Zurich nutzt externe Lidar-Daten für transparentere Prämiengestaltung und fundiertes Underwriting

„Alle Versicherungsarten profitieren davon, wenn wir Risiken besser verstehen“, so Anna Collins, AI Data Lead bei Zurich. „Jetzt können wir genau sehen, wie hoch Gebäude sind, und können so das Risiko von Überflutung oder Windschäden besser einschätzen.“

Mit exakten Höhendaten zu jedem Gebäude und zu jedem Bereich, der diese Gebäude umgibt, kann der Versicherer außerdem das Risiko berechnen, dass hohe Bäume auf ein Grundstück fallen. Und er kann ermitteln, welcher Bereich eines Grundstücks von einem Flachdach geschützt ist, das mit der Zeit marode werden könnte. „Wir haben einige komplexe Algorithmen entwickelt, um all diese Daten in eine effektive Risikoanalyse zu verwandeln“, erklärt Brocklesby. „Zwei Punkte räumlich in Beziehung zu setzen, kann viel Rechenleistung erfordern. Doch mit der H3-Funktion von Snowflake können wir räumliche Indizierung nutzen, um das Verhältnis der verschiedenen Höhen zu berechnen. Dieser Ansatz ist deutlich schneller und war für uns unheimlich wichtig, um den Wert dieses Datasets zu erschließen.“

Mit den zusätzlichen Einblicken kann sich Zurich vor Versicherungsrisiken schützen, die ansonsten erhebliche Verluste nach sich ziehen könnten. Außerdem kann das Team präzisere Preise für individuelle Fälle berechnen und so neue Kund:innen gewinnen, die von anderen Versicherern falsch kategorisiert werden und teurere Policen erhalten.

Außerdem profitieren die Versicherten von Zurich von einer besseren Kundenerfahrung, weil ihr Versicherer ihre Situation besser versteht. „Der gesamte Service läuft heute schneller, weil wir bei Angebotserstellung und Onboarding nicht mehr so viele Fragen stellen müssen“, freut sich Davis. „Ich bin mir sicher, dass viele Kund:innen früher gedacht haben: ‚Das müsst ihr doch wissen!‘ Und heute ist das auch der Fall.“

Die präzisen LiDAR-Daten sorgen außerdem für effizientere Underwriting-Prozesse bei Zurich: „Das alles ist Teil unserer Automatisierungsreise“, erläutert Will Davis, Lead Machine Learning Engineer bei Zurich. „Früher mussten Underwriter:innen oft Google Street View nutzen, um die Höhe verschiedener Gebäude einzuschätzen. Das konnte pro Adresse mehrere Minuten dauern, doch heute geht das alles nahezu sofort. Und bei einem Portfolio, das Tausende von Immobilien enthält, spart uns das natürlich eine Menge Zeit.“