Cortex Codeで構築を高速化：提供範囲が拡大し、より大規模なタスクに対応
SnowflakeのAIコーディングエージェントであるCortex Codeは急速に進化しており、あらゆるチームのより多くのデータ実務者にとって、日々のワークフローの一部になりつつあります。経験豊富なエンジニアから技術的専門知識の少ないビルダーまで、アイデアをより迅速に形にし、製品化して、自信を持ってスケーリングできるようチームを支援します。
本日のアップデートでは、Cortex Codeの可用性と提供範囲が拡大し、対応できるタスクの規模と種類も広がったことをお知らせします。今回の発表には、4つの主要なアップデートが含まれます。SnowsightのCortex Codeが一般提供されました。CLIがネイティブのWindows環境をサポートするようになりました。エージェントチームにより、大規模なタスクを連携した並行作業に分割しやすくなりました。そして、新しいエージェントスキルにより、Cortex Codeがデータ上での構築を支援する方法が標準化されました。
「Cortex Codeは、私たちのゼロコーディングという目標において中心的な役割を担っています。現在、私たちのコードの90%がCortex CodeによるAI生成です。データが存在するSnowflake上で直接作業ができるため、生産性は劇的に向上しました。データエンジニアによるプルリクエストの提出数は5倍に増え、以前は3〜4日かかっていた業務が、今ではわずか2〜3時間で完了しています」
—Thomas Podenski氏
SnowsightのCortex Code：すべてのSnowflakeユーザー向けの常駐エージェント
多くのSnowflakeユーザーにとって、Snowsightは日々の作業を行う場所です。現在、すべてのSnowflakeユーザーは、セキュアでガバナンスの効いたSnowflake環境内で直接Cortex Codeにアクセスできます。
Snowflake Workspaces、Snowflake Notebook、その他のSnowsightワークフローにおける常駐AIコーディングエージェントとして設計されたSnowsightのCortex Codeは、ユーザーがUIのどこにいるか、どのデータを扱っているかを完全に把握しています。また、データスキーマ、テーブル、セマンティックモデルなど、ユーザー固有のデータカタログに関する最新の知識を備えています。
これにより、日々のエクスペリエンスが大きく変わります。AIアシスタンスを別の場所として扱うのではなく、チームはすでに作業を行っている場所でCortex Codeを使用できます。
ワークスペースでのエージェントによるコーディング：対話を通じて、SQLおよびPythonコードの生成、変更、最適化、説明を行います。適用する前にAIが提案した変更を差分ビューでプレビューし、失敗したクエリをワンクリックで修正できます。また、入力中にコンテキストを認識したインラインコードの提案を受け取ることができます。
Snowsightでのエンドツーエンドの構築を加速：NotebookでのエージェントによるMLワークフローの開発、dbtパイプラインの構築、Snowflake Cortex Analyst用のセマンティックモデルの作成、より広範なデータエンジニアリングタスクの調整などを、すべて自然言語で行います。
データとドキュメントの検出：正確な名前を知らなくても、平易な言葉を使用してデータベースのオブジェクトテーブルや列を検索できます。公式ドキュメントやHorizon Catalogから抽出された、Snowflakeの機能、SQL構文、ベストプラクティスに関する回答を得ることができます。これには、タグ、マスキングポリシー、リネージのコンテキストが含まれます。
エージェントによる管理とコスト管理：ガバナンス、セキュリティ、支出情報について対話形式でクエリを実行します。たとえば、PIIタグが付けられたテーブルの特定、ロールアクセスの監査、クレジット消費の監視、高コストなウェアハウスやクエリの特定などが可能です。
ネイティブのWindowsサポートにより、より多くの開発者チームにCLIを提供
Cortex Code CLIはすでに、VS Code、Cursor、ターミナルなどのエディターから離れることなく、エンタープライズデータ上で構築する機能を開発者に提供していました。今回のリリースにより、そのエクスペリエンスがWindowsにも拡張されます。
WindowsにCortex Code CLIをインストールするには、PowerShellで次のコマンドを実行します。
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Cortex Code CLIは、Snowflakeやその他のデータシステムにおけるエンドツーエンド開発の面倒な部分を簡素化および自動化すると同時に、以下のことを実現します。
アプリケーション、エージェント、データパイプラインなどの構築と展開のスピードを加速させる
