알고리즘 편향 설명: 유형, 탐지 및 완화 기술

알고리즘 편향은 데이터 수집에서 모델 배포에 이르기까지 AI 생애 주기의 거의 모든 지점에서 발생할 수 있습니다. 조직은 모델이 편향을 포함하고 있는지 여부뿐만 아니라 편향이 어디에서 발생하는지, 어떤 통제가 이를 해결할 수 있는지를 식별할 수 있어야 합니다.

역사적 편향

역사적 편향은 AI를 학습시키는 데이터 자체에 과거의 차별이나 불평등한 관행이 그대로 투영되어 있을 때 발생합니다. 역사적 모기지 승인에 대한 훈련을 받은 대출 모델은 레드라이닝, 부의 불균형 또는 이전의 언더라이팅 관행에 의해 형성된 패턴을 학습할 수 있습니다. 보호된 속성이 제거되더라도, 이웃, 소득 안정성 또는 신용 기록과 같은 관련 변수는 패턴을 유지할 수 있습니다.

이는 "정확한" 역사적 예측이 항상 공정한 미래 의사결정이 아닐 수 있기 때문에 중요합니다. 모델은 과거를 충실히 학습할 수 있지만, 여전히 조직이 반복해서는 안 되는 결과를 생성할 수 있습니다.

표현 편향

표현 편향은 일부 그룹이 훈련 데이터에서 과소 대표될 때 발생합니다. 모델이 하위 그룹의 예제를 적게 볼 때, 일반적으로 해당 하위 그룹에 적용되는 패턴을 학습할 정보가 적습니다.

얼굴 분석 시스템은 잘 알려진 예를 제공합니다. “젠더 쉐이드” 연구에서 연구자 조이 부올라미니와 팀닛 게브루는 상업적인 성별 분류 시스템이 어두운 피부를 가진 여성보다 밝은 피부를 가진 남성에게 훨씬 더 잘 작동한다는 것을 발견했으며, 어두운 피부를 가진 여성에게는 가장 높은 오분류율이 보고되었습니다.

이러한 정확도 격차는 얼굴 인식이 법 집행에 사용될 때 특히 해로울 수 있습니다. 디트로이트에서, 8개월 임신한 흑인 여성 포르차 우드러프는 얼굴 인식 기술이 그녀를 차량 강도 사건의 가능한 용의자로 반환한 후 체포되었으며, 사건은 나중에 기각되었습니다.

측정 편향

측정 편향은 특성이나 레이블이 실제로 목표 개념을 측정하지 않을 때 발생합니다. 예를 들어, 체포율은 범죄율을 측정하지 않습니다. 그들은 또한 경찰 패턴, 보고 관행 및 집행 우선 순위를 반영합니다. 의료비로 지출한 액수가 환자에게 실제 의료 서비스가 얼마나 필요한지(의료 필요도)를 그대로 대변해 주지는 못합니다. 이는 치료 접근성, 보험 보장, 지불 능력 및 치료 추구 행동을 반영합니다.

이러한 차이는 지아드 오버마이어(Ziad Obermeyer)와 공동 저자들이 2019 Science study에 발표한 연구의 핵심 내용이었습니다. 해당 연구는 널리 쓰이는 의료 위험 알고리즘에서 인종적 편향을 발견했는데, 이는 모델이 의료 비용을 의료 필요도의 대리 변수로 활용했기 때문이었습니다. 동일한 위험 점수에서 흑인 환자들은 백인 환자들보다 더 아픈 경우가 많았는데, 이는 의료 접근성의 불평등으로 인해 역사적으로 그들의 치료에 더 적은 비용이 지출되었음을 의미했기 때문입니다.

집계 편향

집계 편향은 서로 다른 하위 그룹이 서로 다른 기본 패턴을 가지고 있음에도 불구하고 하나의 모델이 이질적인 인구에 적용될 때 나타납니다. 예를 들어, 단일 임상 모델은 바이오마커, 기초 위험 또는 질병 표현이 민족 그룹, 연령 그룹 또는 치료 환경에 따라 다를 경우 성능이 저조할 수 있습니다.

문제는 모든 하위 그룹이 별도의 모델이 필요하다는 것이 아닙니다. 조직이 공유 모델이 제공하는 인구에 적합한지 테스트해야 한다는 것입니다. 하위 그룹 평가 없이, 모델은 평균적으로는 수용 가능해 보일 수 있지만 집계에서 가장 적게 대표되는 사람들에게는 실패할 수 있습니다.

평가 편향

평가 편향은 기준선이나 테스트 데이터가 배포 인구를 반영하지 않을 때 발생합니다. 한 병원의 환자 집단, 한 고용주의 지원자 풀 또는 한 지역의 재무 데이터에 대해 훈련되고 테스트된 모델은 강력한 검증 결과를 보일 수 있지만, 다른 곳에 배포될 때는 다르게 작동할 수 있습니다.

이것이 모델 평가에 배포 특정 슬라이스를 포함해야 하는 이유입니다. 예를 들어, 한 제품 라인에 대해 훈련된 사기 모델은 지역, 고객 세그먼트 및 행동 패턴이 다른 거래 채널에서 사용될 경우 전 세계적인 정밀도와 재현율만으로 판단해서는 안 됩니다.

배포 편향

배포 편향은 모델이 설계되지 않은 맥락에서 사용될 때 발생합니다. 한 병원의 자원 배분 워크플로우를 지원하기 위해 개발된 임상 위험 점수는 환자 인구 통계, 코딩 관행 또는 치료 경로가 다른 다른 병원에서는 동일하게 작동하지 않을 수 있습니다.

모델 출력은 원래 맥락에서는 기술적으로 올바를 수 있지만, 새로운 맥락에서는 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 이것이 배포 결정에 문서화가 필요하는 이유입니다: 의도된 사용, 제외된 사용, 훈련 인구, 검증 인구, 알려진 한계 및 필요한 인간 검토.

피드백 루프 편향

피드백 루프 편향은 모델 출력이 미래 모델을 훈련하거나 업데이트하는 데 사용되는 데이터를 형성할 때 발생합니다. 예측 경찰 활동은 고전적인 예입니다. 모델이 한 동네에 더 많은 경찰을 보내면, 그곳에서 더 많은 사건이 기록될 수 있으며, 이는 해당 지역이 더 높은 위험이라는 모델의 믿음을 강화합니다.

같은 패턴이 사기 예방, 대출, 채용 및 의료 분야에서도 나타날 수 있습니다. 지원자, 고객 또는 환자를 프로세스에 더 적게 배치하는 모델은 해당 그룹에 대한 미래 데이터를 줄여, 시스템의 다음 버전이 그들에게 더욱 신뢰할 수 없게 만들 수 있습니다.