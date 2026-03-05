Bancos de dados Oracle são a base de algumas das principais operações empresariais do mundo, desde cadeias de fornecedores globais até serviços de saúde e transações financeiras em tempo real. Com o Cortex Code e o Openflow, os dados Oracle agora são conectados aos outros dos dados da sua empresa no Snowflake, permitindo a você criar agentes de IA com contexto completo em minutos.

Tradicionalmente, as equipes de dados só conseguiam acessar os dados transacionais Oracle por meio de ETL em lote ou plataformas complexas de CDC, resultando em insights atrasados para os dashboards operacionais. As arquiteturas CDC multicamadas aumentaram a complexidade, os custos e o risco operacional. A demanda dos clientes é por reduzir a sobrecarga de tecnologia, evitar plataformas caras e, ao mesmo tempo, aproveitar os dados quase em tempo real e o movimento de baixa latência.

A Snowflake reconheceu essa necessidade e, por isso, com satisfação anunciamos o lançamento geral ao público do Snowflake Openflow Connector for Oracle, desenvolvido em colaboração com a Oracle. Ele é uma integração totalmente gerenciada, nativa e sem agente que transmite dados diretamente da sua instância Oracle para o Snowflake, sem exigir que os clientes gerenciem infraestruturas adicionais de replicação de terceiros. O Snowflake Openflow Connector for Oracle já está disponível em todas as regiões comerciais da AWS com implementações Bring Your Own Cloud (BYOC) e em regiões comerciais da AWS e Azure com implementações do Snowflake.

Testado em produção: sucesso de clientes

Não criamos esse conector apenas para ser compatível com Oracle. Nosso objetivo ao desenvolvê-lo foi oferecer suporte às necessidades de ajuste de escala de grandes ambientes empresariais. Durante a fase de pré-visualização, os clientes testaram os limites da arquitetura, e os resultados falam por si.

Yes Energy oferece análises de dados praticamente em tempo real capazes de acelerar as decisões do mercado de energia

Para a Yes Energy, empresa líder em dados do mercado de energia, "rápido" não era rápido o suficiente. Para alimentar sua análise de dados, a empresa precisava migrar imensos conjuntos de dados históricos para o Snowflake. Usando os snapshots paralelizados do Openflow Connector, a Yes Energy conseguiu uma grande redução nos tempos de carregamento.