AI 윤리: 책임 있는 AI 개발을 이끄는 원칙

많은 AI 윤리는 현대 AI보다 훨씬 이전에 형성된 원칙, 특히 의료적 결정, 연구 관행, 기관의 의무를 평가하는 데 사용된 생명윤리 원칙에 기반을 두고 있습니다. Luciano Floridi와 Josh Cowls가 널리 인용되는 프레임워크에서는 사회 내 AI를 위한 다섯 가지 핵심 원칙으로 선행, 무해성, 자율성, 정의, 설명 가능성을 제시합니다. 앞의 네 가지는 생명윤리에서 유래한 것이며, 설명 가능성은 AI 시스템에 대한 이해와 책임 소재를 명확히 하기 위한 필요성을 반영해 추가되었습니다.

자율성

자율성은 인간의 주체성을 존중함을 의미합니다. AI 시스템에서 이는 사람들에게 실질적인 고지를 제공하거나, 옵트아웃 경로를 확보하거나, 중대한 결정에 대해 휴먼 인 더 루프 검토를 요구하거나, 자동화가 설명 없이 개인의 선택 가능성을 좁히지 못하도록 방지하는 것을 뜻할 수 있습니다.

예를 들어, 채용 모델은 과거 성과 신호를 기반으로 후보자의 순위를 매길 수 있지만, 자율성은 기술적으로 정확한 순위 산정 이상의 것을 요구합니다. 후보자를 하나의 점수로 축소해서는 안 되며, 잘못된 데이터를 수정하거나 재검토를 요청하거나 시스템이 자신의 기회에 어떤 영향을 미쳤는지 이해할 수 있는 방법이 반드시 마련되어야 합니다.

선행

선행은 AI 시스템이 이익을 창출해야 함을 의미합니다. 이러한 이익은 더 나은 액세스, 더 빠른 서비스, 더 높은 생산성, 향상된 탐지, 보다 일관된 의사 결정의 형태로 나타날 수 있습니다. 임상의가 진료 공백을 식별하도록 지원하거나, 고객 요청을 적합한 팀으로 라우팅하거나, 공공 서비스 이용을 더 수월하게 만드는 모델은 그 이익이 실질적이고 측정 가능하며 영향받는 사람들에게 고르게 배분될 때 선행의 목표에 부합할 수 있습니다.

실무에서 선행은 의도치 않은 결과도 반드시 고려해야 합니다. 팀은 해당 시스템이 대체하거나 보강하는 프로세스와 비교해 결과를 개선하는지 평가할 수 있습니다. 그러나 어떤 시스템은 전체적으로 효율성을 높이면서도 특정 소수 집단에 위험을 집중시킬 수 있으며, 바로 이 때문에 선행은 다른 원칙들과 균형을 이루어야 합니다.

무해성

무해성은 흔히 "무엇보다 해를 끼치지 말라"라는 말로 요약됩니다. AI에서 해악은 물리적, 재정적, 심리적, 평판적 또는 사회적 형태로 나타날 수 있습니다. 안전하지 않은 추천, 차별적인 점수, 노출된 데이터 세트, 고위험 워크플로우에서의 신뢰할 수 없는 모델, 또는 의도된 범위를 벗어난 지시를 확신에 차 제공하는 챗봇 등에서 해악이 발생할 수 있습니다.

무해성 원칙에 따라 팀은 배포 전에 예상 가능한 해악을 식별하고, 프로덕션 환경에서 발생하는 해악을 모니터링해야 합니다. 여기에는 모델 실패, 오용, 과의존, 보안 남용, 그리고 테스트 데이터 세트에서는 드러나지 않을 수 있는 다운스트림 영향이 포함됩니다.