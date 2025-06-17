Zum Inhalt springen

Snowflake Intelligence

Wichtige Unternehmenseinblicke – für alle Mitarbeitenden nur einen Klick entfernt.

BRANCHENLÖSUNGEN

Snowflakefür die Automobilbranche

Einsatz von Daten und KI – vom Design bis zum Verkauf. Zusammenarbeit bei der Fahrzeugentwicklung, optimierte Fertigung und nachhaltiger Mehrwert im gesamten Ökosystem.

Wie Nissan Snowflake erfolgreich einsetzt

Eine KI-fähige Datengrundlage ermöglicht beschleunigte Innovation in der Automobilbranche

Beschleunigte Entwicklungszyklen, geringere Kosten und besserer Service

Sorgen Sie dafür, dass sich Teams auf die Wertschöpfung aus Unternehmensdaten konzentrieren können, statt sich mit der Wartung von Infrastrukturen oder Plattformen beschäftigen zu müssen. Die Möglichkeit des Data Sharing über verschiedene Designsysteme, Produktionsumgebungen, vernetzte Fahrzeuge, Serviceabläufe und Garantiesysteme hinweg ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Fahrzeugleistung und Kundenerfahrung.

Eine skalierbare, leistungsstarke Plattform für vernetzte Fahrzeugdaten

Unterstützen Sie riesige Datenmengen mit einer Architektur, die für hochauflösende Sensor- und Kameradaten entwickelt wurde. Ermöglichen Sie effektives Kostenmanagement dank Trennung von Speicher und Rechenressourcen – bei gleichzeitiger Gewährleistung von Performance, Sicherheit und Governance. Konsolidieren Sie alle Fahrzeugdatenströme auf einer skalierbaren Plattform, ohne die Interkonnektivität zum bestehenden Datenökosystem zu beeinträchtigen.

Neue Einnahmequellen

Sie können Datenprodukte für die Automobilbranche über den Snowflake Marketplace sicher teilen und monetarisieren. Durch den Überblick über Kundeninteraktionen an allen Berührungspunkten lassen sich personalisierte Erlebnisse und Dienste bereitstellen. Kollaborieren Sie sicher mit Ökosystempartnern, gewährleisten Sie dabei Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Einsatz und Skalierung von erweiterter Analytik mithilfe von KI/ML

Mithilfe von KI/ML lassen sich prädiktive Modelle entwickeln, ohne dass Teams dafür eine spezialisierte Infrastruktur benötigen. Durch die Verbindung traditionell isolierter Unternehmensdaten können Sie Fahrzeugdesigns, Produktionsqualität, Aftersales und Service optimieren. Entwickeln Sie maßgeschneiderte KI-Apps, die Interaktionen mit Betriebssystemen und Kund:innen transformieren – und das mit den Tools und der Programmiersprache, die Sie bereits lieben.

Optimierte Lieferkettenresilienz und Betriebseffizienz

Profitieren Sie von Echtzeit-Einblicken über verschiedene Lieferanten, Lagersysteme und Logistikpartner hinweg, um Störungen zu mindern und Kosten zu senken. Ermöglichen Sie genauere Nachfrageprognosen, minimieren Sie Regallücken und reduzieren Sie überschüssige Lagerbestände. Beschleunigen Sie mithilfe einer einheitlichen Plattform die Time-to-Market und ermöglichen Sie kollaborative, datengestützte Entscheidungsfindung.

AUTOMOBILBRANCHE

Anwendungsfälle im Fokus

Produkt

Fertigung

Verkauf, Service und Marketing

BMW on road

Schnellere Bereitstellung datengestützter, digitaler Fahrzeugfunktionen

Integrieren Sie Daten nahtlos über mehrere Clouds und Plattformen hinweg, um die Integration von vernetzten Fahrzeugdaten in Fertigungssysteme zu erleichtern und das Data Sharing zwischen Geschäftseinheiten zu verbessern. 

Light swoosh

Reibungslosere Rollouts und bessere Übereinstimmung mit Leistungserwartungen

Profitieren Sie von nahtloser Konnektivität und Streaming aus verschiedenen Quellen (einschließlich Hardware für Fahrzeugtests und -validierung, Fertigungs-SPS und Daten vernetzter Fahrzeuge) sowie einer einheitlichen Datenplattform zur Konsolidierung aller Automobildaten für eine einfachere Analyse.

UNSERE KUNDSCHAFT

FührendeAutomobilunternehmen

Globale Automobilunternehmen verlassen sich auf Snowflake, um die digitale Transformation voranzutreiben und zu daten- und softwaregestützten Marktführern zu werden.

„Snowflake ist zu einem unverzichtbaren Teil unserer Arbeit geworden – nicht nur für mein Team, sondern auch für andere Teams im Unternehmen.“

<15

Tage für Entwicklung eines neuen Modells für KI-Zusammenfassung

Nissan

