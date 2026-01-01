HUB DE SEGURANÇA SNOWFLAKE

O compromisso da Snowflake é garantir a segurança de nossos clientes e de seus dados. Temos uma parceria com a HackerOne na administração de um programa privado de divulgação de vulnerabilidade para trabalhar com pesquisadores de segurança para lidar com as vulnerabilidades de forma segura e coordenada. As descobertas pesquisadores nos ajudam a identificar e a resolver possíveis problemas antes que eles possam ser explorados. Se um pesquisador descobrir uma vulnerabilidade de segurança em qualquer produto, serviço e sistema Snowflake, de propriedade ou hospedado pela Snowflake ou em nome dela, recomendamos fortemente que isso seja relatado para nós. Consulte a Vulnerability Disclosure Policy (VDP) da Snowflake para obter mais detalhes.

O processo da Snowflake para o gerenciamento e a divulgação de vulnerabilidades, de modo responsável, é um componente-chave do nosso compromisso contínuo com uma segurança cibernética forte e transparente. De acordo com a política de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) da Snowflake, publicamos CVEs para software e código que são desenvolvidos e redistribuídos por nós por meio de canais de código aberto. Todos os problemas de escopo acionam um consultor de segurança, o desenvolvimento de patch e uma revisão com detalhes sobre a vulnerabilidade e a sua correção. Sempre que aplicável, as CVEs da Snowflake são publicadas no site cve.org, gerenciado pela MITRE, um recurso global confiável para profissionais de segurança.