AI 옵저버빌리티: 프로덕션 AI의 신뢰와 통제

옵저버빌리티의 전통적인 3가지 핵심 요소는 로그, 지표, 트레이스입니다. 이 세 가지는 AI 시스템에도 여전히 적용되지만, 관찰 대상은 다릅니다. 서비스 오류, CPU 사용량, API 지연 시간만 살펴보는 것을 넘어, 팀은 프롬프트, 검색된 문서, 모델 응답, 임베딩 동작, 토큰 사용량, 도구 호출, 그라운디드니스 점수, 사람의 피드백까지 함께 점검해야 합니다.

로그

이벤트 수준에서 로그는 프롬프트 템플릿, 사용자 쿼리, 모델 이름, 응답 메타데이터, 검색 쿼리, 선택된 문서, 도구 호출, 정책 결정, 오류 메시지, 피드백을 기록할 수 있습니다. 엔터프라이즈 환경에서는 이러한 기록 자체에도 거버넌스가 필요합니다. 프롬프트와 응답에는 독점 데이터, 규제 대상 정보, 내부 비즈니스 컨텍스트가 포함될 수 있으므로 보존, 마스킹, 역할 기반 액세스가 설계 단계부터 반영되어야 합니다.

잘 설계된 로그 기록은 옵저버빌리티가 관리되지 않은 또 다른 민감 데이터의 원천이 되지 않도록 하면서도 팀이 조사에 필요한 충분한 세부 정보를 확보할 수 있게 해줍니다. 일부 워크플로우에서는 기본적으로 메타데이터만 저장하고, 승인된 조사 상황에서만 전체 프롬프트와 응답 콘텐츠에 제한적으로 액세스를 허용하는 방식이 될 수 있습니다.

지표

시간이 지남에 따라 지표는 시스템이 안정적으로 유지되고 있는지를 보여줍니다. 지연 시간, 처리량, 오류율, 요청량, 토큰 사용량, 요청당 비용은 운영 측면을 포착합니다. 그라운디드니스, 답변 관련성, 컨텍스트 관련성, 사실적 정확성, 거부율, 유해성, 완전성, 일관성은 AI 품질 측면을 더 폭넓게 반영합니다.

ML 워크플로우에서는 데이터 드리프트, 예측 드리프트, 개념 드리프트가 모델이 여전히 익숙한 조건에서 작동하고 있는지 팀이 판단하는 데 도움이 됩니다. 모델이 정형화된 피처와 알려진 결과에 의존하는 경우, 모집단 안정성 지수(PSI), 피처 기여도, SHAP 값 등이 이러한 분석을 뒷받침할 수 있습니다. 출력이 언어 기반이며 단일 레이블이 아닌 컨텍스트를 기준으로 평가되는 경우가 많은 생성형 AI에서는, 평가 지표가 답변이 검색된 정보를 얼마나 잘 활용했는지 또는 특정 작업 기준을 얼마나 충족했는지를 채점해야 할 수 있습니다.

추적

단일 요청 내에서 트레이스는 시스템의 한 단계에서 다음 단계로 이어지는 흐름을 따라갑니다. 기본적인 챗봇에서는 프롬프트, 모델 호출, 응답을 의미할 수 있습니다. RAG 애플리케이션에서 트레이스에는 원래 질문, 검색 쿼리, 순위가 매겨진 청크, 프롬프트 구성, 추론 호출, 평가 결과, 최종 답변이 포함될 수 있습니다. 에이전틱 워크플로우에서는 스팬이 계획 수립, 도구 선택, 도구 응답, 재시도, 중간 출력까지 포괄할 수 있습니다.

트레이스의 가치는 시퀀스를 보존한다는 데 있습니다. 답변이 잘못된 정책을 인용한 경우, 팀은 잘못된 문서가 검색되었는지, 올바른 문서가 검색되었지만 무시되었는지, 아니면 올바른 컨텍스트를 받았음에도 모델이 근거 없는 텍스트를 생성했는지를 확인할 수 있습니다. 에이전트가 단순한 질문에 답하는 데 45초가 걸리는 경우, 트레이스를 통해 그 시간이 모델 추론에 소요되었는지, 느린 도구 때문인지, 반복적인 검색 때문인지, 아니면 에이전트 계획의 루프 때문인지 파악할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 생성형 AI를 뒷받침하는 아키텍처를 Snowflake의 Chief Data & Analytics Officer인 Anahita Tafvizi가 직접 설명합니다: