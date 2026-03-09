Te damos la bienvenida a la sección Startup destacada de Snowflake, donde conocemos a empresas increíbles que desarrollan su negocio en Snowflake. En esta edición, descubre cómo Houssam Fahs, CEO y cofundador de KAWA Analytics, tiene como objetivo revolucionar la creación de aplicaciones basadas en datos con una plataforma de vanguardia, nativa de IA y diseñada para ofrecer escalabilidad.

¿Qué te inspira como fundador?

Me inspira la idea de simplificar tareas tradicionalmente complejas, como la creación de aplicaciones sólidas basadas en datos, y hacerlas accesibles para todos. El deseo de democratizar herramientas potentes y redefinir cómo las empresas interactúan con los datos me motiva cada día.

¿Cómo describirías KAWA Analytics?

KAWA Analytics es el creador de aplicaciones de datos definitivo, que combina analíticas basadas en IA y automatización para ayudar a las empresas a crear aplicaciones personalizadas con facilidad.

Las empresas necesitan transformar rápidamente los datos sin procesar en aplicaciones prácticas, pero esto a menudo requiere una infraestructura costosa, programación, análisis de datos personalizados e integraciones complejas. KAWA simplifica esto al proporcionar todos los componentes básicos (integración de datos, una interfaz similar a una hoja de cálculo, automatización, IA y visualización) en una única plataforma.

¿Qué es lo más interesante que estás haciendo con los datos?

Hacemos que los datos sean procesables al cerrar la brecha entre las analíticas sin procesar y los flujos de trabajo operativos. Los usuarios pueden crear bots de trading automatizados, aplicaciones de detección de fraude en tiempo real y paneles de información de los clientes en cuestión de minutos sin tener que preocuparse por la infraestructura.

¿Por qué elegiste Snowflake?

Snowflake no tiene rival en su capacidad para manejar volúmenes enormes de datos de forma segura y eficiente. Gracias a su escalabilidad y al Snowflake Marketplace integrado, nos permite centrarnos en el desarrollo de funciones de las aplicaciones mientras gestiona sin problemas la infraestructura de datos.

¿Cómo ha influido Snowflake Native App Framework en la estrategia de crecimiento y desarrollo de tu startup?

Snowflake Native App Framework nos permite integrarnos a la perfección con los datos empresariales mientras aprovechamos la potencia de Snowflake para gestionar la escalabilidad y la seguridad. Al implementarse directamente en la cuenta de Snowflake del cliente, este puede crear aplicaciones justo donde residen sus datos, lo que reduce la latencia y la complejidad innecesaria.

También ha acelerado nuestra estrategia de comercialización. Obtener acceso a Snowflake Marketplace nos proporcionó una audiencia integrada de clientes potenciales, lo que redujo drásticamente el tiempo y el coste de adquisición de clientes. Hemos podido optimizar las ventas al permitir que los clientes compren nuestras aplicaciones en Snowflake Marketplace utilizando su gasto actual de Snowflake. Esto elimina los obstáculos de adquisición, acelera la adopción y nos ayuda a escalar más rápido.

La IA está en la mente de todos. ¿Cómo ha afectado a tu startup?

La IA es el núcleo de nuestro producto. KAWA aprovecha la IA para automatizar los flujos de trabajo, generar información y ayudar a los usuarios a crear aplicaciones más rápido. También ha dado forma a nuestro roadmap, ya que la IA generativa abre nuevas posibilidades para el diseño y la automatización de aplicaciones.

Como fundador e innovador, ¿qué opinas sobre el panorama de la IA, en rápida evolución?

Los agentes de IA están transformando los flujos de trabajo al permitir una ejecución de tareas dinámica, adaptable y proactiva, lo que promete una eficiencia sin precedentes. Sin embargo, las preocupaciones éticas como la confianza y la responsabilidad siguen siendo fundamentales, especialmente en sectores sensibles.

En KAWA, nos aseguramos de que siempre haya un humano involucrado para validar los resultados de la IA, y nuestros agentes están ajustados para usar los bloques de KAWA existentes, lo que garantiza cero alucinaciones y la máxima fiabilidad.

¿Qué consejo le darías a otros fundadores de startups?

El mejor consejo que recibí fue diseñar funciones teniendo en cuenta tanto las necesidades inmediatas como la escalabilidad a largo plazo. Empieza siempre con una primera versión sencilla e iterativa, pero asegúrate de que esté construida sobre una base sólida que se alinee con la visión final. Este enfoque, fundamental para herramientas complejas como KAWA, evita rediseños costosos y respalda un crecimiento sostenible.

Obtén más información sobre cómo puedes usar KAWA Analytics para crear aplicaciones empresariales y flujos de trabajo de IA en kawa.ai. También puedes probar su aplicación, KAWA AI, en Snowflake Marketplace o leer la publicación de la empresa en el Snowflake Builder Blog en Medium para conocer los detalles técnicos.