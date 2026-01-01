Snowflake Cortex ist ein vollständig verwalteter Dienst, der den Zugriff auf branchenführende Large Language Models (LLMs) ermöglicht, und ist jetzt allgemein verfügbar für Kunden. Sie können diese LLMs in ausgewählten Regionen direkt über LLM-Funktionen auf Cortex verwenden, um generative KI (GenAI) sicher zu Ihren kontrollierten Daten zu bringen. Ihr Team kann sich auf die Entwicklung von KI-Anwendungen konzentrieren, während wir uns um Modelloptimierung und GPU-Infrastruktur kümmern, um kosteneffiziente Performance zu bieten.

Im Folgenden finden Sie die vollständigen Updates, die heute im Rahmen unserer Mission veröffentlicht wurden, effiziente, benutzerfreundliche und zuverlässige generative KI bereitzustellen:

Weitere leistungsstarke LLMs: Neben leistungsstarken LLMs von Mistral AI und Google unterstützt Cortex jetzt auch Snowflake Arctic, Llama 3 (8B und 70B) und Reka-Core LLMs. All diese Grundlagenmodelle sind über die einfache COMPLETE-Funktion verfügbar – jetzt allgemein verfügbar

Neben leistungsstarken LLMs von Mistral AI und Google unterstützt Cortex jetzt auch Snowflake Arctic, Llama 3 (8B und 70B) und Reka-Core LLMs. All diese Grundlagenmodelle sind über die einfache COMPLETE-Funktion verfügbar – jetzt allgemein verfügbar Effiziente RAG und semantische Suche mit Arctic Embed: Embed- und Vektorfunktionen befinden sich jetzt in Public Preview und unterstützen Arctic Embed, das weltweit beste praktische Texteinbettungsmodell für den Abruf.

Embed- und Vektorfunktionen befinden sich jetzt in Public Preview und unterstützen Arctic Embed, das weltweit beste praktische Texteinbettungsmodell für den Abruf. Verbesserte KI-Sicherheit mit Llama Guard: Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Meta wird Llama Guard, ein LLM-basiertes Input-Output-Safeguard-Modell, nativ in Snowflake Arctic integriert und demnächst für andere Modelle in Cortex LLM Functions verfügbar sein.

Durch die Kombination dieser Updates entsteht weiterer Mehrwert für alle Branchen, insbesondere für zwei bestimmte Anwendungsfälle:

Textanalyse und -generierung: Eine große Video-Hosting-Plattform hatte aufgrund begrenzter Dateneinblicke aus textbasierten Benutzerinteraktionen damit zu kämpfen, kostenlose Benutzer:innen in bezahlte Abonnements umzuwandeln. Durch die Ausführung semantischer Suchaufgaben mit den Einbettungs- und Vektorabstandsfunktionen konnten Zielsegmente klarer definiert werden. Dann wurden mithilfe von Grundlagenmodellen in der COMPLETE-Funktion personalisierte E-Mails erstellt. Da diese LLM-Vorgänge mühelos als Batch-Vorgänge in Snowflake ausgeführt werden können, führt das Team diese kontinuierlich aus, um die Konversionen von kostenlosen zu bezahlten Abonnements zu steigern.