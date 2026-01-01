Snowflake Cortex AI bringt Unternehmens-KI weiter voran

Cortex Search ist eine vollständig verwaltete Suchlösung, die zahlreiche Funktionen zum Indizieren und Abfragen unstrukturierter Daten und Dokumente bietet. Cortex Search verwaltet den End-to-End-Workflow für die Datenerfassung, Einbettung, Abruf, Reranking und Generierung. Der Einbettungsprozess ist zur einfachen Konfiguration vollständig automatisiert. Unsere moderne hybride Suche ermöglicht bessere Ergebnisse.

Cortex Search vereinfacht die Implementierung und Integration der Suche in Ihren Anwendungen. Konkret bietet es:

1. Integrierte Dokumentenvorverarbeitung: Um das Extrahieren von Text aus Dateien (PDF-zu-Text) und das Aufteilen von Text in Stapel vor der Indizierung zu optimieren, wird Snowflake Cortex demnächst zwei verwaltete Funktionen in Private Preview hinzufügen. Solch eine Vorverarbeitung sorgt dafür, dass Entwickler:innen keine benutzerdefinierten Funktionen implementieren oder bereitstellen müssen, um Text vorbereitet zu haben vor der Einbettung.

2. Vollständig verwaltete Vektor-Einbettung und -Verwaltung: Mit Cortex Search ist keine separate API oder ein separater Dienst zur Generierung von Vektoreinbettungen erforderlich. Dadurch entfällt der Aufwand für die Umwandlung von Text in Vektorformat. Mithilfe der Snowflake-Datenverarbeitungsinfrastruktur wird der Service durch die automatische Aktualisierung bei der Generierung neuer Dokumente auf dem neuesten Stand gehalten.

3. Modernste Suche und Ranking: Um genauere Ergebnisse zu liefern, nutzt Cortex Search modernste Abruf- und Ranking-Techniken. Mithilfe einer Kombination aus semantischer Suche und Keyword-Suche, basierend auf der neuesten Technologie von Neeva und den Arctic Embed-Modellen, die vom Snowflake AI Research-Team entwickelt wurden, kann Cortex Search den Benutzer:innen hochwertige Ergebnisse ohne betriebliche Komplexität bieten. Hinter den Kulissen führt Snowflake Cortex parallel Suchvorgänge durch, bei denen die Ergebnisse zusammengeführt und gerankt werden, um präzise Ausgaben auf der Grundlage der relevanten Dokumentinformationen zu erhalten.

4. Sicherheit und Governance: Da Cortex Search in die Plattform von Snowflake integriert ist, können einheitliche Governance-Richtlinien sowohl für Rohdokumente als auch für Vektoreinbettungen gelten. Das minimiert das Datenrisiko und reduziert den Zeitaufwand für die Pflege separater Datensicherheits-Frameworks.

Cortex Search unterstützt Unternehmen mit vollständig verwalteten Vektoren und Abrufvorgängen dabei, die RAG-Architekturen (Retrieval Augmented Generation) zu optimieren, mit denen private, aktuelle Informationen zu LLMs gebracht werden, um genauere Ergebnisse zu erzielen. In diesem Modell ruft Cortex Search anhand der eingegebenen Frage zunächst relevante Dokumente oder Passagen aus einer Wissensquelle ab. Anschließend kann die entsprechende Ergebnismenge an ein LLM in Snowflake Cortex übergeben werden, um genaue und kontextrelevante Antworten zu generieren.

Cortex Search vereinfacht nicht nur die Entwicklung von RAG-basierten Chatbots, sondern kann auch die Produktivität von Teams steigern, die regelmäßig nach Informationen suchen, die über große Dokumentenkorpusse verstreut sind. Im Einzelnen können Sie Folgendes durchführen:

1. „Needle-in-a-haystack“-Suche: Finden Sie die Antwort, die Sie brauchen, versteckt in großen Mengen von Dokumenten.

2. Multidoc-Synthese und logisches Denken: Beantwortung von Fragen, die sich über mehrere Dokumente erstrecken. Sie könnten beispielsweise fragen: „Wie sind die Einnahmen meines Unternehmens zwischen 2022 und 2023 gewachsen?“

3. Tabellendaten, Zahlenzusammenfassung: Erhalten Sie Antworten von nicht-freitextfähigen Strukturen in Ihren Daten – z. B. speziell formatierte Daten, die oft in gängigen Datenspeichersystemen wie Datenbanken und Tabellenkalkulationen zu finden sind.