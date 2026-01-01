AIは一時的なものではないことが実証されています。2023年はパニックと驚異をもたらし、2024年は幅広い実験が行われました。2025年は広告・メディア・エンターテイメント業界がAIの応用に真剣に取り組む年となります。しかし、これは複雑です。サンドボックスでのAIの概念実証が終わり、実稼働環境へと移行しつつあるなかで、AIの熱心な支持者が少し不機嫌になっています。

このような状況をどのように進めばよいのでしょうか。これは、私やSnowflakeのCEOであるSridhar Ramaswamy、Snowflakeの著名なAIエンジニアであるYuxiong Xe、そして「Snowflake AI + Data Predictions 2025」レポートで取り上げられているその他の業界エキスパートたちの最重要課題です。私たちは、AIの運用からリーダーシップスキルセットの刷新まで、AIが加速する未来がどのようなものになるか（また、組織が基本的なデータ戦略を整備していない場合はどうなるか）を予測しています。

広告・メディア・エンターテイメント業界の企業はすでにデータドリブンなビジネスを展開しているため、生成AIのようなテクノロジーの探索や導入が比較的容易です。

Snowflakeの広告・メディア・エンターテイメント業界担当グローバルヘッドであるBill Strattonは、「この業界はもともと実験的な側面を持っているため、新技術をいち早く採用する傾向にあります」と話します。しかし、この業界は金融サービスやヘルスケア業界と同じレベルの規制当局の監視を受けることはありませんが、業務にはクリエイティブな性質があるため、知的財産の問題に頻繁に直面する可能性があります。

その他の広告・メディア・エンターテイメント業界の予測については、「Snowflake AI + Data Predictions 2025」レポートをダウンロードしてください。