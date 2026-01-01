AI 거버넌스: 엔터프라이즈를 위한 가이드

생성형 AI와 AI 에이전트는 이전의 모델 거버넌스 프로그램이 관리하도록 설계되지 않은 새로운 아티팩트와 동작을 도입하기 때문에 거버넌스 표면을 확장합니다. 분류 모델은 점수나 범주를 반환합니다. 생성형 AI 애플리케이션은 문단을 생성하거나, 문서를 요약하거나, 코드를 작성하거나, 이미지를 생성하거나, 검색된 컨텍스트를 기반으로 비즈니스 질문에 답할 수 있습니다. AI 에이전트는 여기서 더 나아가 도구를 선택하고, 계획을 수립하고, 메모리를 저장하고, 시스템 전반에서 작업을 수행할 수 있습니다.

생성형 AI 거버넌스

생성형 AI 거버넌스는 생성된 콘텐츠의 형태를 결정하는 데이터, 프롬프트, 모델, 검색 파이프라인, 출력, 공개 사항을 포괄합니다. 프롬프트 거버넌스는 특히 프롬프트가 정책, 역할 동작 또는 액세스 제약 조건을 인코딩하는 경우, 누가 시스템 프롬프트를 생성, 수정 및 승인할 수 있는지를 정의합니다. LLM 거버넌스는 어떤 파운데이션 모델이 사용되는지, 어디에서 실행되는지, 어떤 데이터가 공유되는지, 출력이 어떻게 필터링되는지, 어떤 계약상 또는 규정 준수 의무가 적용되는지를 추적합니다.

RAG 거버넌스는 생성된 답변이 검색된 문서, 테이블 또는 지식 기반 항목에 의존하는 경우가 많기 때문에 엔터프라이즈 사용 사례에서 특히 중요합니다. 거버넌스가 적용된 RAG 시스템에는 프로비넌스 메타데이터, 액세스 제어, 최신성 검사, 소스 인용, 답변 관련성과 근거 충실성을 테스트하는 평가 지표가 필요합니다. 이러한 통제가 없으면 시스템은 오래되었거나 제한되었거나 제대로 이해되지 않은 콘텐츠를 기반으로 확신에 찬 답변을 생성할 수 있습니다.

AI 고지와 생성형 AI 투명성은 사용자, 고객 또는 직원이 AI와 상호 작용하고 있거나 AI 생성 콘텐츠를 받고 있다는 사실을 언제 알아야 하는지 정의합니다. 콘텐츠 거버넌스에는 C2PA와 같은 프로비넌스 표준, 영향도가 높은 출력에 대한 인간 검토, 적절한 경우 워터마킹, 외부에 게시되는 AI 생성 자료에 대한 정책도 포함될 수 있습니다.

AI 에이전트 거버넌스

AI 에이전트 거버넌스는 도구 사용 감독, 에이전트 메모리 제어, 멀티에이전트 조정 규칙을 추가합니다. 응답 초안을 작성하는 지원 에이전트는 하나의 리스크 프로필에 해당하지만, 환불을 처리하거나 계정 기록을 업데이트하거나 민감한 내부 시스템을 쿼리할 수 있는 에이전트는 또 다른 리스크 프로필에 해당합니다. 거버넌스는 에이전트가 호출할 수 있는 도구, 상속하는 권한, 승인이 필요한 작업, 예외가 기록되는 방식을 정의해야 합니다.

에이전트 메모리는 또 하나의 거버넌스 오브젝트를 만듭니다. 에이전트가 사용자 선호도, 프로젝트 컨텍스트 또는 이전 의사결정을 저장하는 경우, 팀은 보존, 삭제, 액세스, 개인정보 보호, 메모리가 향후 작업에 영향을 미칠 수 있는지에 대한 규칙을 마련해야 합니다. 멀티에이전트 시스템은 조정 리스크를 추가합니다. 한 에이전트가 데이터를 검색하고, 다른 에이전트가 이를 추론하며, 또 다른 에이전트가 작업을 수행할 수 있습니다. 감사 추적은 이러한 단계가 어떻게 연결되는지 보여주어야 합니다.

실질적인 거버넌스 질문은 엔터프라이즈가 모델에만 의존하지 않고 에이전트의 동작을 제한할 수 있는지입니다. 가드레일, 권한, 데이터 정책, 워크플로우 승인, 추적 로그, 인시던트 보고는 모두 에이전틱 AI를 불투명한 워크플로우에서 통제된 시스템으로 전환하는 데 도움이 됩니다.