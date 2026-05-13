MAY 13, 2026小売および消費財
AI/ML
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MAY 13, 2026小売および消費財
顧客360の先へ：適応型エクスペリエンスを通じて慎重な消費者を獲得するためのテクノロジースタック
APR 23, 2026パートナー & カスタマーバリュー
確実な移行ジャーニーの支援
APR 21, 2026AI & ML
Snowflake Intelligence：パーソナルワークエージェントによる、回答からアクションへの転換
APR 21, 2026AI & ML
Cortex Codeの機能拡張：作業環境を問わず、データスタック全体に対応するガバナンス適用済み単一エージェント
APR 21, 2026AI & ML
Cortex Agents：Snowflake IntelligenceとエンタープライズAIエージェントを支えるプラットフォーム
APR 17, 2026AI & ML
Snowflake Cortex AIでClaude Opus 4.7の利用開始を発表
APR 07, 2026官公庁・公的機関
2026年の官公庁・公的機関に影響を与える3つの予測
APR 02, 2026AI & ML
ソーシャルメディアのシグナルをエンタープライズインテリジェンスに変換：Viral Nation
MAR 31, 2026小売および消費財
Snowflake Intelligenceはいかにして、小売・消費財企業におけるエンタープライズレベルのAI活用を実現するのか
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