Cortex Codeを使用したエージェント型MLワークフロー

エージェント型MLは面倒な作業を自動化することで、より信頼性の高いインサイトを可能にします。これにより、チームはより影響力の大きいイニシアチブに集中できるようになります。Cortex Codeには、MLに特化した豊富なスキルセットが備わっています。これにより、Snowflake MLにおけるエンドツーエンドのワークフローの設計、実装、最適化が合理化されます。モデルのトレーニング、推論のためのモデルのデプロイ、分散トレーニングの実行、ハイパーパラメータのチューニング、パフォーマンスの監視など、どのような作業であっても、Cortex Codeは関連する専門スキルをトリガーします。これにより、MLライフサイクルの1つ以上のステップをインテリジェントに加速させます。

データサイエンスチームはCortex Codeを使用することで、開発から推論に至る各ステップの最適な手法をエージェントを活用して計画、推論、選択できます。これにより、完全に機能する高品質なMLパイプラインを迅速に構築できます。ドキュメントの確認、エラーのデバッグ、APIの統合などに時間を費やす必要はありません。専門知識と直感を活かしてモデルを改良し、インサイトを引き出すことに集中できます。

エージェント型MLが生産性を向上させている例の1つが、特徴量エンジニアリングです。特徴量の重要性の評価や、新しい特徴量のレコメンデーションの特定は、以前は手作業で時間のかかるタスクでした。このデモビデオでは、Cortex Codeでわずかな自然言語のプロンプトを使用するだけで、いかに簡単に作業できるかをご覧いただけます。チャーンモデルのプロトタイプで迅速にイテレーションを回し、モデルタイプ全体で特徴量の重要性を評価できます。さらに、冗長または脆弱な特徴量をクリーンアップし、新しい特徴量のアイデアによってモデルの不足している部分を正確に明らかにすることが可能です。