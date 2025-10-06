Según un estudio de HubSpot, los representantes de ventas dedican solo dos horas al día a las ventas activas. En Snowflake, nuestro equipo de ventas descubrió que estaban perdiendo de 10 a 15 minutos buscando el contenido adecuado cada vez que necesitaban responder a una sola pregunta, como “¿puede explicar cómo Snowflake gestiona la integración de datos de varias fuentes?” El contenido valioso estaba disperso por diferentes plataformas, lo que obligaba a los empleados a elegir entre varias herramientas para recopilar la información adecuada. El proceso solía ser engorroso e ineficiente.
Para ayudarlos a abrirse paso entre el ruido y disponer de más tiempo para vender y gestionar relaciones, Snowflake ha desarrollado un chatbot —llamado Knowledge Assistant— que puede responder preguntas cruciales con respuestas inmediatas que obtiene de nuestra herramienta de capacitación para ventas, nuestro sitio de documentación y más de 800 historias de clientes de marketing, ingeniería de valor y servicios profesionales. Ahora, si un cliente pregunta: “¿tienes historias de clientes de IA generativa exitosas?”, los representantes de ventas pueden proporcionar una respuesta en tiempo real a la llamada en lugar de prometer analizarla y contactar con ellos más tarde.
Basado en nuestra propia tecnología Cortex AI, el Knowledge Assistant ofrece información rápida y conversacional para agilizar cualquier elemento de investigación del proceso de venta. Es un lugar centralizado donde los representantes de ventas pueden combinar su perspicacia de ventas con todos los recursos de Snowflake en cuestión de segundos. Los representantes de ventas pueden formular preguntas de conocimientos generales como “¿cuál es el valor de las tablas de Apache Iceberg™?”, solicitar asistencia para redactar la presentación inicial para los clientes, realizar un análisis de cuentas, ayudar con la preparación de reuniones o crear argumentos personalizados para los clientes; y todo funciona con IA generativa.
El Knowledge Assistant utiliza Cortex AI para su potencia de búsqueda, large language models (LLM) de código abierto para analizar la información y Streamlit para sintetizar y presentar el contenido de una manera accesible. Mantiene la precisión en la extracción de información relevante y proporciona un soporte detallado para sus respuestas con un enlace directo a la fuente. El bot está equipado con guardarraíles para que, si la pregunta no se puede responder o si no comprende la pregunta, el chatbot explique que no puede responder en lugar de alucinar.
Características clave del Knowledge Assistant basado en IA
El Knowledge Assistant optimiza el proceso de ventas y facilita a nuestros equipos un acceso casi instantáneo a información crucial. Al combinar la tecnología de IA avanzada con nuestra amplia base de conocimientos, hemos creado una herramienta potente y fácil de usar: una nueva capa de interfaz entre las personas y sus datos.
Estas son las características clave que hacen del Knowledge Assistant un activo indispensable para nuestra organización de ventas y sugieren lo que nos depara el futuro de las ventas:
Base de conocimientos unificada: El asistente accede a materiales de nuestra plataforma de capacitación de ventas, historias de clientes, docs.snowflake.com y otras fuentes, lo que elimina la necesidad de que los usuarios conozcan ubicaciones de archivos específicas.
Procesamiento en lenguaje natural: Los usuarios simplemente pueden hacer preguntas y el chatbot recupera información relevante relacionada con las ofertas o facilita una exploración más profunda a través de preguntas de seguimiento.
- Asistencia completa: La herramienta abarca todo el ciclo de vida del cliente, desde la prospección hasta el éxito, e incluye la realización de estudios sobre el cliente, la creación de correos electrónicos relevantes con contexto, la asistencia durante las negociaciones, la prestación de asistencia para el éxito del cliente y las ventas adicionales, y la respuesta a preguntas técnicas.
- Intervención humana: Aunque funciona con IA, nunca esperamos ni pretendemos que la herramienta responda automáticamente a los clientes. Siempre habrá un proceso de verificación humana, que garantizará la precisión y adecuación de las respuestas y ayudará a garantizar que nuestros clientes siempre reciban asistencia de calidad.
Ahorro de tiempo de ventas en cada pregunta
El Knowledge Assistant se basa en una combinación de la tecnología propia de Snowflake y herramientas de código abierto. Aunque Snowflake es conocido por su compatibilidad con datos estructurados, este chatbot es un ejemplo perfecto de lo que Snowflake puede hacer con datos no estructurados, como correos electrónicos, PDF o Google Slides, que no siguen formatos ni lógica específicos. En el back-end, Snowflake se encarga de toda la indexación y recuperación de información, mientras que las herramientas de código abierto se encargan del análisis y la agrupación de datos. Con las funciones Cortex Search y Cortex LLM, el Knowledge Assistant ofrece respuestas casi inmediatas al equipo de ventas presentadas en Streamlit.
La herramienta ya permite ahorrar entre 10 y 15 minutos por pregunta, ya que los representantes de ventas reciben respuestas casi inmediatas. A medida que la herramienta evolucione hacia una plataforma colaborativa para ingenieros de ventas, ejecutivos de cuentas y SDR, anticipamos que podría ahorrar hasta un 40 % del tiempo del equipo de ventas.
Más allá de las ventas, esperamos reutilizar este chatbot para otros casos de uso empresariales, como los departamentos de marketing y jurídico, a fin de proporcionar un valor similar.
Uso de Snowflake para vender Snowflake
Al crear este chatbot internamente con la tecnología y las herramientas de código abierto de Snowflake, no solo resolvemos nuestros propios desafíos, sino que también demostramos la potencia y flexibilidad de la plataforma. Con Snowflake, las empresas pueden desarrollar sofisticadas herramientas basadas en IA adaptadas a sus necesidades específicas.
A medida que avancemos, seguiremos desarrollando este asistente de ventas e incorporando nuevas funciones y capacidades para satisfacer las necesidades en constante cambio de nuestra organización de ventas y, en última instancia, para atender mejor a nuestros clientes.
¿Todo listo para crear tu propio asistente de ventas basado en IA? Visita nuestro sitio web de documentación para obtener más información, incluidas las guías de iniciación y las limitaciones.