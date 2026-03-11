I database Oracle alimentano alcune delle operazioni aziendali più critiche al mondo, dalle supply chain globali alla sanità fino al trading finanziario in tempo reale. Con Cortex Code e Openflow, i dati Oracle sono ora connessi al resto dei dati aziendali in Snowflake, consentendoti di creare agenti AI con pieno contesto in pochi minuti.

Tradizionalmente, i team dati potevano accedere ai dati transazionali Oracle solo tramite ETL batch o piattaforme CDC complesse, con insight ritardati per le dashboard operative. Le architetture CDC multi-hop aumentavano complessità, costi e rischio operativo. I clienti volevano ridurre l’overhead tecnologico ed evitare piattaforme costose, beneficiando al contempo di dati in tempo quasi reale e movimenti a bassa latenza.

Ascoltando queste esigenze, siamo entusiasti di annunciare la GA di Snowflake Openflow Connector per Oracle, sviluppato in collaborazione con Oracle. Si tratta di un’integrazione completamente gestita, nativa e agentless che trasmette i dati direttamente dalla tua istanza Oracle a Snowflake, senza richiedere la gestione di infrastrutture di replica di terze parti aggiuntive. Il Snowflake Openflow Connector per Oracle è disponibile da oggi in tutte le regioni commerciali AWS con deployment Bring Your Own Cloud (BYOC) e nelle regioni commerciali AWS e Azure con deployment Snowflake

Convalidato in produzione dai clienti

Non ci siamo limitati a rendere questo connettore compatibile con Oracle, lo abbiamo progettato per supportare i requisiti di scalabilità dei grandi ambienti enterprise. Durante la preview, i clienti hanno testato i limiti dell’architettura e i risultati parlano da soli.

Yes Energy offre analisi in tempo quasi reale che accelerano le decisioni nel mercato dell’energia

Per Yes Energy, leader nei dati del mercato elettrico, “veloce” non era abbastanza veloce. L’azienda doveva migrare enormi set di dati storici in Snowflake per alimentare le proprie analisi. Utilizzando lo snapshot parallelo dell’Openflow Connector, Yes Energy ha registrato una significativa riduzione dei tempi di caricamento.