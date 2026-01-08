Modernizzare i workload regolamentati con Snowflake Backups

I clienti dei settori altamente regolamentati ci raccontano la stessa storia da anni: i loro dati vivono in due mondi.

Da un lato, i sistemi legacy che soddisfano rigorosi requisiti di recordkeeping ma sono difficili da scalare e integrare. Dall’altro, le moderne piattaforme cloud che alimentano analytics e AI ma richiedono soluzioni complesse e integrate per ottenere una reale immutabilità e resilienza al ransomware.

Con Snowflake Backups, ora disponibile per tutti i clienti, non è più necessario scegliere. I clienti possono conservare i dati critici in Snowflake fino a 10 anni in un formato immutabile progettato per supportare requisiti normativi e di sicurezza rigorosi, continuando al contempo a beneficiare della semplicità d’uso dell’AI Data Cloud Snowflake.

Perché i backup immutabili sono importanti

Normative come SEC 17a-4(f), SEC 18a-6(e), FINRA Rule 4511(c) e CFTC Rule 1.31(c)-(d) richiedono che i record siano conservati in modo non riscrivibile e non cancellabile per lunghi periodi. Allo stesso tempo, ransomware e minacce interne hanno alzato l’asticella per backup e ripristino: se un attaccante può eliminare o ridurre la durata dei backup, questi non rappresentano una reale ultima linea di difesa.

I clienti ci hanno chiesto un’unica funzionalità in grado di:

Supportare l’immutabilità e la conservazione a lungo termine in conformità alle normative applicabili



Fornire un controllo più solido contro ransomware e azioni distruttive



Offrire un’esperienza completamente gestita in cui, una volta configurata, è Snowflake — e non il cliente — a occuparsi delle attività più complesse



Snowflake Backups è progettato per rispondere a queste esigenze ed è stato valutato da Cohasset Associates per supportare la conformità dei clienti a tali normative.

Che cos’è Snowflake Backups?