Stimuler la croissance par la formation et l’enablement

Tout au long de ma carrière, j’ai eu le privilège de travailler dans tous les domaines de l’enablement : l’enablement interne, l’enablement des partenaires et l’enablement des clients. Chacun de ces domaines apporte des défis, des audiences et des approches uniques, mais un fil conducteur les unit tous : l’objectif de favoriser la croissance.

Fondamentalement, la formation et l'enablement ne consistent pas seulement à transmettre des connaissances ou à améliorer des compétences. Bien qu’il s’agisse d’éléments vitaux, le véritable objectif transcende le transactionnel. Il s’agit d’aider les individus et les équipes à améliorer leurs capacités et à atteindre une croissance significative, à la fois professionnellement et personnellement.

L’effet papillon de la croissance

Lorsque nous donnons à une équipe commerciale les outils dont elle a besoin pour conclure des transactions plus rapidement, nous ne faisons pas que générer des revenus. Nous aidons les professionnels à renforcer leur confiance, à devenir plus stratégiques et à s’épanouir dans leurs fonctions. Lorsque nous formons des partenaires pour générer de la valeur plus efficacement, nous leur donnons les outils nécessaires pour développer des entreprises plus fortes, développer le leadership au sein de leurs entreprises et créer de meilleurs résultats pour leurs clients. Et lorsque nous nous concentrons sur l’enablement des clients, nous ne nous contentons pas de permettre une adoption réussie des produits : nous permettons aux individus d’innover, de résoudre des problèmes et d’atteindre de nouveaux sommets dans leur carrière.

Cet effet d’entraînement de la croissance est le moteur de l’enablement. C’est pourquoi une approche réfléchie et sur mesure est essentielle, quel que soit le public.

Le parcours par rapport à la transaction



En matière d’enablement, il est facile de se concentrer sur les indicateurs : certifications obtenues, cours suivis ou programmes suivis. Ce sont des indicateurs de progrès importants, mais qui ne disent pas tout. Le véritable succès réside dans la transformation que nous incitons.



Le programme de formation a-t-il ouvert de nouvelles façons de penser ? L'initiative d'enablement a-t-elle suscité une plus grande confiance et un sentiment d'appropriation ? Ces résultats qualitatifs sont plus difficiles à mesurer, mais incroyablement puissants.



C’est là que les responsables de l’enablement ont l’occasion de faire évoluer la conversation d’une mentalité transactionnelle à une mentalité axée sur le parcours. En alignant les programmes sur les aspirations plus vastes des individus et des organisations, nous pouvons créer des expériences qui inspirent et font véritablement progresser les individus.

L’état d’esprit de croissance



Rien de tout cela ne se fait sans un état d’esprit de croissance : embrasser le changement, entrevoir le potentiel et s’efforcer continuellement de s’améliorer. En tant que facilitateurs, il est de notre responsabilité d’incarner et de cultiver cet état d’esprit dans toutes nos activités.

Pour les équipes internes, il s’agit de les outiller non seulement pour les défis d’aujourd’hui mais aussi pour les opportunités de demain.

Pour les partenaires, cela signifie investir dans leur réussite à long terme en tant que collaborateurs dans un écosystème partagé.

Pour nos clients, ça signifie qu’ils doivent voir la valeur de nos solutions et leur potentiel d’innovation au-delà de ce qu’ils imaginaient possible.





En gardant cet état d’esprit de croissance au premier plan, nous pouvons élaborer des stratégies d’enablement qui ne se contentent pas d’enseigner, mais qui inspirent, qui ne se contentent pas d’équiper, mais qui autonomisent.

Dernières réflexions



L’enablement est un outil puissant de transformation, et son impact va bien au-delà de la classe ou de l’écran. Que nous guidions un employé, un partenaire ou un client, notre mission commune est claire : le faire progresser, développer ses capacités et faire une différence durable dans son parcours.



Engageons-nous pour un enablement qui non seulement favorise les résultats commerciaux, mais transforme également les individus, les équipes et des écosystèmes entiers. Parce que lorsque les individus grandissent, les effets papillon sont illimités.

Pour en savoir plus sur les puissants avantages et le retour sur investissement de la formation des employés, consultez le récent rapport The Value of Snowflake Training de Snowflake.