規制の指示を待つのではなく、先手を打った行動が必要：お客様に信頼されるAIガバナンスの実現

「急激に進化し、多少の混乱は厭わない」AIの時代は、本当に終わったのでしょうか。もちろん、終わってはいません。まだ膨大な実験の最中の過程にあります。各企業は業務とワークフローを検証し、AIがプロセスの合理化、イノベーションの加速、生産性の向上をもたらす領域を探っています。

しかし、規制をめぐる議論の動向を知らないでいるには、よほど情報から隔絶されていなければならないでしょう。特に欧州では、EU AI法が新たなガードレールを確立しつつあり、これを「お役所仕事の厚い障壁」と見なす向きもあります。しかし、多くの企業にとっての懸念は、規制自体よりも、その施行の迅速なタイムラインにあります。確かに、EU AI法の施行の延期を求める業界の声は根強く、ステークホルダーは当初の予定では対応のための十分な時間が確保できないと主張しています。しかし、執行猶予を主張する声があっても、規制の価値を否定することはできません。

国、業界、企業規模を問わず、40人の欧州のCEOが署名した2025年の公開書簡では、「よりバランスの取れた、イノベーションに配慮した規制アプローチ」が求められていました。この要請には、施行を先送りする「ストップ・ザ・クロック（時計を止める）」措置と、「スピードよりも規制品質」の優先事項が含まれていました。重複する規制の合理化と簡素化に向けた提案は、「明確で予測可能なルールを活用できれば、中小企業、スタートアップ企業、スケールアップ企業、大手企業もイノベーションの推進に貢献できる」というものです。こうしたリーダーたちは、規則がメリットをもたらすことがあることを認識しています。これは、規制要件によってイノベーションが加速したとする、Snowflakeのお客様に共通するセンチメントです。

施行の新たなスケジュールはまだ公表されておらず、EUも今月初めのガイドライン作成期限を逃していますが、準備を遅らせる理由はありません。AIとデータガバナンスの真の原動力はすでに確立されています。それは、お客様が求めていることです。データセキュリティとプライバシー制御の実装とAI使用のガバナンスは、規制要件と同様に評判の問題となります。こうした要件に違反すると、お客様の信頼を失い、場合によってはビジネス全体にリスクが及ぶことになりかねません。これは、規制違反に対する罰金よりもはるかに大きい代償です。