책임 있는 AI: 신뢰할 수 있는 시스템을 위한 원칙과 실행 방안

아래 원칙들은 흔히 개별적으로 논의되지만, 프로덕션 환경에서는 서로 맞물려 작동합니다. 개인정보 보호에 관한 선택은 공정성 테스트에 영향을 줄 수 있고, 투명성 요건은 모델 문서화를 바꿀 수 있으며, 책임성 모델은 휴먼 인 더 루프 단계가 실질적인 권한을 갖는지 아니면 형식적 검토에 그치는지를 결정할 수 있습니다.

공정성

AI 공정성은 AI 시스템이 보호 대상 속성이나 기타 관련 그룹 전반에서 차별적 결과를 생성해서는 안 된다는 의미입니다. 가장 흔한 리스크 중 하나는 알고리즘 편향입니다. 이는 모델이 서로 다른 집단에 대해 체계적으로 다른 성능을 보이는 현상으로, 편향된 과거 데이터, 대리 변수 또는 학습 데이터 내 불균등한 대표성에서 비롯되는 경우가 많습니다. 공정성은 테이블에서 민감한 필드를 제거하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 위치 데이터, 소득 패턴, 디바이스 동작 또는 과거 레이블에 대리 변수가 여전히 나타날 수 있기 때문입니다.

팀은 일반적으로 인구통계학적 동등성, 기회 균등 또는 오류율 차이와 같은 공정성 지표를 검토한 다음 사용 사례와 위험 프로필에 맞는 지표를 결정합니다. 사기 탐지 모델, 대출 심사 모델, 의료 트리아지 모델은 오탐과 미탐이 초래하는 결과가 서로 다르기 때문에 각기 다른 공정성 테스트가 필요할 수 있습니다.

실행 방안: 배포 전과 정기적인 주기에 따라 공정성 테스트를 실행하고, 선택한 지표, 그룹별 결과, 알려진 한계, 완화 결정을 문서화합니다.

투명성

AI 투명성은 이해관계자가 AI 시스템이 무엇을 하는지, 왜 구축되었는지, 어떤 데이터를 사용하는지, 그리고 어떤 경우에 그 출력을 신뢰해서는 안 되는지 이해할 수 있음을 의미합니다. 일부 시스템에서는 설명 가능한 모델 동작을 의미할 수 있고, 다른 시스템에서는 명확한 사용자 고지, 모델 카드, 데이터 시트 또는 의도한 용도에 대한 쉬운 설명을 의미할 수 있습니다.

목표는 모든 모델 파라미터를 모든 사용자에게 공개하는 것이 아닙니다. 적절한 대상에게 적절한 수준의 정보를 제공하는 것입니다. 경영진에게는 리스크 상태가 필요하고, 개발자에게는 구현 세부 정보가 필요하며, 검토자에게는 평가 증거가 필요하고, 영향을 받는 사용자는 AI가 의사결정에 관여한 시점을 알아야 할 수 있습니다.

실행 방안: 의도한 용도, 데이터 소스, 평가 결과, 한계, 인간 감독 및 에스컬레이션 경로를 포함하는 모델 카드 또는 이에 준하는 시스템 기록을 게시합니다.

책임성

책임성이란 AI 시스템과 관련된 의사결정을 책임지는 사람을 명확히 지정하는 것을 의미합니다. 모델은 출력을 생성할 수 있지만 자신의 사용을 승인하거나 규제 리스크를 수용하거나 고객에게 인시던트를 설명하거나 유해한 패턴을 시정해야 하는지 결정할 수는 없습니다.

명확한 책임성에는 일반적으로 임원 후원자, 비즈니스 책임자, 기술 책임자, 리스크 또는 법무 검토자, 그리고 배포 후 개입할 수 있는 운영 책임자가 포함됩니다. 이러한 구조가 없으면 책임 있는 AI를 시행하기 어렵습니다. 모델을 일시 중지하거나 액세스 정책을 변경하거나 예외를 승인하거나 재학습을 요구할 명시적 권한을 가진 사람이 없기 때문입니다.

