Utiliser l’IA en un instant grâce à Snowflake Cortex

Grâce à Snowflake Cortex, les utilisateurs Snowflake ont désormais accès à un ensemble de fonctions sans serveur qui permettent d’accélérer les analyses quotidiennes et le développement des applications d’IA en toute simplicité. À l’aide d’une simple ligne SQL ou Python, les analystes peuvent accéder instantanément à des modèles de ML et LLM spécialisés et optimisés pour des tâches spécifiques. Ils peuvent également s’appuyer sur des modèles plus généraux pour le prompt engineering et l’apprentissage en contexte. Les fonctions sont entièrement hébergées et gérées par Snowflake Cortex. Ainsi, les utilisateurs peuvent y accéder systématiquement sans avoir à mettre en place et à gérer une infrastructure de processeur graphique coûteuse. Ils peuvent également utiliser et tirer parti de l’environnement de gouvernance unifié de Snowflake pour sécuriser et gérer l’accès à leurs données de manière fluide. Voici quelques-unes de ces fonctions.

Modèles rentables basés sur des LLM, parfaits pour travailler avec des données non structurées :

Answer Detection (en private preview) : extrayez des informations à partir de vos données non structurées.

extrayez des informations à partir de vos données non structurées. Sentiment Detection (en private preview) : détectez les opinions sous-jacentes d’un texte dans votre table.

détectez les opinions sous-jacentes d’un texte dans votre table. Text Summarization (en private preview) : récapitulez les longs documents pour les assimiler plus rapidement.

récapitulez les longs documents pour les assimiler plus rapidement. Translation (en private preview) : traduisez du texte à grande échelle.

Modèles basés sur le ML :

Forecasting (bientôt disponible pour tous nos clients) : entraînez-vous sur des données de séries temporelles historiques et prévoyez ces séries temporelles pour l’avenir grâce à la gestion automatisée de la saisonnalité, de la mise à l’échelle et plus encore.

entraînez-vous sur des données de séries temporelles historiques et prévoyez ces séries temporelles pour l’avenir grâce à la gestion automatisée de la saisonnalité, de la mise à l’échelle et plus encore. Anomaly Detection (bientôt disponible pour tous nos clients) : identifiez les anomalies de vos séries temporelles pour la surveillance des pipelines de données et plus encore.

identifiez les anomalies de vos séries temporelles pour la surveillance des pipelines de données et plus encore. Contribution Explorer (en public preview) : identifiez rapidement les dimensions contribuant à la modification d’un indicateur donné entre deux intervalles de temps définis par l’utilisateur.

identifiez rapidement les dimensions contribuant à la modification d’un indicateur donné entre deux intervalles de temps définis par l’utilisateur. Classification (bientôt en private preview) : classez les données en catégories ou libellés prédéfinis pour améliorer les recommandations en fonction de schémas qui se dégagent de ces données.

Modèles de pointe qui peuvent être utilisés pour des cas d’usage plus généraux :

Complete (en private preview) : pour une invite donnée, la fonction renvoie une réponse indiquant que le texte est terminé à l’aide de LLM open source innovants, tels que Llama 2. Consultez la démo ici.

pour une invite donnée, la fonction renvoie une réponse indiquant que le texte est terminé à l’aide de LLM open source innovants, tels que Llama 2. Consultez la démo ici. Text2SQL (bientôt en private preview) : SQL généré à partir du langage naturel en utilisant le LLM Snowflake qui alimente l’expérience Snowflake Copilot pour aider nos clients à créer leurs propres applications.

Cette fonctionnalité clé en main peut être utilisée pour l’analyse, ainsi que dans le cadre du développement d’applications dans Snowflake. Ces fonctions peuvent, par exemple, être intégrées dans un chatbot à l’aide de Streamlit et de quelques lignes de code. Plus besoin d’y passer des jours ou des semaines : quelques connaissances de Python et quelques minutes ou heures suffisent à développer en toute sécurité de puissantes applications LLM.