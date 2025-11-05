ストレージコストの最適化とコンプライアンスの簡素化を実現するストレージライフサイクルポリシーの一般提供を開始

今日のあらゆる組織は、膨大なデータを保持する必要性とコスト制御の圧力の高まりとのバランスをどう取るかという、同じ根本的な課題に直面しています。金融サービス企業は、規制監査のためにモデル出力を数年分保持する必要がある場合があります。メディア企業は、ほとんど触れないが保存しなければならない数テラバイトのログデータを蓄積することがあります。さまざまな業界のセキュリティチームが、保存は不可欠だがアクセス頻度が低いログを延々と生成しています。コンプライアンス、アナリティクス、運用のトレーサビリティなど、ストーリーは同じです。かつては日常業務に不可欠なデータでもいずれは色褪せますが、それでも価値があったり保存が義務付けられるものもります。

Snowflakeでは、複雑な作業をシンプルにすることを信条としています。こうした課題に対処するため、ストレージライフサイクルポリシーの一般提供を開始しました。この機能は、データライフサイクルのシンプルで自動化された管理方法を提供し、休眠データのストレージコストの大幅な削減（55%～90%）と最小限の運用オーバーヘッドによるコンプライアンスの合理化を支援します。

このブログ記事では、ストレージライフサイクルポリシーを使用してコールドデータのアーカイブから期限切れレコードの削除まで、データライフサイクルを自動的に管理することで、コストを削減し、コンプライアンスを維持し、インフラストラクチャではなくイノベーションに集中できるようにします。

ストレージライフサイクルポリシーとは

ストレージライフサイクルポリシーは、標準のSnowflakeテーブルのデータを自動的にアーカイブまたは削除できるスキーマレベルのオブジェクトです。これらのポリシーは行レベルで適用され、定義されたタイムラインに基づいて、どのデータをアーカイブまたは削除するかをきめ細かく制御できます。シンプルなポリシー式を定義すると、Snowflakeが残りを管理し、共有のコンピュートリソースに対して毎日ポリシーを自動的に実行します。

開始には、以下の2つのステップが必要です。新しい権限セットにより、ポリシーの管理と適用を制御できます。

アーカイブまたは削除する行を指定するポリシーを作成します。 1つ以上のテーブルにポリシーを適用します。

以下は簡単な例です。

ステップ1：ポリシーの作成

360日以上経過したデータをCOLD階層に5年間アーカイブしてから削除する、ストレージライフサイクルポリシーを作成します。