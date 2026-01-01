피처 엔지니어링: ML 모델 품질을 좌우하는 결정

피처 엔지니어링에는 다양한 기법이 활용됩니다. 일부 기법은 가공 전 데이터를 모델링에 적합하게 준비합니다. 또 다른 기법은 기존 필드에서 새로운 신호를 구성합니다. 적절한 조합은 데이터 유형, 모델 계열, 모델이 지원해야 하는 의사결정에 따라 달라집니다.

결측값 대치와 이상값 처리

결측값은 처리하기 전에 먼저 그 의미를 해석해야 합니다. 비어 있는 필드는 값이 알려지지 않았거나, 선택 입력값이었거나, 의도적으로 보류되었거나, 수집 시점에 사용할 수 없었거나, 실제로 존재하지 않았음을 나타낼 수 있습니다. 결측값 대치는 평균, 중앙값, 최빈값, 상수 값, 모델 기반 추정값 등의 방법을 사용해 누락된 값을 채웁니다. 많은 경우 팀은 결측 여부를 나타내는 이진 지표도 추가하여, 값의 부재 자체가 예측에 유용한 정보인지 모델이 학습할 수 있도록 합니다. 실제로 값의 부재가 유의미한 신호가 되는 경우는 많습니다.

이상값도 마찬가지로 판단이 필요합니다. 비정상적으로 큰 트랜잭션은 사기 거래일 수도 있고, 정상적인 엔터프라이즈 구매일 수도 있으며, 데이터 입력 오류일 수도 있습니다. 팀은 값을 특정 임계값으로 제한하거나, 왜도를 줄이는 변환을 적용하거나, 명백히 잘못된 레코드를 제거할 수 있습니다. 또는 모델이 감지해야 하는 의미 있는 행동을 반영하는 경우 극단값을 보존할 수도 있습니다. 이상값 처리는 모델이 학습할 현실의 버전을 정의한다는 점에서 표현 방식에 대한 결정입니다.

스케일링 및 정규화

스케일링은 숫자형 피처의 범위를 조정해 값의 크기 차이가 모델 동작에 인위적인 차이를 만들지 않도록 합니다. 최소-최대 스케일링은 값을 고정된 구간에 매핑합니다. Z-점수 표준화는 값을 해당 분포의 평균과 표준편차를 기준으로 표현합니다. 로버스트 스케일링은 중앙값과 사분위수 범위를 사용하며, 평균 기반 방법보다 이상값에 덜 민감합니다.

스케일에 대한 민감도는 모델 유형에 따라 다릅니다. 선형 모델, 신경망, 거리 기반 알고리즘은 스케일링되지 않은 피처의 영향을 상대적으로 크게 받습니다. 반면 트리 기반 모델은 일반적으로 스케일에 덜 민감합니다. 다만 동일한 피처 세트가 여러 다운스트림 모델이나 시스템에 입력되는 경우에는 전처리 방식을 표준화할 수 있습니다.

범주형 변수 인코딩

대부분의 ML 모델은 범주형 값을 숫자로 표현해야 합니다. 원-핫 인코딩은 각 카테고리에 대해 이진 지표 컬럼을 생성하며, 카디널리티가 낮을 때는 간단하게 적용할 수 있습니다. 순서형 인코딩은 낮음, 중간, 높음처럼 의미 있는 순서를 보존합니다. 레이블 인코딩은 카테고리에 정수 ID를 할당하지만, 실제로는 존재하지 않는 순서를 의도치 않게 암시할 수 있습니다.

가맹점 식별자, 제품 SKU, 지리적 코드처럼 카디널리티가 높은 필드는 더 세심한 처리가 필요합니다. 수준이 수천 개인 카테고리에는 원-핫 인코딩을 적용하기 어렵습니다. 타깃 인코딩과 평균 인코딩은 카테고리 레이블을 예측 타깃에서 도출한 통계값으로 대체하여 이러한 문제를 완화할 수 있습니다. 그러나 이러한 방식은 홀드아웃 세트의 정보가 학습 과정에 누수되지 않도록 엄격한 검증이 필요합니다.

변환, 비닝 및 이산화

변환은 피처의 분포 또는 예측 타깃과의 관계를 조정합니다. 로그 변환은 매출, 세션 지속 시간, 계정 잔액처럼 긴 꼬리 분포를 보이는 값의 영향을 줄일 수 있습니다. Box-Cox 및 관련 변환은 숫자형 피처가 분포 가정을 가진 모델에 더 적합하도록 조정할 수 있습니다. 단, Box-Cox는 입력값이 엄격히 양수여야 합니다.

비닝은 연속형 값을 이산 구간으로 그룹화합니다. 모델은 원시 나이 대신 연령대, 가입 후 정확한 일수 대신 사용 기간 구간, 트랜잭션 금액 대신 지출 등급을 입력값으로 받을 수 있습니다. 비닝은 일부 패턴의 학습을 쉽게 만들고, 규제 대상 맥락에서는 설명을 더 용이하게 합니다. 규제 기준값, 제품 등급 경계, 임상 범위처럼 도메인 임계값이 중요한 경우에는 이러한 임계값과 정렬된 구간이 원시 숫자값보다 더 의미 있는 피처를 생성하는 경우가 많습니다.

피처 생성

피처 생성은 도메인 지식이 가장 직접적으로 영향을 미치는 영역입니다. 수요를 예측하는 리테일 기업에는 최근 판매 속도, 재고 현황, 프로모션 시점, 지역 이벤트와의 근접성을 나타내는 피처가 필요할 수 있습니다. 보안 모델에는 로그인 실패 속도, 디바이스 신규성 점수, 불가능한 이동 지표, 계정 자체 기준선 대비 행동 편차가 필요할 수 있습니다. 고객 건전성 모델에는 제품 참여도 추세, 지원 상호작용 패턴, 계약 상태 변화가 필요할 수 있습니다.

피처 크로싱은 필드를 결합해 상호작용을 포착합니다. 예를 들어 지역별 제품 카테고리, 채널별 고객 세그먼트, 시간대별 디바이스 유형이 여기에 해당합니다. 다항 피처는 일부 모델 계열이 비선형 관계를 표현하는 데 도움이 됩니다. 시간 기반 피처는 타임스탬프에서 하루 중 시간, 요일, 마지막 이벤트 이후 경과 시간, 롤링 평균, 지연 값, 반복 패턴을 위한 주기적 인코딩과 같은 구조를 추출합니다.

차원 축소

데이터 세트의 피처 수가 많거나 노이즈가 많거나 상관관계가 높은 경우, 차원 축소 방법은 유용한 정보를 보존하면서 피처 공간을 압축할 수 있습니다. 주성분 분석은 상관관계가 있는 숫자형 피처를 더 작은 구성 요소 집합으로 투영합니다. 오토인코더와 유사한 방법은 더 복잡한 입력에서 압축된 표현을 학습할 수 있습니다.

절충해야 할 부분은 해석 가능성입니다. 축소된 표현은 모델 효율성과 경우에 따라 성능을 높일 수 있지만, 그 결과로 생성된 구성 요소가 도메인 전문가가 이해할 수 있는 개념과 대응하지 않을 수 있습니다. 중대한 영향을 미치거나 규제를 받는 사용 사례에서는 이러한 투명성 손실이 실제 결과로 이어질 수 있으므로, 팀은 얻는 이점과 포기해야 하는 요소를 비교해 판단해야 합니다.