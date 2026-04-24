予測の先へ：気象インテリジェンスでグローバルな変動を乗り切る

Cargill Ocean Transport：気候変動を乗り切る

常に約650隻のチャーター船を管理し、安全かつ時間通りに目的地に到着させることを使命とするCargill Ocean Transportにとって、天候は単なる環境要因ではありません。それは、同社のオペレーションの効率を左右する、重要かつ変動の激しい変数です。海運は世界の貿易の80%以上を担い、生産者と市場を結びつけ、サプライチェーンを支え、グローバル経済の基盤となっているため、これは非常に重要です。同時に、海運は世界の温室効果ガス排出量の約2%を占めています。嵐や向かい風によって海運に遅れが生じた場合、ルーティングの変更によって時間と燃料消費の両方を節約でき、利益と環境の両面でwin-winになります。Cargillは、船を時間通りに目的地に到着させるだけでなく、それを持続可能な方法で行うことを目指しています。

Cargillは、物理的なイノベーションとデジタルなイノベーションの両方でこの課題に取り組んでおり、天候はその両方における要因となっています。物理的な面では、Cargill Ocean Transportの長期チャーター船であるPyxis Oceanに、2枚のWindWingsが後付けされました。高さ最大37.5メートルに達するこの巨大な硬翼帆は、風の力を利用し、排出量を2桁％削減できる可能性を秘めています。

風を利用することで、燃料消費量が即座に削減され、運航のカーボンフットプリントも削減されます。その結果、本船舶は現在、同クラスで最も効率性が高いと評価されています。また、幅広いポートフォリオにおいて、今や重要な役割を担っています。

デジタル面では、Cargill Ocean Transportは、ビジネス全体にわたる多様なデータソースにアクセスできる堅牢なデータプラットフォームを構築しました。そのデータとAIの機能により、チームは排出量の軌跡を継続的に追跡し、逸脱をほぼ即座に特定し、早期に介入して、データに基づいた将来を見据えた意思決定を行うことができます。同社は、事後対応的なレポート作成から予測的な管理へと移行しました。

しかし、より優れたデータの価値は、内部のオペレーションにとどまりません。それは直接的に顧客価値へとつながります。Cargillは、自社だけでなく顧客のカーボンフットプリントについても、航海単位で透明性の高い可視化を提供し、顧客によるスコープ3排出量の管理と報告をサポートしています。提供されるインサイトにより、コスト、リスク、炭素排出量の間の情報に基づいたトレードオフが可能になります。脱炭素化に関する意思決定は、もはや単独で行われるものではありません。企業はデータを活用することで、利益の最適化だけでなく、脱炭素化目標の達成も促進できるようになります。そして、その最適化を推進する要因の1つが天候です。

Met Office：観測から影響へ

Met Officeでは、気候科学者が組織に対して、観測から影響の把握へと進めるよう支援しています。何が現在起きているのでしょうか。何がこれから起きるのでしょうか。なぜ起きるのでしょうか。そして、どのような影響があるのでしょうか。彼らは1日に200億件の観測データを収集し、海洋から大気に至るまで、世界中で何が起きているのかを評価しています。その後、収集した観測データが何を意味するのかを解釈します。低気圧の領域が雷雨をもたらしたり、持続的な高気圧の領域が干ばつを引き起こしたりします。しかし、Met OfficeのPrincipal FellowであるRich Lawrence氏は次のように指摘しています。「誰も天気予報そのものを求めているわけではありません。どのような影響があるのかを知りたいのです。天気予報を他のコンテキスト情報と重ね合わせて、自分たちにどのような影響を与えるかを理解したいと考えているのです」

たとえば、Met OfficeのNational Severe Weather Warning Serviceは、天候そのもののしきい値ではなく、英国の天候がもたらす影響に基づいたガイダンスを提供しています。英国にとどまらず、Met OfficeのGlobal Spot Weather Forecastsは、空港、主要なランドマーク、ビーチなど、世界中の5,000か所以上の場所について、地点別の天気予報を提供しています。たとえば、病院や救急サービスは、気象情報を利用してさまざまな種類の事故を予測しています。気圧は心臓発作の件数に、霜の降りるような寒さは人工股関節置換術の件数に関連していることがわかっています。天気予報は、救急車や病院サービスの需要を予測し、リソースやスタッフの計画に関する意思決定を促進するのに役立ちます。

Met Officeのインサイトは、数日、数週間、数か月先、さらには長期的なインフラストラクチャ投資における数十年先といった、さまざまな時間枠にわたる意思決定にも役立てられています。小売業界を例に挙げてみましょう。特定地域の長期的な天気予報は、長期的な店舗の出店場所や中期的な在庫計画の策定に役立ちます。それだけでなく、短期的な価格設定を決定して食品の腐敗を防ぎ、商品の販売を促進して食品廃棄物を削減することにも貢献します。これも、データを社会貢献に活用する好例です。

Snowflake：マーケットプレイスへの「Data for Good」タグの追加

Met Officeのデータに加えて、Snowflakeは最近、組織が社会的および環境的影響を中核的なビジネス戦略に統合できるよう支援するため、SnowflakeマーケットプレイスにData for Goodタグを追加しました。データプロバイダーは、自社のリスティングにこのカテゴリのタグを付けることができるようになり、コンシューマーはSnowflakeマーケットプレイスのホームページから直接閲覧してデータセットを探索できるようになりました。​​​​​​​この新しい「Data for Good」カテゴリには、S&P Global、MSCI、国連などの組織を含む40以上の初期プロバイダーからのデータセットが含まれています。これにより、世界の温室効果ガス排出量から、詳細な環境、社会ガバナンス（ESG）リスクスコアまで、重要な情報を提供します。

このライブのゼロコピーデータを活用することで、企業は静的なレポート作成の枠を超え、動的な持続可能性モデルを構築できます。たとえば、個々のサプライチェーンルートの二酸化炭素排出量を追跡したり、物理インフラストラクチャにおける気候レジリエンスのリスクを特定したりすることが可能になります。最終的に、このイニシアチブにより、企業は社会的影響を副次的なプロジェクトとしてではなく、地球環境と収益の両方を改善する、測定可能でデータドリブンな資産として扱うことができるようになります。

詳細については、SnowflakeのウェビナーGood Means Better Business:A Playbook for Data-Driven Sustainabilityをご覧ください。