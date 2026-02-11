SnowflakeCortex Code
Como o agente de codificação de IA desenvolvido para dar suporte a todo o data stack da sua empresa, o Cortex Code transforma tarefas complexas de engenharia e análise de dados, aprendizado de máquina, além de criação de agentes, em interações simples e bem informadas de alta precisão. Tudo em linguagem natural.
Reduza o tempo de produção
Agilize a engenharia e a análise de dados avançada e o desenvolvimento de agentes e aplicações.
Capacite todos os usuários
Dê às equipes técnicas e não técnicas o poder de trabalhar com dados, com confiança.
Simplifique os desafios
Transforme tarefas complexas de dados em fluxos de trabalho mais simples e sofisticados capazes de aumentar a produtividade e os resultados.
Inovação mais rápida
Acelere o desenvolvimento de ponta a ponta em todo o seu data stack
Crie, gerencie e otimize, com facilidade, fluxos de trabalho de dados complexos que oferecem suporte para sistemas de dados populares, como dbt e Apache Airflow®¹.
Crie e implemente, com rapidez, agentes do Snowflake Intelligence capazes de interagir diretamente com os dados da sua empresa usando comandos em linguagem natural.
Gere pipelines de ML de forma autônoma, totalmente executáveis e prontas para funcionarem diretamente no Snowflake Notebooks.
“O Cortex Code oferece às nossas equipes uma forma simples e na plataforma de passar, com rapidez, do mundo das ideias para a implementação de fluxos de trabalho com tecnologia de IA, diretamente no Snowflake.”
Srinivas Madabushi
Profundo conhecimento dos dados e da semântica do Snowflake
Aproveite seu contexto exclusivo do Snowflake
Aproveite o conhecimento profundo do seu catálogo específico de dados para simplificar a descoberta e a gestão usando linguagem natural.
- Depure e refatore com rapidez o código com sugestões inteligentes personalizadas para seu próprio ambiente, tabelas e visualizações do Snowflake.
Use comandos conversacionais para executar tarefas administrativas complexas, como gerenciar catálogos, definir permissões, criar usuários e otimizar custos.
“O Cortex Code ajuda nossos engenheiros a melhorar a performance de nossas ferramentas de inteligência de mercado, reduzindo de modo significativo o tempo necessário para melhorar a qualidade e a velocidade das respostas das consultas em linguagem natural.”
Tony Leopold
Design pronto para empresas
Aproveite a extensibilidade, a interoperabilidade e a personalização integradas
Gerencie permissões e políticas de uso por meio de configuração centralizada e fortes controles administrativos.
Conecte-se a Jira, GitHub e outros agentes em sua cadeia de ferramentas de desenvolvedor por meio de suporte ao Model Context Protocol (MCP) pronto para uso.
Crie, compartilhe e refine habilidades de agentes especializados ou migre fluxos de trabalho existentes de outros agentes de codificação usando o estrutura aberta de agents.md.
- Otimize a qualidade, a latência e o custo com acesso a modelos de sua escolha, incluindo Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5 e GPT 5.2.
"O Cortex Code ajuda nossa empresa a reduzir atritos no desenvolvimento diário de dados e IA, mantendo os controles e a supervisão de que precisamos em um ambiente regulado. Nossas equipes podem criar mais rápido tendo o contexto necessário para obter sucesso."
Vibhor Gupta
Recursos
Conheça os guias para desenvolvedores doCortex Code
Acesse os guias e aprenda a criar aplicações usando os recursos de IA nativos do Snowflake, tendo o Cortex Code como seu assistente de codificação de IA durante toda a jornada.
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- Agilize o desenvolvimento de ponta a ponta.
- Aproveite uma tecnologia, por padrão, consciente do contexto.
- Solução aberta, extensível e pronta para produção.