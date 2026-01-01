SNOWFLAKE FÜR KOSTENTRÄGER IM GESUNDHEITSWESEN

Cloud-Plattformen bieten Kostenträgern eine sichere, skalierbare Grundlage, um Daten zu vereinheitlichen, Kosten zu senken und Innovationen zu beschleunigen. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Vorteile, von denen Unternehmen in dieser Branche profitieren können:

Zusammenführung isolierter Daten: Beseitigen Sie Datensilos, indem Sie unterschiedliche Quellen (elektronische Patientenakten, Abrechnungsdaten, Genomdaten) in einer einzigen Single Source of Truth vereinen. Dies ermöglicht bessere Erkenntnisse, die nachgelagerte Anwendungsfälle wie die Patientenversorgung und die betriebliche Effizienz vorantreiben.

Anbindung an ein vernetztes Ökosystem: Teilen Sie Live-Daten sicher mit Forschungs- und Geschäftspartnern – ohne kostspielige und riskante Datenduplizierung. Dies kann klinische Studien beschleunigen, Forschungskosten senken, die Marketing-Personalisierung verbessern und neue Möglichkeiten zur Datenmonetarisierung schaffen.

Förderung der Geschäftskontinuität: Stärken Sie die Resilienz mit überlegenem Disaster Recovery, um kritische Systeme vor Ausfallzeiten zu schützen. Cloud-Plattformen können zudem die Investitionsausgaben reduzieren, indem sie den Wechsel zu einem planbaren operativen Modell ermöglichen und gleichzeitig die HIPAA-Compliance unterstützen.

Nutzung von Daten und KI für den ROI: Nutzen Sie Ihre vereinheitlichten Daten für KI- und ML-Modelle. Dies ermöglicht den Einsatz von prädiktiver Analytik, um Betriebskosten zu senken, Lieferketten zu optimieren und die Pipeline der Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen.