Modernizzare i workload regolamentati con Snowflake Backups
I clienti dei settori altamente regolamentati ci raccontano la stessa storia da anni: i loro dati vivono in due mondi.
Da un lato, i sistemi legacy che soddisfano rigorosi requisiti di recordkeeping ma sono difficili da scalare e integrare. Dall’altro, le moderne piattaforme cloud che alimentano analytics e AI ma richiedono soluzioni complesse e integrate per ottenere una reale immutabilità e resilienza al ransomware.
Con Snowflake Backups, ora disponibile per tutti i clienti, non è più necessario scegliere. I clienti possono conservare i dati critici in Snowflake fino a 10 anni in un formato immutabile progettato per supportare requisiti normativi e di sicurezza rigorosi, continuando al contempo a beneficiare della semplicità d’uso dell’AI Data Cloud Snowflake.
Perché i backup immutabili sono importanti
Normative come SEC 17a-4(f), SEC 18a-6(e), FINRA Rule 4511(c) e CFTC Rule 1.31(c)-(d) richiedono che i record siano conservati in modo non riscrivibile e non cancellabile per lunghi periodi. Allo stesso tempo, ransomware e minacce interne hanno alzato l’asticella per backup e ripristino: se un attaccante può eliminare o ridurre la durata dei backup, questi non rappresentano una reale ultima linea di difesa.
I clienti ci hanno chiesto un’unica funzionalità in grado di:
Supportare l’immutabilità e la conservazione a lungo termine in conformità alle normative applicabili
Fornire un controllo più solido contro ransomware e azioni distruttive
Offrire un’esperienza completamente gestita in cui, una volta configurata, è Snowflake — e non il cliente — a occuparsi delle attività più complesse
Snowflake Backups è progettato per rispondere a queste esigenze ed è stato valutato da Cohasset Associates per supportare la conformità dei clienti a tali normative.
Che cos’è Snowflake Backups?
Snowflake Backups fornisce native, zero-copy istantanee di database, schemi e tabelle in Snowflake, protette da semantiche Write Once, Read Many (WORM). I punti salienti includono:
Efficienza di storage zero-copy: Snowflake Backups sfrutta l’architettura zero-copy di Snowflake per archiviare i dati in modo incrementale. Poiché i clienti pagano solo per le modifiche differenziali anziché per copie complete, possono soddisfare i requisiti normativi di conservazione a una frazione del costo di storage delle strategie di backup tradizionali o sviluppate internamente.
Conservazione a lungo termine basata su policy: Le policy definiscono la frequenza di esecuzione dei backup e la durata della conservazione — fino a 10 anni. Le policy possono essere applicate a più oggetti per garantire un comportamento coerente.
Blocco della conservazione e legal hold: Con il blocco della conservazione, i backup non possono essere modificati o eliminati, né la durata di conservazione può essere ridotta per l’intero periodo del lock, nemmeno da ruoli altamente privilegiati come ORGADMIN o ACCOUNTADMIN. I legal hold consentono di conservare specifici backup oltre la scadenza standard per finalità di indagine o contenzioso.
Valutazione Cohasset per normative chiave: Snowflake è stato sottoposto a una valutazione Cohasset dei backup immutabili per supportare i clienti nel soddisfare i requisiti di conservazione dei record elettronici previsti dalle normative SEC, FINRA e CFTC citate in precedenza, se configurato in modo appropriato.
Una volta definite le policy per la frequenza dei backup e la durata di validità di ciascuno, Snowflake gestisce tutto il resto. I backup vengono creati automaticamente secondo la pianificazione definita e scadono al termine del periodo di conservazione, senza richiedere account di storage aggiuntivi, regole di lifecycle o script personalizzati da gestire.
Modernizzare i workload regolamentati su un’unica piattaforma
Per molte organizzazioni, l’assenza di un’immutabilità conforme ha imposto di mantenere i dati di “system of record” su piattaforme legacy e replicarne solo sottoinsiemi in Snowflake per finalità analitiche.
Snowflake Backups contribuisce a rimuovere questa barriera, consentendo ai clienti di:
- Trattare Snowflake come system of record per i dati regolamentati
- Mantenere tali dati nella stessa piattaforma in cui vengono eseguite analytics e AI
- Semplificare le architetture riducendo la dipendenza da sistemi di archiviazione autonomi
“Snowflake's native immutable backups are designed to support stringent regulatory standards and will enable a unified platform for advanced workloads. We are excited to continue innovating with Snowflake on extending this functionality in support of Aladdin's enterprise requirements."
Britt Ewen
Facile da adottare
Snowflake Backups è stato progettato per essere semplice da configurare e utilizzare in pochi passaggi:
Creare policy di backup che definiscano frequenza e conservazione (fino a 10 anni), oltre ai requisiti di retention lock.
Applicare tali policy a database, schemi o tabelle che contengono dati regolamentati o mission-critical.
Facoltativamente, aggiungere legal hold a specifici backup coinvolti in indagini o audit.
Quando necessario, ripristinare da un backup utilizzando SQL semplice, senza dover orchestrare storage esterno o processi personalizzati.
Una volta configurato, Snowflake gestisce il ciclo di vita dei backup, l’applicazione di retention e lock e i dettagli dello storage sottostante.
Cosa c’è in gioco se non si utilizzano Snowflake Backups immutabili?
I clienti possono continuare ad affidarsi ai metodi tradizionali di replica e backup, ma scegliere di non adottare Snowflake Backups immutabili può comportare:
Persistenti difficoltà nel soddisfare i requisiti normativi, con la necessità continua di sistemi di archiviazione separati per requisiti di tipo WORM
Maggiore esposizione a ransomware e minacce privilegiate, in cui i backup tradizionali potrebbero essere modificati o eliminati in caso di compromissione delle credenziali
Overhead operativo dovuto alla gestione di stack di backup e policy di storage cloud sviluppati internamente
Rallentamento della modernizzazione, poiché i workload “system of record” regolamentati restano vincolati a piattaforme legacy
Snowflake Backups offre un percorso più semplice: una funzionalità nativa e completamente gestita che aiuta a mitigare questi rischi e consente a un numero maggiore di workload regolamentati di migrare su Snowflake.
Per saperne di più e iniziare a utilizzare Snowflake Backups, contatta il tuo team Snowflake o consulta la nostra guida.