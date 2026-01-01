SnowflakeCortex Code
Cortex Code est un agent de codage basé sur l’IA conçu pour prendre en charge l’ensemble de votre data stack. Il transforme des tâches complexes de data engineering, d’analyse, de machine learning et de création d’agents en interactions simples et éclairées d’une grande précision, le tout en langage naturel.
Réduisez les délais de production
Accélérez le data engineering, les analyses avancées et le développement d’agents et d’applications.
Multipliez les possibilités pour chaque utilisateur
Donnez à vos équipes techniques et non techniques le pouvoir de s’appuyer sur vos données pour créer en toute confiance.
Allégez la complexité
Transformez des tâches complexes sur vos données en flux de travail simplifiés mais sophistiqués qui améliorent votre productivité et vos résultats.
Innovation plus rapide
Accélérez le développement de bout en bout sur l’ensemble de votre data stack
Créez, gérez et optimisez facilement des flux de travail de données complexes grâce à la prise en charge de systèmes de données populaires comme dbt et Apache Airflow®¹.
Développez et déployez rapidement des agents Snowflake Intelligence qui interagissent directement avec les données de votre entreprise à l’aide de commandes en langage naturel.
Générez des pipelines de ML en toute autonomie, entièrement exécutables directement dans Snowflake Notebooks.
“Cortex Code gives our teams a simple, in-platform way to move quickly from exploring ideas to delivering AI-driven workflows directly on Snowflake.”
Srinivas Madabushi
Compatibilité approfondie avec les données et la sémantique de Snowflake
Exploitez votre contexte Snowflake unique
Bénéficiez d’une compréhension approfondie de votre catalogue de données spécifique pour simplifier la découverte et la gestion à l’aide du langage naturel.
- Déboguez et refactorisez rapidement votre code grâce à des suggestions intelligentes, adaptées à votre environnement Snowflake, ainsi qu’à vos tables et vues spécifiques.
Utilisez des commandes conversationnelles pour effectuer des tâches administratives complexes, comme la gestion de catalogues, la définition d’autorisations, la création d’utilisateurs ou encore l’optimisation des coûts.
« Cortex Code aide nos ingénieurs à améliorer les performances de nos outils de business intelligence, en réduisant de manière significative le temps nécessaire pour améliorer la qualité et la rapidité des réponses aux requêtes en langage naturel. »
Tony Leopold
Conception pensée pour l’entreprise
Profitez d’une extensibilité, d’une interopérabilité et d’une personnalisation intégrées
Gérez les autorisations et les politiques d’utilisation grâce à une configuration centralisée et à des contrôles administratifs efficaces.
Connectez-vous à Jira, GitHub et d’autres agents de votre chaîne d’outils pour développeurs grâce à la prise en charge prête à l’emploi de Model Context Protocol (MCP).
Créez, partagez et affinez des compétences d’agents spécialisés, ou migrez des flux de travail existants à partir d’autres agents de codage en utilisant le framework ouvert agents.md.
- Optimisez la qualité, la latence et les coûts en accédant aux modèles de votre choix, dont Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5 et GPT 5.2.
« Cortex Code nous aide à réduire les frictions dans le développement quotidien en matière de données et d'IA, tout en maintenant les contrôles et la supervision dont nous avons besoin dans un environnement réglementé. Nos équipes peuvent développer plus vite grâce au contexte dont elles ont besoin pour réussir. »
Vibhor Gupta
Ressources
Parcourez les guides pour développeurs Cortex Code
Parcourez nos guides et apprenez à créer en utilisant les fonctionnalités d’IA natives de Snowflake, avec Cortex Code comme assistant de codage basé sur l’IA tout au long de votre parcours.
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- Accélérez le développement de bout en bout
- Conscient du contexte par défaut
- Ouvert, extensible et prêt pour la production
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