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TUI entdeckt mit Daten neue Reiseziele, dank Snowflake und Cortex AI
Dank KI-gestützter Analytik erhält das größte Reise- und Tourismusunternehmen der Welt schnellere und tiefere Einblicke.
1Stunde für die Entwicklung des ersten KI-Anwendungsfalls
> 30Tage pro Jahr eingespart
BrancheReise- und Gastgewerbe
StandortHannover, Deutschland
TUI schafft direkte Verbindungen zu einer neuen Welt der Einblicke
Reisen und Tourismus sind ein Wunderwerk der Technik: Resorts beherbergen unzählige Gäste, Airlines fliegen Hunderte von Menschen an faszinierende Orte und Unternehmen wie die TUI Group nutzen umfangreiche Daten, um Reisende mit den idealen Zielen zusammenzubringen.
Mit fünf Fluggesellschaften, 400 Hotels, 1.600 Reisebüros und sogar 16 Kreuzfahrtschiffen ist die TUI Group das größte Freizeit-, Reise- und Tourismusunternehmen der Welt. Und wie jedes große Unternehmen suchte auch TUI nach einer Möglichkeit, die Daten im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen.
Das Technology Analytics Team von TUI ist für die Pipelines, die Infrastruktur und die Lösungen verantwortlich, die sämtliche Daten im Unternehmen unterstützen. Um seine Datenherausforderungen zu meistern, implementierte das Team die Snowflake AI Data Cloud, die auf Amazon Web Services (AWS) ausgeführt wird. Heute verfügt das Unternehmen über eine zentrale, einheitliche Plattform für alle TUI-Daten und hat damit auch die Grundlage für eine KI-gestützte Datensuche und Discovery geschaffen. Diese wird dazu beitragen, den Betrieb zu optimieren, Teams bei der Erfüllung höherer Kundenerwartungen zu unterstützen und die Leistungsfähigkeit der Datenteams zu steigern.
Story-Highlights
KI-Prototypen in nur einer Stunde: TUI hat in kurzer Zeit einen Prototyp für eine KI-gestützte Data-Discovery-Plattform entwickelt, die den Datenzugriff demokratisiert und die Leistungsfähigkeit der Datenteams steigert.
Potenziell Monate an Zeit eingespart: Dank KI-gestützter Datensuche und Discovery können TUI-Teams Prozesse optimieren und schneller Antworten auf wichtige Fragen erhalten – und so Monate an Arbeitszeit sparen.
- Hochwertigere Daten und schlankere Abläufe: Im Rahmen der KI-Indizierung verbesserte das Technology Analytics Team von TUI auch die Datenqualität. So wurden die Verarbeitungszeiten verkürzt und das Unternehmen kann schnellere, umfassendere Geschäftseinblicke gewinnen.
TUI war schon immer in der Cloud. Jetzt hat das Unternehmen jedoch ein neues Ziel im Blick.
Die Fluggesellschaft von TUI ist nicht der einzige Teil des Geschäfts, der in den Wolken stattfindet. Das Reiseunternehmen setzt seit jeher auf As-a-Service-Systeme und -Infrastruktur, um seine Datennutzenden zu befähigen. Da jedoch jedes Team von TUI individuelle Anforderungen hat, war jede Geschäftseinheit für die Verwaltung ihrer eigenen Datenanwendungsfälle verantwortlich.
Das brachte mehrere Herausforderungen mit sich: Das hatte oft zur Folge, dass neue Mitarbeitende sowie jene in nicht-technischen Rollen von den umfangreichen Analytik- und Datentools überfordert waren, da es kaum eine Anleitung zu deren optimaler Nutzung gab. Und selbst für diejenigen, die mit dem Technologie-Stack von TUI vertraut waren, war es nicht immer offensichtlich, wie sie die Systeme optimal nutzen konnten, um effektiv Daten zu analysieren, Erkenntnisse zu gewinnen und mit den Datenprodukten zu interagieren.
