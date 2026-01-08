Vai al contenuto
JAN 16, 2026|Lettura: 5 min

Modernizzare i workload regolamentati con Snowflake Backups

I clienti dei settori altamente regolamentati ci raccontano la stessa storia da anni: i loro dati vivono in due mondi.

Da un lato, i sistemi legacy che soddisfano rigorosi requisiti di recordkeeping ma sono difficili da scalare e integrare. Dall’altro, le moderne piattaforme cloud che alimentano analytics e AI ma richiedono soluzioni complesse e integrate per ottenere una reale immutabilità e resilienza al ransomware.

Con Snowflake Backups, ora disponibile per tutti i clienti, non è più necessario scegliere. I clienti possono conservare i dati critici in Snowflake fino a 10 anni in un formato immutabile progettato per supportare requisiti normativi e di sicurezza rigorosi, continuando al contempo a beneficiare della semplicità d’uso dell’AI Data Cloud Snowflake.

Perché i backup immutabili sono importanti

Normative come SEC 17a-4(f), SEC 18a-6(e), FINRA Rule 4511(c) e CFTC Rule 1.31(c)-(d) richiedono che i record siano conservati in modo non riscrivibile e non cancellabile per lunghi periodi. Allo stesso tempo, ransomware e minacce interne hanno alzato l’asticella per backup e ripristino: se un attaccante può eliminare o ridurre la durata dei backup, questi non rappresentano una reale ultima linea di difesa.

I clienti ci hanno chiesto un’unica funzionalità in grado di:

  • Supportare l’immutabilità e la conservazione a lungo termine in conformità alle normative applicabili

  • Fornire un controllo più solido contro ransomware e azioni distruttive

  • Offrire un’esperienza completamente gestita in cui, una volta configurata, è Snowflake — e non il cliente — a occuparsi delle attività più complesse

Snowflake Backups è progettato per rispondere a queste esigenze ed è stato valutato da Cohasset Associates per supportare la conformità dei clienti a tali normative.

Che cos’è Snowflake Backups?

Snowflake Backups fornisce native, zero-copy istantanee di database, schemi e tabelle in Snowflake, protette da semantiche Write Once, Read Many (WORM). I punti salienti includono:

  • Efficienza di storage zero-copy: Snowflake Backups sfrutta l’architettura zero-copy di Snowflake per archiviare i dati in modo incrementale. Poiché i clienti pagano solo per le modifiche differenziali anziché per copie complete, possono soddisfare i requisiti normativi di conservazione a una frazione del costo di storage delle strategie di backup tradizionali o sviluppate internamente.

  • Conservazione a lungo termine basata su policy: Le policy definiscono la frequenza di esecuzione dei backup e la durata della conservazione — fino a 10 anni. Le policy possono essere applicate a più oggetti per garantire un comportamento coerente.

  • Blocco della conservazione e legal hold: Con il blocco della conservazione, i backup non possono essere modificati o eliminati, né la durata di conservazione può essere ridotta per l’intero periodo del lock, nemmeno da ruoli altamente privilegiati come ORGADMIN o ACCOUNTADMIN. I legal hold consentono di conservare specifici backup oltre la scadenza standard per finalità di indagine o contenzioso.

  • Valutazione Cohasset per normative chiave: Snowflake è stato sottoposto a una valutazione Cohasset dei backup immutabili per supportare i clienti nel soddisfare i requisiti di conservazione dei record elettronici previsti dalle normative SEC, FINRA e CFTC citate in precedenza, se configurato in modo appropriato.

Una volta definite le policy per la frequenza dei backup e la durata di validità di ciascuno, Snowflake gestisce tutto il resto. I backup vengono creati automaticamente secondo la pianificazione definita e scadono al termine del periodo di conservazione, senza richiedere account di storage aggiuntivi, regole di lifecycle o script personalizzati da gestire.

Modernizzare i workload regolamentati su un’unica piattaforma

Per molte organizzazioni, l’assenza di un’immutabilità conforme ha imposto di mantenere i dati di “system of record” su piattaforme legacy e replicarne solo sottoinsiemi in Snowflake per finalità analitiche.

Snowflake Backups contribuisce a rimuovere questa barriera, consentendo ai clienti di:

  • Trattare Snowflake come system of record per i dati regolamentati
  • Mantenere tali dati nella stessa piattaforma in cui vengono eseguite analytics e AI
  • Semplificare le architetture riducendo la dipendenza da sistemi di archiviazione autonomi

“Snowflake's native immutable backups are designed to support stringent regulatory standards and will enable a unified platform for advanced workloads. We are excited to continue innovating with Snowflake on extending this functionality in support of Aladdin's enterprise requirements."

Britt Ewen
Managing Director, BlackRock

Facile da adottare

Snowflake Backups è stato progettato per essere semplice da configurare e utilizzare in pochi passaggi:

  1. Creare policy di backup che definiscano frequenza e conservazione (fino a 10 anni), oltre ai requisiti di retention lock.

  2. Applicare tali policy a database, schemi o tabelle che contengono dati regolamentati o mission-critical.

  3. Facoltativamente, aggiungere legal hold a specifici backup coinvolti in indagini o audit.

  4. Quando necessario, ripristinare da un backup utilizzando SQL semplice, senza dover orchestrare storage esterno o processi personalizzati.

Una volta configurato, Snowflake gestisce il ciclo di vita dei backup, l’applicazione di retention e lock e i dettagli dello storage sottostante.

Cosa c’è in gioco se non si utilizzano Snowflake Backups immutabili?

I clienti possono continuare ad affidarsi ai metodi tradizionali di replica e backup, ma scegliere di non adottare Snowflake Backups immutabili può comportare:

  • Persistenti difficoltà nel soddisfare i requisiti normativi, con la necessità continua di sistemi di archiviazione separati per requisiti di tipo WORM

  • Maggiore esposizione a ransomware e minacce privilegiate, in cui i backup tradizionali potrebbero essere modificati o eliminati in caso di compromissione delle credenziali

  • Overhead operativo dovuto alla gestione di stack di backup e policy di storage cloud sviluppati internamente

  • Rallentamento della modernizzazione, poiché i workload “system of record” regolamentati restano vincolati a piattaforme legacy

Snowflake Backups offre un percorso più semplice: una funzionalità nativa e completamente gestita che aiuta a mitigare questi rischi e consente a un numero maggiore di workload regolamentati di migrare su Snowflake.

Per saperne di più e iniziare a utilizzare Snowflake Backups, contatta il tuo team Snowflake o consulta la nostra guida.

