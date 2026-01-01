« Cortex Code nous aide à réduire les frictions dans le développement quotidien en matière de données et d'IA, tout en maintenant les contrôles et la supervision dont nous avons besoin dans un environnement réglementé. Nos équipes peuvent développer plus vite grâce au contexte dont elles ont besoin pour réussir. »

Vibhor Gupta VP of Enterprise Data & AI, Shelter Mutual Insurance