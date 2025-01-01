EDF, principal fournisseur de gaz et d’électricité aux particuliers et aux professionnels au Royaume-Uni, a pour mission d’aider la Grande-Bretagne à atteindre la neutralité carbone en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Grâce au Data Cloud Snowflake, EDF a conçu une plateforme d’intelligence client pour aider ses clients à économiser de l’énergie et de l’argent, et aider la Grande-Bretagne à atteindre l’objectif de neutralité carbone. Avec Snowpark, EDF peut transformer des processus complexes comptant plusieurs milliards de lignes de données en laissant à l’équipe de data science le soin d’exécuter des modèles de ML directement à l’emplacement même des données.