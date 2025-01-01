EDF, il principale fornitore di gas ed elettricità del mercato domestico e commerciale del Regno Unito, ha la missione di aiutare il Paese ad azzerare le emissioni di gas serra. Con il Data Cloud di Snowflake, EDF ha creato una piattaforma di customer intelligence che aiuta i suoi clienti a ridurre i consumi e risparmiare, aiutando al contempo la Gran Bretagna a raggiungere il traguardo delle zero emissioni. Grazie a Snowpark, EDF è in grado di trasformare grandi processi con miliardi di righe di dati e i suoi team di data science possono eseguire modelli ML direttamente dove si trovano i dati.