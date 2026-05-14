ヘルスケア・公衆衛生組織にとって、今がまさに転換期です。予算と利益率が縮小する一方で、現在の課題に対応するために、政府による規制および組織内部の指針の両方がその適用範囲を広げています。さらに、診療報酬や払い戻し率も変化し、流動的な状況にあります。これらの業界の経営幹部や事業部門の意思決定者は、データ、テクノロジー、相互運用性が解決の鍵となる複雑な課題に直面し、対応に苦慮しています。

実行可能なAIインテリジェンスの提供に向け提携

これらの組織が現在の課題に対応するため、相互運用性とAI戦略をどのように進化させているのか最新のインサイトを得るべく、SnowflakeとIBMグループのHakkodaは共同で、各セクターの意思決定者を対象に調査を実施しました。リーダーやステークホルダーに実行可能なインテリジェンスと学びを提供するとともに、トレンドを明らかにし、認識の変化を促し、議論を喚起することで、有意義な対話のきっかけを提供します。

Fierce Healthcareが管理するオンライン調査を通じて、医療機関、医療保険会社、医療制度、非営利医療組織、公衆衛生機関にわたるヘルスケア業界の経営幹部と管理職183名を対象に調査を行いました。回答者の役職はCEO、取締役、プログラムマネージャー、パートナーなどさまざまで、すべて米国在住です。

本日、調査結果をThe Future of AI + Interoperability Reportで公開しました。これは、2023年に実施したヘルスケアにおける相互運用性の現状に関する調査に続く、第2弾のレポートです。

レポートの主なハイライト*：

ヘルスケア・公衆衛生機関のリーダーの85%は、組織がAIを拡張して業務効率と価値ベースのケア目標を達成しようとしている現在、データ共有と相互運用性の向上は2年前よりも優先事項になっていると報告しています。

この調査結果は、組織のタイプに応じてさまざまなユースケースにわたってエージェント型テクノロジーとAIテクノロジーが急速に普及していることにも光を当てています。

77%の組織が、管理ワークフローの自動化、臨床ドキュメント、収益サイクルの運用など、影響力の大きいユースケースを優先し、生成AIまたはエージェント型AIテクノロジーにすでに投資している、または投資を予定しています。

レポートの調査結果全文は、今すぐこちらをご覧ください。

ヘルスケア・公衆衛生のリーダーは、測定可能なAIのROIを期待

さらに、ヘルスケア・公衆衛生のリーダーたちは、AI投資から測定可能なROIを得られることを期待していることも強調されています。これらの業界ではAI導入が成熟し、実験やパイロット段階から、大規模に運用へ組み込む段階へと移行していることは明らかです。その結果、意思決定者は、測定可能な生産性、効率性、コスト削減のメリットをより重視するようになっています。