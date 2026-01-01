Snowflake Cortex AI continue de faire progresser l’IA d’entreprise grâce au développement no-code, au fine-tuning serverless et aux services gérés pour créer des applications de chat avec des données

Cortex Search est une solution de recherche entièrement gérée qui offre un riche ensemble de fonctionnalités pour indexer et interroger des données et documents non structurés. Cortex Search gère le flux de travail de bout en bout pour l’ingestion, l’intégration, la récupération, le reclassement et la génération des données. Le processus d’intégration est entièrement automatisé pour faciliter la configuration. Notre recherche hybride de pointe permet d’obtenir de meilleurs résultats.

Cortex Search simplifie la mise en œuvre et l’intégration de la recherche dans vos applications. Plus précisément, il offre :

1. Le prétraitement intégré des documents : pour rationaliser le processus d’extraction de texte de fichiers (pdf-to-text) et de division de texte en blocs avant indexation, Snowflake Cortex ajoutera bientôt en private preview deux fonctions gérées. Grâce à ce prétraitement, les développeurs n'auront pas à mettre en œuvre ou déployer les fonctions personnalisées requises pour que le texte soit prêt avant l'intégration.

2. Intégration et gestion vectorielles entièrement gérées : grâce à Cortex Search, il n’y a pas d’API ou de service distinct nécessaire pour générer des intégrations vectorielles. Cela supprime les frais généraux nécessaires pour transformer le texte en format vectoriel. Grâce à l’infrastructure de traitement de données Snowflake, le service est maintenu à jour avec les dernières informations grâce à l’automatisation des actualisations continues à mesure que de nouveaux documents sont générés.

3. Recherche et classement de pointe : pour fournir des résultats plus précis, Cortex Search utilise des techniques de pointe en matière de récupération et de classement. Grâce à une combinaison de recherche sémantique et de recherche par mots clés, basée sur la technologie de pointe de Neeva et les modèles Arctic embed conçus par l’équipe de recherche en IA de Snowflake, Cortex Search est en mesure de fournir aux utilisateurs des résultats de haute qualité sans complexité opérationnelle. En arrière-plan, Snowflake Cortex effectue des recherches en parallèle, fusionnant et classant les résultats pour fournir des résultats précis basés sur les informations pertinentes des documents.

4. Sécurité et gouvernance : comme Cortex Search est intégré à la plateforme de Snowflake, des politiques de gouvernance cohérentes peuvent s’appliquer à la fois aux documents bruts et aux intégrations vectorielles. Cela réduit les risques liés aux données et le temps consacré à gérer des environnements de sécurité des données distincts.

Grâce à des vecteurs et à la récupération entièrement gérés, Cortex Search aide les entreprises à rationaliser les architectures de génération augmentée de récupération (RAG) utilisées pour apporter des informations privées et à jour aux LLM afin d’obtenir des résultats plus précis. Dans ce modèle, Cortex Search récupère d’abord les documents ou passages pertinents d’une source de connaissances, en fonction de la question saisie. Ensuite, l’ensemble de résultats pertinents peut être transmis à un LLM dans Snowflake Cortex pour générer des réponses précises et adaptées au contexte.

En plus de simplifier le développement des chatbots basés sur la RAG, Cortex Search peut augmenter la productivité des équipes qui recherchent régulièrement des informations réparties dans de grands corpus documentaires. Plus précisément, vous pouvez effectuer :

1. Des recherches très précises : trouvez la réponse dont vous avez besoin cachée dans de grandes quantités de documents.

2. Une synthèse et un raisonnement multidoc : trouvez dans plusieurs documents la réponse aux questions posées. Par exemple, vous pourriez vous demander comment les revenus de votre entreprise ont augmenté entre 2022 et 2023.

3. La synthèse de données tabulaires et de chiffres : obtenez des réponses de structures autres que texte libre dans vos données, telles que des données spécifiquement formatées et souvent trouvées dans les systèmes de stockage de données courants, comme les bases de données et les feuilles de calcul.