Anastasiia Stefanska, Senior Data Analyst bei TUI und Snowflake Data Superhero 2025, hatte einen anderen Ansatz im Sinn: „Wir wollten an der Spitze der Innovation stehen und eine Plattform einsetzen, die neue Datenfunktionen bietet und uns auf den neuesten Stand der KI-Funktionen bringt. Also schlug ich vor, uns Snowflake anzusehen.“
Laut Alina Vishniakova, Head of Technology, Technology Analytics bei TUI, brauchte sie nicht viel Überzeugungsarbeit. „Ich habe gesehen, dass wir mit Snowflake unsere Teams besser unterstützen, einfacher mit neuen Dateninnovationen Schritt halten und hochwertigere, unternehmensweite Einblicke gewinnen können.“
Von der Intelligence-Engine zur Innovationsplattform
Ursprünglich setzte TUI die Snowflake AI Data Cloud ein, um seine Analytik zu beschleunigen und zu skalieren und das Kundenverständnis über die verschiedenen Regionen hinweg zu verbessern. Seitdem ist Snowflake das analytische Rückgrat für alles, was TUI mit Daten macht – sei es die Optimierung von Flug- und Hotelbelegungen, die Erstellung personalisierter Reiseangebote oder die Unterstützung interner Entscheidungen und Geschäftsstrategien.
Mit der Zeit hat das Technology Analytics Team von TUI jedoch erkannt, dass Snowflake noch mehr zu bieten hat. So waren beispielsweise die leistungsstarken Cortex AI-Tools von Snowflake ein echter Gewinn: „Das hat uns gezeigt, dass wir mit Snowflake schneller KI-Anwendungsfälle umsetzen können als mit anderen Anbietern“, so Vishniakova.
„Unsere reguläre Nutzerbasis ist nicht immer besonders technikaffin. Deshalb sind diese Tools so spannend. Sie vereinfachen die Datenbank-Terminologie, sparen unseren Nutzenden Zeit und helfen unseren Teams dabei, ihre eigenen Erkenntnisse zu gewinnen.“
Anastasiia Stefanska
Optimierte KI-Entwicklung für schnelle Innovationen
Cortex AI unterstützt nun den Technology Analytics Companion (TACO) von TUI, eine KI-Plattform, die auf Cortex Analyst basiert und es Nutzenden ermöglicht, Daten in natürlicher Sprache abzufragen. Mit TACO demokratisiert TUI die Analytik, indem das Unternehmen auch Nutzende ohne technischen Hintergrund befähigt und komplexe Datenabfragen beschleunigt.
TACO ist ein leistungsstarkes System, das die Datenerfassung verbessert und gleichzeitig mehr TUI-Teammitgliedern als je zuvor nützliche Einblicke bietet. Für Stefanska war die Plattform aber auch ein frühes Zeichen dafür, dass Snowflake die KI-Ambitionen von TUI vorantreiben könnte: „Ich habe damals unser Datenschema und Cortex gebeten, ein semantisches Modell für dieses Schema zu erstellen – und nach nur einer Stunde an Optimierungen erhielt ich Antworten. Der Einstieg in Cortex war unglaublich schnell und einfach.“
TUI hat außerdem ein weiteres KI-Tool entwickelt, um die Auffindbarkeit von Daten zu verbessern. Mit Cortex Search konnte TUI all seine Metadaten indizieren, sodass sie für alle im Unternehmen durchsuchbar und auffindbar sind.
Gemeinsam haben diese beiden Anwendungsfälle die Art und Weise verändert, wie Nutzende nach neuen Datenprodukten und Einblicken suchen können. In den Anfangsphasen der Nutzerakzeptanztests wurden über 500 komplexe Datenabfragen in natürlicher Sprache beantwortet, was ein erstes Zeichen für die Skalierbarkeit der KI-Anwendungsfälle von TUI ist.
Mittlerweile experimentiert jede Geschäftseinheit innerhalb des Unternehmens mit Cortex AI, um KI-Tools und Large Language Models optimal zu nutzen. Sobald diese Experimente konkrete KI-Tools hervorbringen, ist das Potenzial enorm: Das Technology Analytics Team schätzt, dass diese Anwendungsfälle durch die Optimierung von Prozessen und die Unterstützung von Teams mehr als 30 Tage – oder sogar Monate – an Arbeitszeit sparen könnten.
