SNOWFLAKE FÜR KOSTENTRÄGER IM GESUNDHEITSWESEN

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AI + Data Predictions 2026
Erfahren Sie von Branchenführern, wie Daten und KI ihren Prognosen zufolge das Gesundheitswesen im Jahr 2026 und darüber hinaus prägen werden.
Verbessern Sie die Gesundheitsergebnisse der Versicherten, unterstützen Sie Initiativen zur Bevölkerungsgesundheit und senken Sie die Versorgungskosten – mit einer robusten Daten- und KI-Grundlage, die die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie HIPAA und HITRUST sicherstellt.
Übersicht
Führen Sie isolierte Daten aus verschiedenen Quellsystemen zusammen, leiten Sie handlungsrelevante geschäftliche Erkenntnisse ab und arbeiten Sie mithilfe der Snowflake AI Data Cloud sicher mit internen und externen Teams sowie Partnern zusammen.
Optimieren Sie Ihre Data Analytics und stellen Sie KI mühelos bereit, indem Sie native KI-Funktionen und LLMs direkt in Ihrem Snowflake-Konto nutzen.
Nutzen Sie eine offene Architektur, die nahtlosen Zugriff auf ein komplettes Ökosystem aus KI-fähigen Daten, Apps und Produkten mit Agentic AI für das Gesundheitswesen bietet.
Profitieren Sie von Sicherheit, Governance, Observability sowie Kontrollen für Business Continuity und Disaster Recovery auf Unternehmensniveau – über Regionen und Clouds hinweg.
Schaffen Sie eine ganzheitliche Sicht auf die Versicherten mithilfe unstrukturierter und strukturierter Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten (EHRs), Abrechnungssystemen und Daten zu sozialen Determinanten der Gesundheit.
Bieten Sie eine skalierbare Versorgung durch longitudinale Versichertendaten und KI, um Risikogruppen unter den Versicherten vorherzusagen und proaktiv zu behandeln.
Nutzen Sie Daten und KI, um hochriskante und kostenintensive Versichertengruppen für proaktive Interventionen zu identifizieren.
Nutzen Sie Daten und KI, um die Effizienz Ihres Contact Centers zu steigern – und den Versicherten eine schnellere, personalisiertere Interaktion zu bieten.
Unser Netzwerk aus Daten- und Serviceanbietern unterstützt Sie dabei, Ihre Snowflake-Umgebung zu migrieren, zu optimieren und sinnvoll zu erweitern.
Leitfäden
Entwickeln Sie schneller mit produktionsbereiten Quickstarts und Referenzarchitekturen. Entdecken Sie bewährte Anwendungsfälle, Best Practices für die Administration und vieles mehr von Snowflake-Expert:innen und Partnern.
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SNOWFLAKE FÜR KOSTENTRÄGER IM GESUNDHEITSWESEN
Ihre wichtigsten Fragen zum Einstieg in Snowflake für Kostenträger im Gesundheitswesen.
Cloud-Plattformen bieten Kostenträgern eine sichere, skalierbare Grundlage, um Daten zu vereinheitlichen, Kosten zu senken und Innovationen zu beschleunigen. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Vorteile, von denen Unternehmen in dieser Branche profitieren können:
Zusammenführung isolierter Daten: Beseitigen Sie Datensilos, indem Sie unterschiedliche Quellen (elektronische Patientenakten, Abrechnungsdaten, Genomdaten) in einer einzigen Single Source of Truth vereinen. Dies ermöglicht bessere Erkenntnisse, die nachgelagerte Anwendungsfälle wie die Patientenversorgung und die betriebliche Effizienz vorantreiben.
Anbindung an ein vernetztes Ökosystem: Teilen Sie Live-Daten sicher mit Forschungs- und Geschäftspartnern – ohne kostspielige und riskante Datenduplizierung. Dies kann klinische Studien beschleunigen, Forschungskosten senken, die Marketing-Personalisierung verbessern und neue Möglichkeiten zur Datenmonetarisierung schaffen.
Förderung der Geschäftskontinuität: Stärken Sie die Resilienz mit überlegenem Disaster Recovery, um kritische Systeme vor Ausfallzeiten zu schützen. Cloud-Plattformen können zudem die Investitionsausgaben reduzieren, indem sie den Wechsel zu einem planbaren operativen Modell ermöglichen und gleichzeitig die HIPAA-Compliance unterstützen.
Nutzung von Daten und KI für den ROI: Nutzen Sie Ihre vereinheitlichten Daten für KI- und ML-Modelle. Dies ermöglicht den Einsatz von prädiktiver Analytik, um Betriebskosten zu senken, Lieferketten zu optimieren und die Pipeline der Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen.
Snowflake unterstützt führende, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards für den öffentlichen Sektor und die Privatwirtschaft, um Compliance und den Schutz von Daten – einschließlich Gesundheitsdaten (PHI) und personenbezogenen Daten (PII) – zu ermöglichen. Zu diesen Zertifizierungen gehören HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC2 und die DSGVO. Erfahren Sie mehr im Security Hub von Snowflake.
Ja, die Snowflake AI Data Cloud ermöglicht es Kostenträgern im Gesundheitswesen, all ihre multimodalen Daten (strukturierte, unstrukturierte, semistrukturierte) zu aktivieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden – über Clouds und Regionen hinweg. Dazu gehören Anrufprotokolle, PDFs, Audiodateien und DICOM-Bilder.
Snowflake ist mit vielen branchenführenden Lösungen für Kostenträger im Gesundheitswesen kompatibel, von denen viele über native Apps und Konnektoren im Snowflake Marketplace verfügbar sind.
Ja. Unternehmen wie Elevance Health, Centene Corporation, NIB Health Funds, Honeysuckle Health, BUPA und viele mehr vertrauen Snowflake ihre geschäftskritischen Workflows an. Entdecken Sie hier weitere Praxisbeispiele.