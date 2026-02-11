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NOVIDADE: Cortex Code amplia a disponibilidade e o alcance

SnowflakeCortex Code

Como o agente de codificação de IA desenvolvido para dar suporte a todo o data stack da sua empresa, o Cortex Code transforma tarefas complexas de engenharia e análise de dados, aprendizado de máquina, além de criação de agentes, em interações simples e bem informadas de alta precisão. Tudo em linguagem natural.

avaliação gratuita

Ver agora:

Cortex Code 101

Cortex Code icon

Interação contínua com o data stack de qualquer local de trabalho

Acesse o Cortex Code por meio de duas interfaces: no Snowsight e como uma interface de linha de comando (CLI) que funciona em um shell local. 

> curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
speed

Reduza o tempo de produção

Agilize a engenharia e a análise de dados avançada e o desenvolvimento de agentes e aplicações.

user icon

Capacite todos os usuários

Dê às equipes técnicas e não técnicas o poder de trabalhar com dados, com confiança.

easy-consolidate

Simplifique os desafios

Transforme tarefas complexas de dados em fluxos de trabalho mais simples e sofisticados capazes de aumentar a produtividade e os resultados.

Benefícios

Use o Cortex Code para agilizaro ciclo de vida de dados da sua empresa

Inovação mais rápida

Acelere o desenvolvimento de ponta a ponta em todo o seu data stack

  • Crie, gerencie e otimize, com facilidade, fluxos de trabalho de dados complexos que oferecem suporte para sistemas de dados populares, como dbt e Apache Airflow®¹.

  • Crie e implemente, com rapidez, agentes do Snowflake Intelligence capazes de interagir diretamente com os dados da sua empresa usando comandos em linguagem natural. 

  • Gere pipelines de ML de forma autônoma, totalmente executáveis e prontas para funcionarem diretamente no Snowflake Notebooks.

LendingTree logo

“O Cortex Code oferece às nossas equipes uma forma simples e na plataforma de passar, com rapidez, do mundo das ideias para a implementação de fluxos de trabalho com tecnologia de IA, diretamente no Snowflake.”

Srinivas Madabushi
Sr. Vice President, Technology, LendingTree
Cortex Code CLI, dbt, and airflow logos

Profundo conhecimento dos dados e da semântica do Snowflake

Aproveite seu contexto exclusivo do Snowflake

  • Aproveite o conhecimento profundo do seu catálogo específico de dados para simplificar a descoberta e a gestão usando linguagem natural.

  • Depure e refatore com rapidez o código com sugestões inteligentes personalizadas para seu próprio ambiente, tabelas e visualizações do Snowflake.

  • Use comandos conversacionais para executar tarefas administrativas complexas, como gerenciar catálogos, definir permissões, criar usuários e otimizar custos.

United Rentals logo

“O Cortex Code ajuda nossos engenheiros a melhorar a performance de nossas ferramentas de inteligência de mercado, reduzindo de modo significativo o tempo necessário para melhorar a qualidade e a velocidade das respostas das consultas em linguagem natural.”

Tony Leopold
Chief Technology and Strategy Officer, United Rentals

Design pronto para empresas

Aproveite a extensibilidade, a interoperabilidade e a personalização integradas

  • Gerencie permissões e políticas de uso por meio de configuração centralizada e fortes controles administrativos.

  • Conecte-se a Jira, GitHub e outros agentes em sua cadeia de ferramentas de desenvolvedor por meio de suporte ao Model Context Protocol (MCP) pronto para uso. 

  • Crie, compartilhe e refine habilidades de agentes especializados ou migre fluxos de trabalho existentes de outros agentes de codificação usando o estrutura aberta de agents.md.

  • Otimize a qualidade, a latência e o custo com acesso a modelos de sua escolha, incluindo Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5 e GPT 5.2.
Shelter Insurance logo

"O Cortex Code ajuda nossa empresa a reduzir atritos no desenvolvimento diário de dados e IA, mantendo os controles e a supervisão de que precisamos em um ambiente regulado. Nossas equipes podem criar mais rápido tendo o contexto necessário para obter sucesso."

Vibhor Gupta
VP of Enterprise Data & AI, Shelter Mutual Insurance
Terminal window with Cortex Code CLI MCP setup

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Por onde começar

Dê o próximo passo com o Snowflake

Comece sua avaliação inicial com US$ 40 em créditos grátis²

  • Agilize o desenvolvimento de ponta a ponta.
  • Aproveite uma tecnologia, por padrão, consciente do contexto.
  • Solução aberta, extensível e pronta para produção.
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Crie mais rápido com Cortex Code CLI

  • Agilize o desenvolvimento de ponta a ponta.
  • Solução aberta, extensível e pronta para produção.
  • Seguro por design.
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* Private preview, Public preview, Coming soon

 ¹ "Apache Airflow" é uma marca registrada ou marca comercial da Apache® Software Foundation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

²Inclui US$ 40 para créditos de inferência nos primeiros 30 dias de avaliação. Após 30 dias, será cobrada uma taxa de assinatura mensal de US$ 20. Aplicam-se taxas padrão de consumo da plataforma de dados Snowflake (por exemplo, capacidade de processamento ou armazenamento), que são cobradas separadamente de acordo com os Termos do Snowflake Self-Service On-Demand. Você pode cancelar a qualquer momento.