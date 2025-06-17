Sorgen Sie dafür, dass sich Teams auf die Wertschöpfung aus Unternehmensdaten konzentrieren können, statt sich mit der Wartung von Infrastrukturen oder Plattformen beschäftigen zu müssen. Die Möglichkeit des Data Sharing über verschiedene Designsysteme, Produktionsumgebungen, vernetzte Fahrzeuge, Serviceabläufe und Garantiesysteme hinweg ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Fahrzeugleistung und Kundenerfahrung.