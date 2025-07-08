El punto de inflexión de la IA: Lo que los líderes de publicidad, medios de comunicación y entretenimiento deben saber para 2025

La inteligencia artificial (IA) está demostrando que ha llegado para quedarse. Si bien 2023 trajo asombro, y 2024 fue testigo de una experimentación generalizada, 2025 será el año en que el sector de la publicidad, los medios de comunicación y el entretenimiento se tome en serio las aplicaciones de la IA. Pero es complicado: las pruebas de concepto de la IA están pasando del sandbox a la producción, pero algunos de los mayores defensores de la IA están empezando a mostrarse un poco más escépticos.

La forma en que abordamos este panorama es muy importante para mí y para altos directivos como Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, y otros expertos específicos del sector que han intervenido en el informe Predicciones sobre datos e IA en 2025 de Snowflake. Desde hacer la IA operativa hasta reformular el conjunto de habilidades de liderazgo, predecimos cómo podría ser un futuro acelerado por la IA (y qué podría suceder si las organizaciones no implementan sus estrategias de datos fundamentales para formar parte de ella).

Las empresas de publicidad, medios de comunicación y entretenimiento ya se basan en datos, lo que ha facilitado la exploración y adopción de tecnologías como la IA generativa.

Como Global Head of Media, Entertainment and Advertising de Snowflake, puedo afirmar que para empezar somos un sector experimental. La publicidad, los medios de comunicación y el entretenimiento suelen ser sectores líderes en adopción de IA. Sin embargo, aunque es posible que este sector no se enfrente al mismo nivel de escrutinio normativo que los servicios financieros o la sanidad, su naturaleza creativa puede dar lugar a problemas de propiedad intelectual con mayor frecuencia.

Para ver el resto de predicciones sobre publicidad, medios de comunicación y entretenimiento, y mucho más, descarga el informe ”Predicciones sobre datos e IA en 2025 de Snowflake”.