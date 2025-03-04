Assistant commercial alimenté par l’IA : l’avenir de la productivité commerciale

Selon une étude HubSpot, les commerciaux ne consacrent que deux heures par jour à la vente active. Chez Snowflake, notre équipe commerciale a constaté qu’elle perdait 10 à 15 minutes à chercher le bon contenu à chaque fois qu’elle avait besoin de répondre à une seule question, comme « Pouvez-vous nous expliquer comment Snowflake gère l’intégration de données provenant de diverses sources ? ». Le contenu précieux était dispersé sur différentes plateformes, obligeant les employés à passer d’un outil à l’autre pour rassembler les bonnes informations. Le processus était souvent lourd et inefficace.

Pour les aider à éliminer le bruit et avoir plus de temps pour vendre et gérer leurs contacts, Snowflake a développé un chatbot, le Knowledge Assistant, qui peut répondre à des questions cruciales avec des réponses immédiates qu’il recueille dans notre outil de facilitation des ventes, notre site de documentation et plus de 800 témoignages clients provenant du marketing, du value engineering et des Professional Services. Désormais, si un client demande « Avez-vous des témoignages clients de réussites avec l’IA générative ? », les commerciaux peuvent répondre en temps réel plutôt que de promettre d’examiner la question et de revenir vers eux plus tard.

Basé sur notre propre technologie Cortex AI, le Knowledge Assistant permet des informations conversationnelles rapides afin d’accélérer tout élément de recherche du processus de vente. C’est un endroit centralisé où les commerciaux peuvent combiner leur sens des ventes avec toutes les ressources de Snowflake en quelques secondes. Les commerciaux peuvent poser une question de connaissances générales comme « Quelle est la valeur des Apache Iceberg™ Tables ? », demander de l’aide pour rédiger des pitchs clients initiaux, exécuter une analyse de compte, aider à la préparation de réunions ou créer des pitchs clients sur mesure, le tout grâce à l’IA générative.

Le Knowledge Assistant utilise Cortex AI pour sa puissance de recherche, des LLM open source pour analyser les informations et Streamlit pour distiller et présenter le contenu de manière accessible. Il maintient la précision dans l'extraction des informations pertinentes et documente de manière détaillée ses réponses avec un lien direct vers la source. Le chatbot est équipé de garde-fous de sorte que s’il ne peut pas répondre à la question, ou s’il ne comprend pas la question, le chatbot expliquera qu’il ne peut pas fournir de réponse, plutôt que d’halluciner.