델 검증, 가정 설명서화, 거버넌스 유지 방식에 오랫동안 영향을 미쳐 왔습니다. 미국 연방준비제도의 모델 리스크 지침은 개발, 구현, 사용, 검증, 통제, 규정 준수, 이사회 및 고위 경영진의 감독을 강조합니다. 또한 2026년에는 연방 은행 감독기관들이 리스크 기반 접근 방식을 강조하는 개정 모델 리스크 관리 지침을 발표했습니다. 헬스케어에서는 AI 시스템이 개인 건강 정보를 프로세스하는 경우 HIPAA가 적용될 수 있으며, AI가 의료기기 소프트웨어(Software as a Medical Device, SaMD) 또는 AI 기반 의료 디바이스의 일부인 경우 FDA 감독이 적용될 수 있습니다. FDA는 미국에서 마케팅 승인을 받은 AI 기반 의료 디바이스 목록을 유지하고 있으며, 이는 규제 대상 의료 제품에서 AI의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다.

AI 시스템이 개인 건강 정보를 프로세스하는 경우 HIPAA가 적용될 수 있으며, AI가 의료기기 소프트웨어(Software as a Medical Device, SaMD) 또는 AI 기반 의료 디바이스의 일부인 경우 FDA 감독이 적용될 수 있습니다. FDA는 미국에서 마케팅 승인을 받은 AI 기반 의료 디바이스 목록을 유지하고 있으며, 이는 규제 대상 의료 제품에서 AI의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다. 보험업에서는 전미보험감독관협회(NAIC)의 모델 게시문이 보험사가 AI 시스템을 어떻게 거버넌스해야 하는지에 대한 기대치를 제시하고, 조사 또는 검사 과정에서 규제기관이 요청할 수 있는 정보를 설명합니다.

전미보험감독관협회(NAIC)의 모델 게시문이 보험사가 AI 시스템을 어떻게 거버넌스해야 하는지에 대한 기대치를 제시하고, 조사 또는 검사 과정에서 규제기관이 요청할 수 있는 정보를 설명합니다. 금융 서비스와 상장기업 공시 영역에서는 SEC가 AI 관련 주장은 정확하고 뒷받침 가능해야 한다는 입장을 보여 왔습니다. 2024년 SEC는 AI 사용에 대해 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 한 투자자문사 두 곳을 제재했습니다. 이는 AI 규정 준수에 마케팅, 공시, 고객 대상 주장까지 포함된다는 점을 상기시킵니다.

국제 AI 지침

EU와 미국 이외 지역에서도 조직은 영국의 원칙 기반 AI 규제 접근 방식, 중국의 생성형 AI 조치, 싱가포르의 Model AI Governance Framework를 고려해야 할 수 있습니다. 이러한 제도는 법적 구속력, 범위, 집행 성숙도에서 차이가 있지만, 대체로 반복적으로 등장하는 기대 사항에 수렴합니다. 리스크 분류, 책임성, 투명성, 인간 감독, 데이터 거버넌스, 모니터링, 설명서가 그 핵심입니다.

구속력 없는 문서도 중요합니다. 이러한 문서가 법률, 표준, 조달 요건의 기준 언어가 되는 경우가 많기 때문입니다. OECD AI 원칙은 인권과 민주적 가치를 존중하는 신뢰할 수 있는 AI를 통해 AI 안전을 촉진하며, UNESCO 인공지능 윤리 권고는 194개 UNESCO 회원국 전체에 적용되고 인권, 공정성, 투명성, 인간 감독을 강조합니다.