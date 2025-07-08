El punto de inflexión de la IA: Lo que los líderes de publicidad, medios de comunicación y entretenimiento deben saber para 2025

La inteligencia artificial (IA) está demostrando que ha llegado para quedarse. Si bien 2023 trajo asombro, y 2024 fue testigo de una experimentación generalizada, 2025 será el año en que el sector de la publicidad, los medios de comunicación y el entretenimiento se tome en serio las aplicaciones de la IA. Pero es complicado: las pruebas de concepto de la IA están pasando del sandbox a la producción, pero algunos de los mayores defensores de la IA están empezando a mostrarse un poco más escépticos.
La forma en que abordamos este panorama es muy importante para mí y para altos directivos como Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, y otros expertos específicos del sector que han intervenido en el informe Predicciones sobre datos e IA en 2025 de Snowflake. Desde hacer la IA operativa hasta reformular el conjunto de habilidades de liderazgo, predecimos cómo podría ser un futuro acelerado por la IA (y qué podría suceder si las organizaciones no implementan sus estrategias de datos fundamentales para formar parte de ella).
Las empresas de publicidad, medios de comunicación y entretenimiento ya se basan en datos, lo que ha facilitado la exploración y adopción de tecnologías como la IA generativa.
Como Global Head of Media, Entertainment and Advertising de Snowflake, puedo afirmar que para empezar somos un sector experimental. La publicidad, los medios de comunicación y el entretenimiento suelen ser sectores líderes en adopción de IA. Sin embargo, aunque es posible que este sector no se enfrente al mismo nivel de escrutinio normativo que los servicios financieros o la sanidad, su naturaleza creativa puede dar lugar a problemas de propiedad intelectual con mayor frecuencia.
Para ver el resto de predicciones sobre publicidad, medios de comunicación y entretenimiento, y mucho más, descarga el informe ”Predicciones sobre datos e IA en 2025 de Snowflake”.
Predicción: La IA permitirá que los presupuestos de los anunciantes den más de sí, ya que habrá menos intermediarios.
Una de las mayores ventajas de las herramientas de IA será el aumento de la eficiencia en todo el proceso de envío de mensajes a los consumidores. En la situación actual, los profesionales del marketing gastan casi la mitad de su presupuesto entre el momento de publicar un anuncio y que este se muestre al cliente. Está claro que la IA beneficiará a los anunciantes, ya que les dará más margen a su presupuesto.
Permíteme que te lo explique: por cada dólar que gasta un profesional del marketing, unos 60 centavos se destinan a la distribución y optimización de los contenidos de marketing en diferentes canales. Los 40 centavos restantes se gastan en el ecosistema que hay entre el vendedor y el comprador. A medida que seguimos observando la convergencia de las tecnologías publicitaria y de marketing —y a medida que esta convergencia acorte la cadena de valor al eliminar redundancias— veremos cómo se reduce el gasto en publicidad antes de que llegue al consumidor. Es aquí donde la IA puede marcar la diferencia a la hora de optimizar el proceso y mejorar el ROI de los profesionales del marketing.
Desde la ampliación de los requisitos de privacidad de los consumidores hasta la adopción de las últimas y mejores novedades en IA, los profesionales del marketing pueden esperar emocionantes novedades en todo el ecosistema. Únete a David Fisher, Industry Principal Media & Entertainment – UK & EMEA, Snowflake; David Wells, Industry Principal AdTech & MarTech, Snowflake; y Erin Foxworthy, Industry Principal Agencies & Advertisers, Snowflake, en el evento 2025 AI + Data Predictions for Advertising, Media and Entertainment. Hablaremos sobre cómo la convergencia moldea todo el ecosistema, nuestra perspectiva sobre la privacidad de los datos y cómo planificar el futuro.
Si no puedes unirte a nosotros, puedes leer el informe completo para conocer el resto de mis predicciones para el sector de la publicidad, medios de comunicación y entretenimiento en 2025, la información de otros seis líderes del sector y las previsiones generales más recientes sobre datos e IA de líderes como Baris Gultekin, Head of AI de Snowflake, y Brad Jones, Chief Information Security Officer de Snowflake.