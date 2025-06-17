BRANCHENLÖSUNGEN
Snowflakefür die Automobilbranche
Einsatz von Daten und KI – vom Design bis zum Verkauf. Zusammenarbeit bei der Fahrzeugentwicklung, optimierte Fertigung und nachhaltiger Mehrwert im gesamten Ökosystem.
Eine KI-fähige Datengrundlage ermöglicht beschleunigte Innovation in der Automobilbranche
Beschleunigte Entwicklungszyklen, geringere Kosten und besserer Service
Sorgen Sie dafür, dass sich Teams auf die Wertschöpfung aus Unternehmensdaten konzentrieren können, statt sich mit der Wartung von Infrastrukturen oder Plattformen beschäftigen zu müssen. Die Möglichkeit des Data Sharing über verschiedene Designsysteme, Produktionsumgebungen, vernetzte Fahrzeuge, Serviceabläufe und Garantiesysteme hinweg ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Fahrzeugleistung und Kundenerfahrung.
Eine skalierbare, leistungsstarke Plattform für vernetzte Fahrzeugdaten
Unterstützen Sie riesige Datenmengen mit einer Architektur, die für hochauflösende Sensor- und Kameradaten entwickelt wurde. Ermöglichen Sie effektives Kostenmanagement dank Trennung von Speicher und Rechenressourcen – bei gleichzeitiger Gewährleistung von Performance, Sicherheit und Governance. Konsolidieren Sie alle Fahrzeugdatenströme auf einer skalierbaren Plattform, ohne die Interkonnektivität zum bestehenden Datenökosystem zu beeinträchtigen.
Neue Einnahmequellen
Sie können Datenprodukte für die Automobilbranche über den Snowflake Marketplace sicher teilen und monetarisieren. Durch den Überblick über Kundeninteraktionen an allen Berührungspunkten lassen sich personalisierte Erlebnisse und Dienste bereitstellen. Kollaborieren Sie sicher mit Ökosystempartnern, gewährleisten Sie dabei Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Einsatz und Skalierung von erweiterter Analytik mithilfe von KI/ML
Mithilfe von KI/ML lassen sich prädiktive Modelle entwickeln, ohne dass Teams dafür eine spezialisierte Infrastruktur benötigen. Durch die Verbindung traditionell isolierter Unternehmensdaten können Sie Fahrzeugdesigns, Produktionsqualität, Aftersales und Service optimieren. Entwickeln Sie maßgeschneiderte KI-Apps, die Interaktionen mit Betriebssystemen und Kund:innen transformieren – und das mit den Tools und der Programmiersprache, die Sie bereits lieben.
Optimierte Lieferkettenresilienz und Betriebseffizienz
Profitieren Sie von Echtzeit-Einblicken über verschiedene Lieferanten, Lagersysteme und Logistikpartner hinweg, um Störungen zu mindern und Kosten zu senken. Ermöglichen Sie genauere Nachfrageprognosen, minimieren Sie Regallücken und reduzieren Sie überschüssige Lagerbestände. Beschleunigen Sie mithilfe einer einheitlichen Plattform die Time-to-Market und ermöglichen Sie kollaborative, datengestützte Entscheidungsfindung.
AUTOMOBILBRANCHE
Anwendungsfälle im Fokus
Produkt
Fertigung
Verkauf, Service und Marketing
Schnellere Bereitstellung datengestützter, digitaler Fahrzeugfunktionen
Integrieren Sie Daten nahtlos über mehrere Clouds und Plattformen hinweg, um die Integration von vernetzten Fahrzeugdaten in Fertigungssysteme zu erleichtern und das Data Sharing zwischen Geschäftseinheiten zu verbessern.
Reibungslosere Rollouts und bessere Übereinstimmung mit Leistungserwartungen
Profitieren Sie von nahtloser Konnektivität und Streaming aus verschiedenen Quellen (einschließlich Hardware für Fahrzeugtests und -validierung, Fertigungs-SPS und Daten vernetzter Fahrzeuge) sowie einer einheitlichen Datenplattform zur Konsolidierung aller Automobildaten für eine einfachere Analyse.
Verbesserte Kapazität und Produktion, einschließlich der First Run Rate
Führen Sie IT- und OT-Daten zusammen, um Fertigungsabläufe und Produktionsleistung zu optimieren.
Reduzierte Ausfallzeiten für verbesserte Betriebseffizienz
Nutzen Sie KI-gestützte vorausschauende Wartung und Anomalieerkennung durch integrierte Datenanalyse.
Echtzeit-Einblicke zu wichtigen Kennzahlen aus Fertigung und Lieferkette
Vereinheitlichen Sie Daten über die gesamte automobile Wertschöpfungskette hinweg und ermöglichen Sie Supply Chain Towers durch die Integration von Daten von Lieferanten, Bestandssystemen und Logistikpartnern.
Neue Kundeneinblicke zur Effektivitätssteigerung von Vertrieb und Marketing
Erhalten Sie eine einheitliche Kundenansicht, um GTM-Bemühungen zu informieren und Garantie/Service/Ersatzteile zu verbessern.
Effektivere Kampagnen
Nutzen Sie Customer 360 und Erkenntnisse zum Kundenerlebnis aus sämtlichen Autohäusern an einem Ort, um die Kampagneneffektivität zu verbessern
Personalisierte Angebote für Kund:innen
Bieten Sie Kund:innen personalisierte Angebote in Bezug auf die Erkennung und Behebung von Problemen vernetzter Fahrzeuge, V2X-/Ladenetzwerk-Kollaboration und Vehicle 360, indem Sie Daten von sämtlichen Kundenkontaktpunkten zentralisieren und das Kundenverhalten verfolgen.
UNSERE KUNDSCHAFT
FührendeAutomobilunternehmen
Globale Automobilunternehmen verlassen sich auf Snowflake, um die digitale Transformation voranzutreiben und zu daten- und softwaregestützten Marktführern zu werden.
„Snowflake ist zu einem unverzichtbaren Teil unserer Arbeit geworden – nicht nur für mein Team, sondern auch für andere Teams im Unternehmen.“
<15
Tage für Entwicklung eines neuen Modells für KI-Zusammenfassung