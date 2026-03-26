SnowflakeのAIコーディングエージェントであるCortex Codeは急速に進化しており、あらゆるチームのより多くのデータ実務者にとって、日々のワークフローの一部になりつつあります。経験豊富なエンジニアから技術的専門知識の少ないビルダーまで、アイデアをより迅速に形にし、製品化して、自信を持ってスケーリングできるようチームを支援します。

本日のアップデートでは、Cortex Codeの可用性と提供範囲が拡大し、対応できるタスクの規模と種類も広がったことをお知らせします。今回の発表には、4つの主要なアップデートが含まれます。SnowsightのCortex Codeが一般提供されました。CLIがネイティブのWindows環境をサポートするようになりました。エージェントチームにより、大規模なタスクを連携した並行作業に分割しやすくなりました。そして、新しいエージェントスキルにより、Cortex Codeがデータ上での構築を支援する方法が標準化されました。