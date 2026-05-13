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Blog/AI/ML
MAY 13, 2026小売および消費財

顧客360の先へ：適応型エクスペリエンスを通じて慎重な消費者を獲得するためのテクノロジースタック

APR 23, 2026パートナー & カスタマーバリュー

確実な移行ジャーニーの支援

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Amy Kodl
APR 21, 2026AI & ML

Snowflake Intelligence：パーソナルワークエージェントによる、回答からアクションへの転換

Arun Agarwal
Arun Agarwal +2
APR 21, 2026AI & ML

Cortex Codeの機能拡張：作業環境を問わず、データスタック全体に対応するガバナンス適用済み単一エージェント

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Siddharth Dwivedi
APR 21, 2026AI & ML

Cortex Agents：Snowflake IntelligenceとエンタープライズAIエージェントを支えるプラットフォーム

Harshal Pimpalkhute
Harshal Pimpalkhute +2
APR 17, 2026AI & ML

Snowflake Cortex AIでClaude Opus 4.7の利用開始を発表

Arun Agarwal
Arun Agarwal +3
APR 07, 2026官公庁・公的機関

2026年の官公庁・公的機関に影響を与える3つの予測

Snowflake
Snowflake
APR 02, 2026AI & ML

ソーシャルメディアのシグナルをエンタープライズインテリジェンスに変換：Viral Nation

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Lubna Takruri
MAR 31, 2026小売および消費財

Snowflake Intelligenceはいかにして、小売・消費財企業におけるエンタープライズレベルのAI活用を実現するのか

Untitled design - 1
Angela Marrujo Fornaca +1

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