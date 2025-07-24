AI 모델 가이드:정의 및 작동 방식

신경망은 딥러닝의 기반으로, 상호 연결된 노드가 모인 수많은 계층으로 구성됩니다. 각 노드는 하나 이상의 가중 입력 연결, 입력을 결합하는 하나의 전달 함수, 그리고 하나의 출력 연결로 이루어진 계산 단위입니다. 모든 노드는 연결된 계층으로 구조화되어 있는데, 이는 인간 두뇌의 시냅스 구조와 유사합니다. 신경망은 데이터의 복잡성을 관리하는 데 탁월하며, 대규모의 다양한 데이터를 분석하는 데도 매우 유용합니다. 이뿐만 아니라 공급망 관리자를 위한 의사 결정 지원, 수요 예측, 재고 수준 최적화 등에 자주 사용됩니다.