Schlankere und nachhaltigere Datenverarbeitung
Der große Vorteil dieser ersten KI-Tools ist die Geschwindigkeit, mit der TUI-Teams die benötigten Daten finden und Einblicke abfragen können. Und da TACO natürliche Sprache unterstützt, erhalten Nutzende schnell Antworten, egal ob sie technisches Fachwissen haben oder nicht. „Ich kann kaum den Überblick behalten über all die Neuerungen, die in den Teams in Hinblick auf Daten passieren“, so Stefanska. „Es ist wirklich aufregend zu sehen, wie Informationen, die vorher so schwer zugänglich war, plötzlich von so vielen Mitarbeitenden intuitiv genutzt werden können.“
Und TUI hat noch weitere Vorteile durch seine KI-Reise mit Snowflake auf AWS erzielt: Während der Datenindizierung mit Cortex Search erkannte das Team Probleme mit der Datenqualität, die in der Vergangenheit die Einblicke eingeschränkt hatten. „Wenn man sich nur Zeilen und Spalten ansieht, erkennt man die Probleme nicht immer“, so Vishniakova. „Cortex hilft uns, die Quelle direkter zu untersuchen, um die Datenqualität zu verbessern – und das wird in Zukunft zu einer noch schnelleren Entscheidungsfindung führen.“
Und dank der besseren Datenqualität erhalten Nutzende dieselben Einblicke mit weniger Datenverarbeitung, wodurch Laufzeit und Energieverbrauch reduziert werden. Das macht TUI zu einem noch nachhaltigeren Unternehmen.
Obwohl sich die genauen Auswirkungen dieser Anwendungsfälle derzeit nur schwer abschätzen lassen, ist das Technology Analytics Team von TUI zuversichtlich, dass die Vorteile für Personal und Kundschaft enorm sein werden. Flexiblere Technologie und verbesserte Datenqualität führen zu zuverlässigen Antworten über KI-Tools. „Damit können wir definitiv die Implementierung beschleunigen und noch besser auf Kundenanforderungen reagieren“, so Vishniakova.
„Cortex bringt faszinierende Ideen und neue Datenkonzepte hervor, auf die ich vorher nie gekommen wäre. Das hat unsere Mitarbeitenden wirklich gestärkt.“
Anastasiia Stefanska
Mehr Datenkompetenz, Auffindbarkeit und Vertrauen dank Cortex AI
Zwei leistungsstarke KI-Anwendungsfälle von TUI befinden sich bereits in Nutzerakzeptanztests. Doch das Unternehmen will sich KI-Tools noch weiter zunutze machen und neue Datenchancen für alle eröffnen.
Derzeit experimentiert das Team damit, Cortex auf seinen Metadatenspeicher anzuwenden und eine semantische Datenkatalog-Ebene zu erstellen. So könnten Teams alle Unternehmensdaten durchsuchen und dabei verstehen, welche Daten sich wo befinden und wer dafür verantwortlich ist – und zwar ohne direkt auf diese Daten zugreifen zu müssen. So könnte das Tool beispielsweise auf einen Blick zeigen, wo sich bestimmte Anwendungstabellen befinden, wo sensible Daten gespeichert werden können und wer darauf zugreifen kann.
„Wir erstellen ein Netz, das all unsere Daten verknüpft, um alle im Unternehmen zu verbinden: von Praktikanten bis hin zu den Führungskräften der C-Ebene“, so Stefanska. „Und am Ende entsteht eine Plattform, die Fragen über Daten beantworten kann, die unsere früheren Systeme niemals hätten beantworten können. So können unsere Mitarbeitenden noch intelligenter mit Daten arbeiten und unseren Kund:innen einen besseren Service bieten.“
„Es gibt einige großartige Tools für Large Language Models, aber nur wenige führen die Daten- und KI-Elemente so gut zusammen wie Snowflake. Das ist ein wirklich entscheidender Vorteil.“