TUI entdeckt mit Daten neue Reiseziele, dank Snowflake und Cortex AI

Die Fluggesellschaft von TUI ist nicht der einzige Teil des Geschäfts, der in den Wolken stattfindet. Das Reiseunternehmen setzt seit jeher auf As-a-Service-Systeme und -Infrastruktur, um seine Datennutzenden zu befähigen. Da jedoch jedes Team von TUI individuelle Anforderungen hat, war jede Geschäftseinheit für die Verwaltung ihrer eigenen Datenanwendungsfälle verantwortlich.

Das brachte mehrere Herausforderungen mit sich: Das hatte oft zur Folge, dass neue Mitarbeitende sowie jene in nicht-technischen Rollen von den umfangreichen Analytik- und Datentools überfordert waren, da es kaum eine Anleitung zu deren optimaler Nutzung gab. Und selbst für diejenigen, die mit dem Technologie-Stack von TUI vertraut waren, war es nicht immer offensichtlich, wie sie die Systeme optimal nutzen konnten, um effektiv Daten zu analysieren, Erkenntnisse zu gewinnen und mit den Datenprodukten zu interagieren.

Anastasiia Stefanska, Senior Data Analyst bei TUI und Snowflake Data Superhero 2025, hatte einen anderen Ansatz im Sinn: „Wir wollten an der Spitze der Innovation stehen und eine Plattform einsetzen, die neue Datenfunktionen bietet und uns auf den neuesten Stand der KI-Funktionen bringt. Also schlug ich vor, uns Snowflake anzusehen.“

Laut Alina Vishniakova, Head of Technology, Technology Analytics bei TUI, brauchte sie nicht viel Überzeugungsarbeit. „Ich habe gesehen, dass wir mit Snowflake unsere Teams besser unterstützen, einfacher mit neuen Dateninnovationen Schritt halten und hochwertigere, unternehmensweite Einblicke gewinnen können.“