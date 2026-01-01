Un assistant SQL révolutionnaire alimenté par l’IA

Snowflake comprend mieux que quiconque les complexités de l’écriture SQL. Avec plus de 5 milliards de requêtes traitées chaque jour sur notre plateforme (au 30 avril 2024) [1], nous disposons d’une perspective unique sur les défis les plus complexes en matière de data. Cette grande quantité de données alimente le développement de Copilot, dépassant les grands modèles de langage typiques. Non seulement nous avons un point de vue unique sur les défis auxquels sont confrontés les data analysts, mais nous disposons également de métadonnées enrichies qui alimentent le modèle text-to-SQL dédié de Snowflake, que Copilot exploite en combinaison avec la technologie Mistral.

En substance, Copilot agit comme un assistant intelligent qui comprend le contexte de vos données, ce qui se traduit par des suggestions de code SQL plus précises et pertinentes (basées sur des tests internes), qui peuvent booster votre productivité. La combinaison puissante entre Snowflake et Mistral ouvre de nouveaux cas d’usage et vous apporte des capacités améliorées :

Text-to-SQL sans effort : posez simplement vos questions à Copilot en langage naturel et il générera les requêtes SQL correspondantes pour vous.