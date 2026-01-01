AIは一時的なものではないことが実証されています。2023年はパニックと驚異をもたらし、2024年は幅広い実験が行われました。2025年は広告・メディア・エンターテイメント業界がAIの応用に真剣に取り組む年となります。しかし、これは複雑です。サンドボックスでのAIの概念実証が終わり、実稼働環境へと移行しつつあるなかで、AIの熱心な支持者が少し不機嫌になっています。
このような状況をどのように進めばよいのでしょうか。これは、私やSnowflakeのCEOであるSridhar Ramaswamy、Snowflakeの著名なAIエンジニアであるYuxiong Xe、そして「Snowflake AI + Data Predictions 2025」レポートで取り上げられているその他の業界エキスパートたちの最重要課題です。私たちは、AIの運用からリーダーシップスキルセットの刷新まで、AIが加速する未来がどのようなものになるか（また、組織が基本的なデータ戦略を整備していない場合はどうなるか）を予測しています。
広告・メディア・エンターテイメント業界の企業はすでにデータドリブンなビジネスを展開しているため、生成AIのようなテクノロジーの探索や導入が比較的容易です。
Snowflakeの広告・メディア・エンターテイメント業界担当グローバルヘッドであるBill Strattonは、「この業界はもともと実験的な側面を持っているため、新技術をいち早く採用する傾向にあります」と話します。しかし、この業界は金融サービスやヘルスケア業界と同じレベルの規制当局の監視を受けることはありませんが、業務にはクリエイティブな性質があるため、知的財産の問題に頻繁に直面する可能性があります。
その他の広告・メディア・エンターテイメント業界の予測については、「Snowflake AI + Data Predictions 2025」レポートをダウンロードしてください。
予測：AIによって中間業者が減るため、広告主の予算が拡大する。
AIツールの大きなメリットの1つは、消費者にメッセージを届けるプロセス全体の効率性が向上することです。現状では、マーケターの予算の半分近くが、広告のローンチから顧客への提示までの間に失われています。AIが広告主にもたらす明確なメリットは、同じ予算からより多くものを得られるようになることです。
詳しく説明しましょう。Strattonは、「たとえば、マーケターが費用として使用する1ドルのうち、さまざまなチャネルへのマーケティングコンテンツの実際の配信と最適化に60セントが使用されるとすると、残りの40セントは、販売者と購入者の間のエコシステムに費やされます」と説明しています。広告テクノロジーとマーケティングテクノロジーの融合がさらに進み、冗長性の解消によってバリューチェーンが短縮されれば、消費者に届く前に失われる広告費が減少します。これは、マーケターのプロセスの最適化とROIの改善において、AIが真に重要な役割を果たす分野です。
消費者のプライバシー要件の拡大から、最も新しく素晴らしいAIの採用まで、エコシステム全体にわたってマーケターの興奮は尽きないでしょう。広告・メディア・エンターテイメント業界向けのAI + Data Predictions 2025イベントにぜひご参加ください。David Fisher（Snowflake 英国およびEMEAメディア・エンターテイメント業界担当インダストリープリンシパル）、David Wells（Snowflake 広告テクノロジーとマーケティングテクノロジー担当インダストリープリンシパル）、Erin Foxworthy（Snowflake 広告・メディア・エンターテイメント業界担当インダストリープリンシパル）が、コンバージェンスがエコシステム全体をどのように形作っているか、データプライバシーに対するSnowflakeの見解、そして将来に向けた計画について詳しくお話しします。
2025年のヘルスケア・ライフサイエンス業界に関するその他の予測、他の6つの業界リーダーによるインサイト、SnowflakeのAI責任者であるBaris Gultekinや最高情報セキュリティ責任者であるBrad Jonesなどのリーダーによる最新のビッグデータとAIの予測については、こちらのレポート全文をお読みください。