Snowflakeのデータ、コンピュート、ガバナンス、運用セマンティクスのニュアンスを理解し、処理する
データワークフローを簡素化するための、増え続ける専門スキルのリストを提供する Cortex Code CLIがdbtやApache Airflow®などの一般的なデータシステムをどのようにサポートしているかをご確認ください。
エージェントチームが支援し、Cortex Codeがより大規模で複数の部分からなるタスクに対応
エージェントチームは、Cortex Codeを強力なマルチエージェントオーケストレーターに変える新しい調整レイヤーを導入します。タスクに1つずつ取り組む代わりに、並行して実行される独立したサブエージェントを立ち上げ、それぞれに特定のジョブとペルソナを割り当てることができます。
リードエージェントは、リサーチ、コーディング、テストなどの定義されたロールを持つチームメイトを立ち上げ、共有タスクリストを通じてそれらを調整できます。作業の割り当て、更新、完了を並行して行うことができます。依存関係によりタスクが正しい順序に保たれ、出力が1つのエージェントから次のエージェントへとスムーズに流れます。
ユーザーは常にコントロールを維持できます。進行中のエージェントセッションに介入して、進捗状況の確認、承認への対応、作業の方向転換を行った後、コンテキストを失うことなくリードセッションに戻ることができます。
新しいエージェントスキルにより、Cortex Codeがチームのワークフローにさらに適応
スキルとは、Cortex CodeがSnowflakeおよびデータスタック上で専門的なデータタスクを実行するために読み込むことができる、手順、コンテキスト、ワークフローのパッケージセットです。
これは、エージェントに専門家のプレイブックを渡すようなものだとお考えください。コスト最適化、MLの展開、Streamlitのスタイリングについて質問すると、一致するスキルがアクティブになります。エージェントには適切なドキュメント、ベストプラクティス、ステップバイステップのガイダンスが提供されるため、ゼロから解決策を見つけ出す必要はありません。スキルにより、エージェントが知っているすべての情報で各対話を肥大化させることなく、回答を正確かつドメインを認識したものに保つことができます。最近導入された最新のスキルをいくつかご紹介します。
cortex-code-guide： Cortex Codeを初めて使用する方へこのスキルは、利用可能なコマンドやセッション管理（再開、フォーク、巻き戻し）から、エージェント構成、キーボードショートカット、MCP統合、そしてプロンプト内でSnowflakeオブジェクトを直接参照するための#table構文まで、あらゆる手順を説明します。迅速に生産性を高めるための、インタラクティブなチートシートとお考えください。
developing-with-streamlit： 作業フローを中断することなく、Streamlitアプリの構築、デバッグ、スタイル設定を行えます。簡単なダッシュボードを構築する場合でも、CSSやテーマのファインチューニングを行う場合でも、このスキルがスキャフォールディング、コンポーネントパターン、展開を処理するため、ユーザーはアプリの実際の機能に集中できます。
openflow： 必要な場所にデータを移動します。Snowflake Openflowは、SnowflakeのNiFiベースのエンジンを活用し、個別のインフラストラクチャを立ち上げることなく、コネクタの展開、レプリケーションパイプラインの構成、変換フローの構築を支援します。
cost-intelligence： Snowflakeの支出がどこで発生しているかを正確に把握できます。このスキルは、クレジット消費、ウェアハウスのコスト、ストレージの傾向、budgetのアラートを可視化します。さらに、リソースモニターの設定を支援し、請求額に驚く前に異常を検知できるようにします。
machine-learning： トレーニングからレジストリ、推論まで、このスキルはSnowflakeでのMLライフサイクル全体をカバーします。大規模なモデルのトレーニング、Snowflakeモデルレジストリへのログ記録、ウェアハウスやコンテナサービスへの展開、ドリフトの監視を、多数の外部ツールを組み合わせることなくすべて実行できます。
cortex-ai-functions： テキストの分類、エンティティの抽出、センチメント分析の実行、ドキュメントの要約、コンテンツの翻訳などを、SQLで直接実行できます。このスキルは、ユースケースに適したSnowflake Cortex AI関数を選択し、最小限のコードでデータパイプラインに組み込むのに役立ちます。
今すぐ始める
Snowsightを開いて、セットアップなしで対話を開始できます。または、CLI（Windowsサポートが追加されました）を取得して、Cortex Codeをお気に入りのエディターや使い慣れたターミナルに組み込むこともできます。
Cortex Codeで構築を迅速化しましょう。
SnowsightでCortex Codeをお試しいただくか、Snowflakeのトライアルを開始してください。