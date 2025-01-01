Líder no setor de gás e eletricidade doméstica e empresarial do Reino Unido, a EDF tem como missão ajudar a Grã-Bretanha a atingir a neutralidade de carbono. Com o Snowflake Data Cloud, a EDF criou uma plataforma de inteligência do cliente para ajudar seus clientes a economizarem energia e dinheiro, o que, por sua vez, ajuda a Grã-Bretanha a alcançar o objetivo de neutralidade de carbono. Ao usar o Snowpark, a EDF é capaz de transformar processos enormes com bilhões de linhas de dados e fazer com que sua equipe de ciência de dados execute modelos de aprendizado de máquina (machine learning, ML) onde os dados se encontram.