실행 방안: 각 AI 사용 사례에 대해 책임 소유자를 지정하고, 배포 승인자, 인시던트 검토자, 시스템을 일시 중단하거나 롤백할 수 있는 권한자를 명확히 합니다.

개인정보 보호

개인정보 보호란 AI 시스템이 개인의 권리, 계약상 약속, 그리고 데이터가 수집된 본래 목적을 존중하는 방식으로 데이터를 사용해야 한다는 의미입니다. AI 팀의 경우 이는 데이터 최소화와 목적 제한에서 시작되는 경우가 많습니다. 즉 작업에 필요한 필드만 사용하고 필요한 경우 동의, 보존 및 액세스 제어를 함께 적용하는 것입니다.

개인정보 보존형 머신러닝(ML) 기법은 데이터 노출을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만 데이터 소스, 레이블, 프롬프트, 임베딩, 로그 및 모델 출력에 대한 거버넌스를 대체하지는 않습니다. 책임 있는 AI 검토에서는 개인정보가 실제로 필요한지, 합성 데이터가 적절한지, 민감한 속성이 테스트 또는 학습에 사용되는지, 시간이 지나도 액세스가 어떻게 감사되는지 확인해야 합니다.

실행 방안: 모델이 프로덕션 환경에 들어가기 전에 목적 제한, 동의, 민감한 속성, 보존 규칙 및 액세스 제어 측면에서 학습, 검증 및 추론 데이터를 검토합니다.

안전성

AI 안전성이란 AI 시스템이 예측 가능하고 되돌릴 수 있는 방식으로 실패해야 한다는 의미입니다. 시스템에는 수행할 수 있는 작업의 한계, 유해한 출력을 줄이는 제어, 안전하지 않은 동작이 인시던트로 이어지기 전에 팀이 이를 감지하는 데 도움이 되는 모니터링이 필요합니다.

생성형 AI와 에이전틱 시스템에서 안전성은 레드팀 테스트, 속도 제한, 콘텐츠 필터링, 도구 사용 제한, 롤백 계획 및 고위험 작업에 대한 인간 검토를 포함하는 경우가 많습니다. 또한 시스템에는 문제 보고를 위한 명확한 경로가 있어야 합니다. 안전하지 않은 동작은 모델 드리프트, 프롬프트 인젝션, 데이터 변경, 적대적 사용 또는 의도한 용도와 실제 사용 간의 불일치에서 비롯될 수 있기 때문입니다.

실행 방안: 출시 전에 시스템에 대한 레드팀 테스트를 수행하고 안전하지 않은 출력 범주를 정의하며 에스컬레이션 임계값을 설정하고 롤백 또는 비활성화 경로를 유지합니다.

포용성

포용성이란 다양한 관점이 시스템의 목적, 학습 데이터, 평가 및 배포 맥락을 형성한다는 의미입니다. 여기에는 시스템을 구축하는 사람들, 이를 사용하는 비즈니스 팀, 그리고 그 출력의 영향을 받는 커뮤니티나 사용자 그룹이 포함됩니다.

참여형 설계는 순수하게 기술적인 검토에서는 놓치기 쉬운 위험을 드러낼 수 있습니다. 지원 자동화 도구는 고객이 에스컬레이션을 경험하는 방식을 바꿀 수 있고, 헬스케어 모델은 환자 집단에 따라 다르게 동작할 수 있으며, 업무용 AI 도구는 모델에 의해 평가되는 것에 동의한 적이 없는 직원에게 영향을 미칠 수 있습니다. 포용성은 불만이나 인시던트가 발생한 후에만이 아니라 배포 전에 이러한 관점이 반영될 수 있는 여지를 마련하는 것을 의미합니다.

실행 방안: 영향을 받는 사용자 그룹, 비즈니스 이해관계자, 리스크 팀 및 기술 책임자의 대표자를 사용 사례 검토, 평가 기준 및 배포 후 피드백 루프에 포함합니다.

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