Vídeo

La energética británica EDF usa Snowpark en

su misión para conseguir cero emisiones netas

EDF, compañía líder en gas y electricidad para hogares y empresas en el Reino Unido, tiene la misión de ayudar a conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en Gran Bretaña. Gracias a Snowflake Data Cloud, EDF ha creado una plataforma de inteligencia de clientes para ayudarles a ahorrar en términos energéticos y económicos, lo que, en última instancia, ayudará a Gran Bretaña a conseguir ese estándar de cero emisiones netas. Con Snowpark, EDF puede transformar voluminosos procesos con miles de millones de filas de datos y permitir a su equipo de ciencia de datos ejecutar modelos de aprendizaje automático (machine learning, ML) directamente donde se encuentran los datos.

