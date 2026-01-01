Un assistant SQL révolutionnaire alimenté par l’IA

Accès à l'IA simplifié dans Snowflake
Les données sont le moteur des entreprises modernes, mais l’exploitation de leurs véritables informations nécessite souvent des requêtes SQL complexes. Ces requêtes peuvent être chronophages à écrire et difficiles à maintenir. Chez Snowflake, nous croyons en la nécessité de rendre la puissance des données accessible à tous. C’est pourquoi nous privilégions la simplicité, la gouvernance et la qualité dans tout ce que nous concevons, y compris nos outils alimentés par l’IA. Nous sommes ravis d’annoncer que Snowflake Copilot, une nouvelle solution à la pointe du text-to-SQL qui simplifie l’analyse des données tout en maintenant une solide gouvernance, est désormais disponible pour tous nos clients.
Snowflake Copilot : votre assistant SQL basé sur l'IA est disponible pour tous nos clients
Tirant parti des percées de l'équipe de recherche en IA de Snowflake, cette solution innovante combine les forces du dernier modèle de pointe de Mistral, Mistral Large, avec le modèle propriétaire de génération de SQL de Snowflake. Cette synergie unique repousse les limites de l’exploration des données en vous offrant un assistant d’IA inégalé.
Facteurs de différenciation de Copilot
Snowflake comprend mieux que quiconque les complexités de l’écriture SQL. Avec plus de 5 milliards de requêtes traitées chaque jour sur notre plateforme (au 30 avril 2024) [1], nous disposons d’une perspective unique sur les défis les plus complexes en matière de data. Cette grande quantité de données alimente le développement de Copilot, dépassant les grands modèles de langage typiques. Non seulement nous avons un point de vue unique sur les défis auxquels sont confrontés les data analysts, mais nous disposons également de métadonnées enrichies qui alimentent le modèle text-to-SQL dédié de Snowflake, que Copilot exploite en combinaison avec la technologie Mistral.
En substance, Copilot agit comme un assistant intelligent qui comprend le contexte de vos données, ce qui se traduit par des suggestions de code SQL plus précises et pertinentes (basées sur des tests internes), qui peuvent booster votre productivité. La combinaison puissante entre Snowflake et Mistral ouvre de nouveaux cas d’usage et vous apporte des capacités améliorées :
Text-to-SQL sans effort : posez simplement vos questions à Copilot en langage naturel et il générera les requêtes SQL correspondantes pour vous.
Ainsi, les utilisateurs peuvent écrire des requêtes SQL plus rapidement que jamais et analyser facilement les données.
Précision accrue : grâce aux améliorations continues apportées à l’architecture de modélisation de Copilot, nous avons amélioré sa capacité à comprendre les besoins des utilisateurs.
Cette combinaison du modèle de génération SQL propriétaire de Snowflake et de Mistral Large dans Copilot est à l’avant-garde pour les tâches complexes de génération SQL en situation réelle.
Exploration de données : vous pouvez désormais demander à Copilot en langage naturel d’explorer vos données.
Posez des questions ouvertes sur la structure de vos données, affinez votre analyse avec des questions de suivi et obtenez des informations plus approfondies, le tout sans rédiger de requêtes complexes.
Corrections intelligentes : Copilot vous permet d’écrire des requêtes SQL plus propres et plus efficaces.
Il suggère des optimisations, fournit des explications et recommande même des corrections pour les problèmes potentiels dans vos requêtes existantes. Cette fonctionnalité complète rationalise votre flux de travail et permet des analyses de données de haute qualité.
Documentation Snowflake : Copilot peut désormais répondre à toutes vos questions sur la documentation Snowflake. Que vous cherchiez une fonction spécifique, que vous souhaitiez en savoir plus sur les fonctionnalités existantes ou que vous souhaitiez perfectionner vos compétences en SQL, Copilot vous offre des connaissances approfondies sur Snowflake.
Accès à l'IA simplifié dans Snowflake
Copilot est une solution complète conçue pour s’intégrer facilement à votre flux de travail Snowflake existant. Cela élimine le besoin de LLM externes, en conservant vos analyses de données entièrement dans l'environnement sécurisé de Snowflake. Il est disponible en plus de vos interfaces de développement familières, à commencer par les worksheets SQL. Notre vision va au-delà des worksheets et nous travaillons activement pour faire de Copilot un compagnon omniprésent dans Snowflake.
Basé sur Snowflake Cortex, Copilot exploite des technologies avancées, telles que des modèles mixtes et un traitement efficace des processeurs graphiques, en arrière-plan. Cela s'aligne parfaitement avec la mission principale de Snowflake : démocratiser l'accès à la puissance de l'IA et permettre à chacun d'exploiter des informations plus approfondies sur les données.
L'avenir pour le language naturel et la data
Le domaine du text-to-SQL connaît une innovation rapide. L’équipe de recherche en IA Snowflake est à l’avant-garde, explorant les subtilités de la création d’un puissant LLM SQL. Nous nous engageons à repousser les limites et à étudier et tester constamment de nouvelles possibilités. Notre approche ne se limite pas à un seul modèle. Nous utilisons une combinaison de modèles, ou même des approches entièrement nouvelles, pour améliorer la qualité et les fonctionnalités de génération de SQL de Copilot.
Nous sommes convaincus que Snowflake Copilot représente un pas important vers un avenir où le langage naturel deviendra la principale interface pour l’analyse des données.
Vous êtes prêts à expérimenter l’avenir de l’analyse de données avec Snowflake Copilot ? Consultez notre documentation pour en savoir plus, y compris les guides quickstarts et les limites, ou consultez les FAQ de notre AMA.