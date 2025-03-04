Assistant commercial alimenté par l’IA : l’avenir de la productivité commerciale

Selon une étude HubSpot, les commerciaux ne consacrent que deux heures par jour à la vente active. Chez Snowflake, notre équipe commerciale a constaté qu’elle perdait 10 à 15 minutes à chercher le bon contenu à chaque fois qu’elle avait besoin de répondre à une seule question, comme « Pouvez-vous nous expliquer comment Snowflake gère l’intégration de données provenant de diverses sources ? ». Le contenu précieux était dispersé sur différentes plateformes, obligeant les employés à passer d’un outil à l’autre pour rassembler les bonnes informations. Le processus était souvent lourd et inefficace.
Pour les aider à éliminer le bruit et avoir plus de temps pour vendre et gérer leurs contacts, Snowflake a développé un chatbot, le Knowledge Assistant, qui peut répondre à des questions cruciales avec des réponses immédiates qu’il recueille dans notre outil de facilitation des ventes, notre site de documentation et plus de 800 témoignages clients provenant du marketing, du value engineering et des Professional Services. Désormais, si un client demande « Avez-vous des témoignages clients de réussites avec l’IA générative ? », les commerciaux peuvent répondre en temps réel plutôt que de promettre d’examiner la question et de revenir vers eux plus tard.
Basé sur notre propre technologie Cortex AI, le Knowledge Assistant permet des informations conversationnelles rapides afin d’accélérer tout élément de recherche du processus de vente. C’est un endroit centralisé où les commerciaux peuvent combiner leur sens des ventes avec toutes les ressources de Snowflake en quelques secondes. Les commerciaux peuvent poser une question de connaissances générales comme « Quelle est la valeur des Apache Iceberg™ Tables ? », demander de l’aide pour rédiger des pitchs clients initiaux, exécuter une analyse de compte, aider à la préparation de réunions ou créer des pitchs clients sur mesure, le tout grâce à l’IA générative.
Le Knowledge Assistant utilise Cortex AI pour sa puissance de recherche, des LLM open source pour analyser les informations et Streamlit pour distiller et présenter le contenu de manière accessible. Il maintient la précision dans l'extraction des informations pertinentes et documente de manière détaillée ses réponses avec un lien direct vers la source. Le chatbot est équipé de garde-fous de sorte que s’il ne peut pas répondre à la question, ou s’il ne comprend pas la question, le chatbot expliquera qu’il ne peut pas fournir de réponse, plutôt que d’halluciner.
Fonctionnalités clés du Knowledge Assistant alimenté par l’IA
Le Knowledge Assistant simplifie le processus de vente et permet à nos équipes d’accéder quasi instantanément à des informations essentielles. En combinant les technologies d’IA avancées avec notre vaste base de connaissances, nous avons créé un outil à la fois puissant et convivial, une nouvelle couche d’interface entre les humains et leurs données.
Voici les principales caractéristiques qui font du Knowledge Assistant un atout indispensable pour notre organisation commerciale et suggèrent ce que l’avenir des ventes nous réserve :
Base de connaissances unifiée : le Knowledge Assistant accède aux documents de notre plateforme de facilitation des ventes, aux témoignages clients, à docs.snowflake.com et à d’autres sources, éliminant ainsi la nécessité pour les utilisateurs de connaître les emplacements spécifiques des fichiers.
Traitement du langage naturel (NLP) : les utilisateurs peuvent simplement poser des questions, et le chatbot extrait des informations pertinentes sur les transactions ou facilite une exploration plus approfondie grâce à des questions de suivi.
- Support complet : l’outil couvre l’ensemble du cycle de vie des clients, de la prospection à la réussite client, y compris la réalisation d’études sur les clients, la conception d’e-mails pertinents en fonction du contexte, l’assistance lors des négociations, le soutien à la réussite client et à l’upselling, et la réponse aux questions techniques.
- Humains dans la boucle : bien qu’il soit alimenté par l’IA, nous ne nous attendons jamais à ce que l’outil réponde automatiquement à nos clients. Il y aura toujours un processus de vérification humaine, garantissant l’exactitude et la pertinence des réponses et permettant de s’assurer que nos clients bénéficient d’une assistance constante et de qualité.
Faire gagner du temps aux commerciaux une question à la fois
Le Knowledge Assistant est construit sur une combinaison de la technologie propriétaire de Snowflake et des outils open source. Alors que Snowflake est réputé pour sa prise en charge des données structurées, ce chatbot est un parfait exemple de ce que Snowflake peut faire avec des données non structurées comme des e-mails, des PDF ou Google Slides, qui ne suivent pas de formats ou de logique spécifiques. En backend, Snowflake s’occupe de l’indexation et de la récupération des informations, tandis que les outils open source s’occupent de l’analyse et du découpage des données. Grâce à Cortex Search et aux fonctions LLM Cortex, le Knowledge Assistant assure des réponses quasi immédiates à l’équipe commerciale sur Streamlit.
L’outil permet déjà de gagner 10 à 15 minutes par question en fournissant des réponses quasi immédiates aux différents commerciaux. À mesure que l’outil évoluera vers une plateforme collaborative destinée aux sales engineers, account executives et SDR, nous pensons qu’il pourrait potentiellement faire gagner jusqu’à 40 % du temps à l’équipe commerciale.
Au-delà des ventes, nous nous attendons à réutiliser ce chatbot pour d’autres cas d’usage commerciaux, tels que les services marketing et juridiques, afin de fournir une valeur similaire.
Utiliser Snowflake pour vendre Snowflake
En concevant ce chatbot en interne grâce à la technologie et aux outils open source de Snowflake, non seulement nous résolvons nos propres défis, mais nous démontrons également la puissance et la flexibilité de la plateforme. Avec Snowflake, les entreprises peuvent développer des outils sophistiqués alimentés par l’IA et adaptés à leurs besoins spécifiques.
À mesure que nous avançons, nous continuerons à faire évoluer cet assistant commercial, en y intégrant de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins en constante évolution de notre organisation commerciale et, à terme, pour mieux servir nos clients.
Vous êtes prêt à créer votre propre assistant commercial alimenté par l’IA ? Consultez notre documentation pour en savoir plus, y compris les guides de démarrage et les limites.