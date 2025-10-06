Según un estudio de HubSpot, los representantes de ventas dedican solo dos horas al día a las ventas activas. En Snowflake, nuestro equipo de ventas descubrió que estaban perdiendo de 10 a 15 minutos buscando el contenido adecuado cada vez que necesitaban responder a una sola pregunta, como “¿puede explicar cómo Snowflake gestiona la integración de datos de varias fuentes?” El contenido valioso estaba disperso por diferentes plataformas, lo que obligaba a los empleados a elegir entre varias herramientas para recopilar la información adecuada. El proceso solía ser engorroso e ineficiente.

Para ayudarlos a abrirse paso entre el ruido y disponer de más tiempo para vender y gestionar relaciones, Snowflake ha desarrollado un chatbot —llamado Knowledge Assistant— que puede responder preguntas cruciales con respuestas inmediatas que obtiene de nuestra herramienta de capacitación para ventas, nuestro sitio de documentación y más de 800 historias de clientes de marketing, ingeniería de valor y servicios profesionales. Ahora, si un cliente pregunta: “¿tienes historias de clientes de IA generativa exitosas?”, los representantes de ventas pueden proporcionar una respuesta en tiempo real a la llamada en lugar de prometer analizarla y contactar con ellos más tarde.

Basado en nuestra propia tecnología Cortex AI, el Knowledge Assistant ofrece información rápida y conversacional para agilizar cualquier elemento de investigación del proceso de venta. Es un lugar centralizado donde los representantes de ventas pueden combinar su perspicacia de ventas con todos los recursos de Snowflake en cuestión de segundos. Los representantes de ventas pueden formular preguntas de conocimientos generales como “¿cuál es el valor de las tablas de Apache Iceberg™?”, solicitar asistencia para redactar la presentación inicial para los clientes, realizar un análisis de cuentas, ayudar con la preparación de reuniones o crear argumentos personalizados para los clientes; y todo funciona con IA generativa.

El Knowledge Assistant utiliza Cortex AI para su potencia de búsqueda, large language models (LLM) de código abierto para analizar la información y Streamlit para sintetizar y presentar el contenido de una manera accesible. Mantiene la precisión en la extracción de información relevante y proporciona un soporte detallado para sus respuestas con un enlace directo a la fuente. El bot está equipado con guardarraíles para que, si la pregunta no se puede responder o si no comprende la pregunta, el chatbot explique que no puede responder en lugar de alucinar.