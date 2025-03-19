Dimensionnez vos analyses de texte non structuré avec une inférence de LLM par batch efficace

« Les LLM changent le lieu de travail » est bien plus qu'un simple slogan. Considérez ceci : catégoriser 10 000 tickets d’assistance prendrait environ 55 heures à votre employé le plus rapide (à raison de 20 secondes par ticket). Avec un pipeline de LLM optimisé, la même tâche prend quelques minutes. Il ne s’agit pas d’une amélioration incrémentielle, mais d’un gain d’efficacité transformateur, qui économise des milliers d’heures de travail et accélère considérablement les temps de réponse.



À mesure que les volumes de données augmentent et que l’automatisation de l’IA se développe, la rentabilité du traitement avec des LLM dépend à la fois de l’architecture système et de la flexibilité du modèle. Un système de traitement par batch efficace s’adapte de manière rentable pour gérer des volumes croissants de données non structurées. La possibilité de changer de LLM de façon flexible aide les entreprises à optimiser leurs coûts en dimensionnant les modèles pour chaque cas d'usage et en les mettant facilement à niveau à mesure que les modèles s'améliorent.

De plus, pour améliorer considérablement l’efficacité des technologies et des équipes, les entreprises doivent envisager les opportunités d’intégrer des pipelines de LLM aux workflows de données structurées existants. L’extension des investissements existants autour de la gestion, du traitement et de l’orchestration des pipelines simplifie l’architecture et réduit la complexité opérationnelle liée aux travaux d’intégration et de maintenance de l’infrastructure. Cette unification peut également permettre aux data engineers, qui gèrent déjà des pipelines structurés, d’intégrer et de maintenir facilement des workflows de données non structurées.