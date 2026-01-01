AI 위험 관리의 이해

AI 위험 범주는 위험의 원인과 그로 인해 나타나는 결과를 구분하는 데 도움이 됩니다. 다음 범주를 활용하면 각 위험을 적절한 통제, 책임자 및 검토 프로세스에 연결할 수 있습니다.

기술 및 성능 위험

기술 위험에는 정확도, 견고성, 신뢰성, 할루시네이션, 모델 드리프트, 시스템 가용성이 포함됩니다. 생성형 AI에서 가장 눈에 띄는 장애는 할루시네이션으로 생성된 답변일 수 있지만 근본 원인은 부실한 검색 컨텍스트, 불명확한 데이터 출처 및 이력, 누락된 가드레일 또는 검토 없이 AI 생성 응답을 고객에게 전달하는 워크플로우일 수 있습니다. 조직이 시스템을 의도된 용도에 맞춰 테스트하고 허용 가능한 성능 임계값을 정의하며 출력이 해당 임계값을 더 이상 충족하지 못하는 시점을 탐지할 수 있는지에 따라 위험 관리의 효과가 달라집니다.

데이터 위험

데이터 위험에는 데이터 중독, 데이터 유출, 동의 절차의 공백, 데이터 프로비넌스 문제, 품질 문제, 학습 데이터의 편향이 포함됩니다. 문서화가 제대로 이루어지지 않은 데이터로 학습하거나 그라운딩한 모델은 나중에 추적하기 어려운 오류를 그대로 이어받을 수 있습니다. 엔터프라이즈 데이터에 의존하는 AI 시스템에서는 데이터 계보, 분류, 액세스 이력, 데이터 품질 통제가 단순한 거버넌스 지원 요소에 머무르지 않고 위험 관리의 일부가 됩니다.

보안 위험

AI 보안 위험에는 프롬프트 주입, 모델 인버전 공격, 멤버십 추론 공격, 모델 탈취, 데이터 무단 반출, 적대적 조작이 포함됩니다. AI 시스템은 사용자와 민감한 데이터, 도구 또는 워크플로우 사이에 위치하는 경우가 많기 때문에 AI 보안 위험은 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 침해된 프롬프트나 조작된 컨텍스트는 모델이 생성하는 답변뿐만 아니라 AI 기반 애플리케이션이 시도하는 작업에도 영향을 미칠 수 있습니다.

윤리 및 공정성 위험

AI 윤리 관점에서 공정성 위험에는 차별적 결과, 인간의 존엄성 침해, 투명성 부족, 사람에 의한 감독 실패가 포함될 수 있습니다. 이러한 위험은 기술 시스템이 사람과 맞닿는 지점에서 자주 나타납니다. 채용 심사, 신용 결정, 의료 권고, 직원 생산성 도구 등이 대표적인 예입니다. 공정성 위험을 효과적으로 관리하려면 영향을 받는 집단, 의도된 용도, 재검토를 요청할 권리, 에스컬레이션 경로를 명확히 정의해야 합니다.

법률 및 규제 위험

법률 및 규제 위험에는 AI 관련 법률 미준수, 개인정보 보호 위반, 지식 재산권 문제, 불충분한 문서화가 포함됩니다. 예를 들어 EU 인공지능법은 고위험 AI 시스템 제공자에게 위험 관리 시스템을 수립, 구현, 문서화, 유지하도록 요구하며 이 시스템을 AI 시스템의 전체 수명 주기에 걸친 지속적이고 반복적인 프로세스로 규정합니다. AI 규정 준수는 위험 관리의 핵심 구성 요소입니다.

운영 위험

운영 위험에는 공급업체 종속, 비용 초과, 불명확한 책임 소재, 미흡한 인시던트 대응, 관리되지 않는 종속성이 포함됩니다. 팀이 유용한 AI 애플리케이션을 배포하더라도 모니터링, 예외 처리, 모델 업데이트, 액세스 검토, 운영 종료 결정의 책임자가 없으면 애플리케이션을 원활하게 운영하기 어려울 수 있습니다.

평판 위험

평판 위험에는 대외적으로 드러난 실패, 사용자 반발, 규제 기관의 면밀한 검토가 포함됩니다. 이러한 위험은 편향된 출력, 안전하지 않은 콘텐츠, 데이터 노출, 설명할 수 없는 의사 결정 또는 조직이 약속한 내용과 AI 시스템이 실제로 수행한 작업 사이의 명백한 격차와 같은 다른 문제의 후속 영향으로 발생하는 경우가 많습니다.

사회적 위험

사회적 위험에는 노동력 대체, 민주주의에 대한 피해, 권력 집중, 광범위한 시스템 차원의 영향이 포함됩니다. 모든 조직이 이러한 위험을 같은 방식으로 평가하지는 않지만 성숙한 AI 위험 관리 프로그램은 시스템의 영향이 직접적인 사용자와 비즈니스 성과를 넘어서는지 고려합니다.