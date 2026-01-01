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Making AI Real for Business

Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

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Gesundheitswesen und Life Sciences
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GesundheitsdienstleisterKostenträgerLife Sciences
Patient 360 und Member 360 (EN)Medizinische Versorgung (EN)Lieferkette (EN)Wirtschaftliche Effektivität (EN)
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Snowflake für Gesundheitsdienstleister

Verbessern Sie die Behandlungsergebnisse, optimieren Sie die medizinische Versorgung und senken Sie die Betriebskosten mit einer robusten Daten- und KI-Grundlage, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie HIPAA und HITRUST ermöglicht.

doctor talking with patient
VIRTUELLE VERANSTALTUNG

Accelerate Healthcare & Life Sciences

Erfahren Sie von führenden Unternehmen der Branche, wie sie mit der AI Data Cloud für Gesundheitswesen und Life Sciences von Snowflake bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen erzielen.

Übersicht

Warum Snowflake für Gesundheitsdienstleister?

Führen Sie isolierte Patientendaten über Quellsysteme hinweg zusammen, leiten Sie handlungsrelevante geschäftliche Erkenntnisse ab, aktivieren Sie KI und arbeiten Sie mit der Snowflake AI Data Cloud sicher mit internen und externen Teams sowie Partnern zusammen.

faster insights

Innovationen beschleunigen

Optimieren Sie Ihre Data Analytics und stellen Sie KI mühelos bereit, indem Sie native KI-Funktionen und LLMs direkt in Ihrem Snowflake-Konto nutzen.

cost savings

Werden Sie Teil eines vernetzten Ökosystems für das Gesundheitswesen

Nutzen Sie eine offene Architektur, die nahtlosen Zugriff auf ein komplettes Ökosystem aus KI-fähigen Daten, Apps und Produkten mit Agentic AI für das Gesundheitswesen bietet.

secure data

Schutz für Ihre sensibelsten Daten und KI-Assets

Profitieren Sie von Sicherheit, Governance, Observability sowie Kontrollen für Business Continuity und Disaster Recovery auf Unternehmensniveau – über Regionen und Clouds hinweg.

Unsere Kunden

Führende Gesundheitsdienstleisternutzen Snowflake

Führende Gesundheitsdienstleister vertrauen auf Snowflake

Weitere Praxisberichte aus dem Gesundheitswesen entdecken

Wichtige Anwendungsfälle fürGesundheitsdienstleister

regulatory reporting

Patient 360

Schaffen Sie eine ganzheitliche Sicht auf Patient:innen mithilfe unstrukturierter und strukturierter Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten (EHRs), Abrechnungssystemen und Daten zu sozialen Determinanten der Gesundheit.

Mehr erfahren
healthcare icom

Medizinische Versorgung

Brechen Sie Silos auf und nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse, um die medizinische Versorgung zu modernisieren und die medizinischen Ergebnisse zu verbessern.

Mehr erfahren
digital health

Akademische Forschung

Beschleunigen Sie die klinische Forschung durch Daten, sichere Zusammenarbeit und KI.

digital health

Betriebliche Effizienz

Nutzen Sie Daten und durch Agentic AI gesteuerte Effizienz, um manuelle Workflows zu automatisieren, Zeit zu sparen und den administrativen Aufwand zu reduzieren.

SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Ein Ökosystem, das auf Snowflake aufbaut

Unser Netzwerk aus Daten- und Serviceanbietern unterstützt Sie dabei, Ihre Snowflake-Umgebung zu migrieren, zu optimieren und sinnvoll zu erweitern.

Snowflake-Partner für das Gesundheitswesen entdecken
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Leitfäden

Developer Guidesfür Gesundheitsdienstleister

Entwickeln Sie schneller mit produktionsbereiten Quickstarts und Referenzarchitekturen. Entdecken Sie bewährte Anwendungsfälle, Best Practices für die Administration und vieles mehr von Snowflake-Expert:innen und -Partnern.

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  • Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
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Snowflake für Gesundheitsdienstleister

Häufig gestellte Fragen

Ihre wichtigsten Fragen zum Einstieg in Snowflake für Gesundheitsdienstleister.

Cloud-Plattformen bieten Unternehmen im Gesundheitswesen eine sichere, skalierbare Grundlage, um Daten zu vereinheitlichen, Kosten zu reduzieren und Innovationen zu beschleunigen. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt, die Unternehmen in dieser Branche nutzen können:

Zusammenführung isolierter Daten: Beseitigen Sie Datensilos, indem Sie unterschiedliche Quellen (elektronische Patientenakten, Abrechnungsdaten, Genomdaten) in einer einzigen Single Source of Truth vereinen. Dies liefert bessere Erkenntnisse, die nachgelagerte Anwendungsfälle wie die Patientenversorgung und operative Effizienz vorantreiben.  

Anbindung an ein vernetztes Ökosystem: Teilen Sie Live-Daten sicher mit Forschungs- und Geschäftspartnern – ohne kostspielige und riskante Datenduplizierung. Dies beschleunigt klinische Studien, senkt Forschungskosten, verbessert die Marketing-Personalisierung und schafft neue Möglichkeiten zur Datenmonetarisierung.

Sicherung der Geschäftskontinuität: Stärken Sie die Resilienz mit einer erstklassigen Notfallwiederherstellung, die kritische Systeme vor Ausfallzeiten schützt. Cloud-Plattformen reduzieren zudem die Investitionsausgaben (CapEx), indem sie den Wechsel zu einem planbaren operativen Modell ermöglichen und gleichzeitig HIPAA-Compliance unterstützen.

Nutzung von Daten und KI für den ROI: Nutzen Sie Ihre vereinheitlichten Daten für KI- und ML-Modelle. Dies ermöglicht den Einsatz von prädiktiver Analytik, um Betriebskosten zu senken, Lieferketten zu optimieren und die Pipeline der Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen.

Snowflake unterstützt führende, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards für den öffentlichen Sektor und die Privatwirtschaft, um Compliance und den Schutz von Daten – einschließlich Gesundheitsdaten (PHI) und personenbezogenen Daten (PII) – zu ermöglichen. Zu diesen Zertifizierungen gehören HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC2 und DSGVO. Erfahren Sie mehr im Security Hub von Snowflake.

Ja, die AI Data Cloud von Snowflake ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, all ihre multimodalen Daten (strukturierte, unstrukturierte und semistrukturierte) zu aktivieren, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind – über Clouds und Regionen hinweg. Dazu gehören Anrufprotokolle, PDFs, Audiodateien und DICOM-Bilder.

Snowflake ist mit vielen branchenführenden Lösungen für Gesundheitsdienstleister kompatibel, von denen viele über native Apps und Konnektoren im Snowflake Marketplace verfügbar sind.

Ja. Führende Unternehmen wie NYC Health + Hospitals, Scripps Health, Providence Health, Corewell Health, Alberta Health Services, Prisma Health und viele mehr vertrauen Snowflake ihre geschäftskritischen Workflows an. Entdecken Sie hier weitere Praxisbeispiele.