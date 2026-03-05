Oracle 데이터베이스는 글로벌 공급망, 헬스케어, 실시간 금융 거래에 이르기까지 세계에서 가장 중요한 엔터프라이즈 운영을 지원합니다. 이제 Cortex Code와 Openflow를 통해 Oracle 데이터가 Snowflake 내 다른 엔터프라이즈 데이터와 연결되어, 전체 컨텍스트를 갖춘 AI 에이전트를 몇 분 만에 구축할 수 있습니다.

그동안 데이터 팀은 Oracle 트랜잭션 데이터에 배치 ETL이나 복잡한 CDC 플랫폼을 통해서만 접근할 수 있었고, 이로 인해 운영 대시보드에 대한 인사이트 확보 지연이 불가피했습니다. 다단계 CDC 아키텍처는 복잡성과 비용, 운영 위험을 증가시켰습니다. 고객들은 기술 오버헤드를 줄이고 고가의 플랫폼을 피하면서도, 준실시간 데이터와 낮은 지연 시간의 데이터 이동을 활용하기를 원했습니다.

이러한 요구를 반영해, Snowflake는 Oracle과 공동 개발한 Snowflake Openflow Connector for Oracle을 정식 출시(GA)했습니다. 이는 완전 관리형 네이티브 에이전트리스 통합 솔루션으로, 고객이 추가적인 서드 파티 복제 인프라를 운영할 필요 없이 Oracle 인스턴스에서 Snowflake로 데이터를 직접 스트리밍합니다. Snowflake Openflow Connector for Oracle은 현재 AWS 상용 리전의 BYOC(Bring Your Own Cloud) 배포 환경 전반에서 이용 가능하며, Snowflake 배포 환경 기준으로는 AWS 및 Azure 상용 리전에서 제공됩니다.

프로덕션 환경에서 입증된 성과: 고객 성공 사례

이 커넥터는 단순히 Oracle과의 호환성을 목표로 개발된 것이 아니라, 대규모 엔터프라이즈 환경의 확장 요구를 지원하도록 설계되었습니다. 미리 보기 단계에서 고객들은 아키텍처의 한계를 시험했고, 그 결과는 그 자체로 성능을 입증합니다.

Yes Energy, 준실시간 분석으로 에너지 시장 의사 결정을 가속화

전력 시장 데이터 분야의 선도 기업 Yes Energy에는 단순한 속도 경쟁을 넘어서는 성능이 필요했습니다. 이 회사는 분석 역량 강화를 위해 방대한 과거 데이터를 Snowflake로 이전해야 했습니다. Openflow Connector의 병렬 스냅샷 기능을 활용한 결과, Yes Energy는 로드 시간을 크게 단축했다고 밝혔습니다.