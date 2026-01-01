EU 인공지능법 해설: 위험 등급, 적용 일정 및 규정 준수

EU 인공지능법은 세계 최초의 포괄적인 AI 법률 프레임워크입니다. 이 법은 2024년 8월 1일 발효되었으며, 단계적으로 적용됩니다. 금지 관행, AI 리터러시, 범용 AI 의무는 이미 적용되고 있습니다. 현재 일정 기준으로 대부분의 고위험 AI 의무는 2026년부터 적용될 것으로 예상되며, 일부 항목에는 2027~2028년까지 연장되는 전환 기간이 있습니다. 정책 목표는 인간 중심 AI, 즉 안전, 기본권, 투명성, 책임성에 관한 보호 장치를 갖추면서도 생산적으로 활용할 수 있는 시스템입니다.

적용 범위는 많은 조직이 처음 예상하는 것보다 넓습니다. AI 시스템이 EU 시장에 출시되거나 그 시스템의 출력물이 EU에서 사용되는 경우, EU 외부에 있는 제공자, 도입 운영자, 수입업자, 유통업자도 이 법의 적용 대상이 될 수 있습니다. 미국 기반 기업이 AI 지원 제품을 유럽에 판매하거나, AI 시스템으로 EU 거주자를 평가하거나, EU 내 사람들에게 영향을 미치는 출력물을 생성하는 비EU 모델에 의존하는 경우에도 자사의 의무 적용 여부를 평가해야 할 수 있습니다.

이 법은 위험 기반 프레임워크를 사용합니다. 일부 AI 관행은 전면 금지되고, 일부 고위험 AI 시스템에는 상세한 의무가 적용됩니다. 반면 위험이 낮은 많은 활용 사례는 투명성 규칙이나 자발적 행동 강령을 따르는 조건에서 대체로 계속 허용됩니다. 또한 이 법은 제공자와 도입 운영자를 구분합니다. 제공자는 AI 시스템 또는 범용 AI 모델을 개발하고, 이를 자체 이름이나 상표로 시장에 출시하거나 사용 개시하는 주체입니다. 도입 운영자는 개인적이고 비전문적인 사용을 제외하고, 자체 권한 아래 AI 시스템을 사용하는 주체입니다.

대부분의 기업이 실무적으로 가장 먼저 해야 할 일은 사용 중인 AI 시스템을 파악하고, 위험에 따라 분류하며, 작동 방식을 문서화하고, 감독에 필요한 증거를 보존하는 것입니다. 아울러 고위험 시스템은 EU 시장에 출시되거나 사용이 개시되기 전에 필수 적합성 평가를 통과할 수 있도록 준비해야 합니다.