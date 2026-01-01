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Snowflake Summit 1-4 Juin 2026

Explorez le Futur de la Data au Summit 26

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NOUVEAU Cortex Code étend sa disponibilité et sa portée

SnowflakeCortex Code

Cortex Code est un agent de codage basé sur l’IA conçu pour prendre en charge l’ensemble de votre data stack. Il transforme des tâches complexes de data engineering, d’analyse, de machine learning et de création d’agents en interactions simples et éclairées d’une grande précision, le tout en langage naturel.

essai gratuit

Regarder la vidéo :

Cortex Code 101

Cortex Code icon

Interagissez en toute transparence avec votre data stack, où que vous soyez

Accédez à Cortex Code via deux interfaces : dans Snowsight et en tant qu’interface de ligne de commande (CLI) qui s’exécute dans un shell local. 

> curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
speed

Réduisez les délais de production

Accélérez le data engineering, les analyses avancées et le développement d’agents et d’applications.

user icon

Multipliez les possibilités pour chaque utilisateur

Donnez à vos équipes techniques et non techniques le pouvoir de s’appuyer sur vos données pour créer en toute confiance.

easy-consolidate

Allégez la complexité

Transformez des tâches complexes sur vos données en flux de travail simplifiés mais sophistiqués qui améliorent votre productivité et vos résultats.

Avantages

Accélérez le cycle de vie des données de votre entreprise avec Cortex Code

Innovation plus rapide

Accélérez le développement de bout en bout sur l’ensemble de votre data stack

  • Créez, gérez et optimisez facilement des flux de travail de données complexes grâce à la prise en charge de systèmes de données populaires comme dbt et Apache Airflow®¹.

  • Développez et déployez rapidement des agents Snowflake Intelligence qui interagissent directement avec les données de votre entreprise à l’aide de commandes en langage naturel. 

  • Générez des pipelines de ML en toute autonomie, entièrement exécutables directement dans Snowflake Notebooks.

LendingTree logo

“Cortex Code gives our teams a simple, in-platform way to move quickly from exploring ideas to delivering AI-driven workflows directly on Snowflake.”

Srinivas Madabushi
Sr. Vice President, Technology, LendingTree
Cortex Code CLI, dbt, and airflow logos

Compatibilité approfondie avec les données et la sémantique de Snowflake

Exploitez votre contexte Snowflake unique

  • Bénéficiez d’une compréhension approfondie de votre catalogue de données spécifique pour simplifier la découverte et la gestion à l’aide du langage naturel.

  • Déboguez et refactorisez rapidement votre code grâce à des suggestions intelligentes, adaptées à votre environnement Snowflake, ainsi qu’à vos tables et vues spécifiques.

  • Utilisez des commandes conversationnelles pour effectuer des tâches administratives complexes, comme la gestion de catalogues, la définition d’autorisations, la création d’utilisateurs ou encore l’optimisation des coûts.

United Rentals logo

« Cortex Code aide nos ingénieurs à améliorer les performances de nos outils de business intelligence, en réduisant de manière significative le temps nécessaire pour améliorer la qualité et la rapidité des réponses aux requêtes en langage naturel. »

Tony Leopold
Chief Technology and Strategy Officer, United Rentals

Conception pensée pour l’entreprise

Profitez d’une extensibilité, d’une interopérabilité et d’une personnalisation intégrées

  • Gérez les autorisations et les politiques d’utilisation grâce à une configuration centralisée et à des contrôles administratifs efficaces.

  • Connectez-vous à Jira, GitHub et d’autres agents de votre chaîne d’outils pour développeurs grâce à la prise en charge prête à l’emploi de Model Context Protocol (MCP). 

  • Créez, partagez et affinez des compétences d’agents spécialisés, ou migrez des flux de travail existants à partir d’autres agents de codage en utilisant le framework ouvert agents.md.

  • Optimisez la qualité, la latence et les coûts en accédant aux modèles de votre choix, dont Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5 et GPT 5.2.
Shelter Insurance logo

« Cortex Code nous aide à réduire les frictions dans le développement quotidien en matière de données et d'IA, tout en maintenant les contrôles et la supervision dont nous avons besoin dans un environnement réglementé. Nos équipes peuvent développer plus vite grâce au contexte dont elles ont besoin pour réussir. »

Vibhor Gupta
VP of Enterprise Data & AI, Shelter Mutual Insurance
Terminal window with Cortex Code CLI MCP setup

Vous êtes prêt à vous lancer avec Cortex Code ?

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Premiers pas

Passez à l’étape suivante avec Snowflake

Démarrez votre essai de découverte avec 40 $ de crédits gratuits²

  • Accélérez le développement de bout en bout
  • Conscient du contexte par défaut
  • Ouvert, extensible et prêt pour la production
essai gratuit

DÉVELOPPEZ PLUS VITEAVEC CORTEX CODE CLI

  • Accélérez le développement de bout en bout
  • Ouvert, extensible et prêt pour la production
  • Sécurisé dès la conception
essai gratuit

* Private preview, † Public preview, ‡ Bientôt disponible

 ¹ « Apache Airflow » est une marque déposée ou une marque commerciale de l’Apache® Software Foundation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays..

² Comprend 40 USD de crédits d’inférence pour les 30 premiers jours d’essai. Après 30 jours, des frais d’abonnement mensuels de 20 USD vous seront facturés. Les frais standard de consommation de la plateforme data Snowflake (p. ex., le calcul ou le stockage) s’appliquent et sont facturés séparément conformément aux Conditions générales du libre-service à la demande de Snowflake. Vous pouvez annuler à tout moment.