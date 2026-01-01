Customer Story
Snowflake für Gesundheitsdienstleister
Verbessern Sie die Behandlungsergebnisse, optimieren Sie die medizinische Versorgung und senken Sie die Betriebskosten mit einer robusten Daten- und KI-Grundlage, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie HIPAA und HITRUST ermöglicht.
Übersicht
Warum Snowflake für Gesundheitsdienstleister?
Führen Sie isolierte Patientendaten über Quellsysteme hinweg zusammen, leiten Sie handlungsrelevante geschäftliche Erkenntnisse ab, aktivieren Sie KI und arbeiten Sie mit der Snowflake AI Data Cloud sicher mit internen und externen Teams sowie Partnern zusammen.
Innovationen beschleunigen
Optimieren Sie Ihre Data Analytics und stellen Sie KI mühelos bereit, indem Sie native KI-Funktionen und LLMs direkt in Ihrem Snowflake-Konto nutzen.
Werden Sie Teil eines vernetzten Ökosystems für das Gesundheitswesen
Nutzen Sie eine offene Architektur, die nahtlosen Zugriff auf ein komplettes Ökosystem aus KI-fähigen Daten, Apps und Produkten mit Agentic AI für das Gesundheitswesen bietet.
Schutz für Ihre sensibelsten Daten und KI-Assets
Profitieren Sie von Sicherheit, Governance, Observability sowie Kontrollen für Business Continuity und Disaster Recovery auf Unternehmensniveau – über Regionen und Clouds hinweg.
Wichtige Anwendungsfälle fürGesundheitsdienstleister
Patient 360
Schaffen Sie eine ganzheitliche Sicht auf Patient:innen mithilfe unstrukturierter und strukturierter Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten (EHRs), Abrechnungssystemen und Daten zu sozialen Determinanten der Gesundheit.
Medizinische Versorgung
Brechen Sie Silos auf und nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse, um die medizinische Versorgung zu modernisieren und die medizinischen Ergebnisse zu verbessern.
Akademische Forschung
Beschleunigen Sie die klinische Forschung durch Daten, sichere Zusammenarbeit und KI.
Betriebliche Effizienz
Nutzen Sie Daten und durch Agentic AI gesteuerte Effizienz, um manuelle Workflows zu automatisieren, Zeit zu sparen und den administrativen Aufwand zu reduzieren.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Ein Ökosystem, das auf Snowflake aufbaut
Unser Netzwerk aus Daten- und Serviceanbietern unterstützt Sie dabei, Ihre Snowflake-Umgebung zu migrieren, zu optimieren und sinnvoll zu erweitern.
Leitfäden
Developer Guidesfür Gesundheitsdienstleister
Entwickeln Sie schneller mit produktionsbereiten Quickstarts und Referenzarchitekturen. Entdecken Sie bewährte Anwendungsfälle, Best Practices für die Administration und vieles mehr von Snowflake-Expert:innen und -Partnern.
0 Ergebnisse
Starten Sie noch heute Ihre30-tägige Snowflake-Testversion
- 400 $ kostenfreies Startguthaben
- Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
- Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
Snowflake für das Gesundheitswesen in Aktion erlebenEntdecken Sie Demos zu Anwendungsfällen für das Gesundheitswesen.
Developer Guides für das Gesundheitswesen entdeckenSammeln Sie praktische Erfahrung mit Snowflake für das Gesundheitswesen.
Snowflake für Gesundheitsdienstleister
Häufig gestellte Fragen
Ihre wichtigsten Fragen zum Einstieg in Snowflake für Gesundheitsdienstleister.
Cloud-Plattformen bieten Unternehmen im Gesundheitswesen eine sichere, skalierbare Grundlage, um Daten zu vereinheitlichen, Kosten zu reduzieren und Innovationen zu beschleunigen. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt, die Unternehmen in dieser Branche nutzen können:
Zusammenführung isolierter Daten: Beseitigen Sie Datensilos, indem Sie unterschiedliche Quellen (elektronische Patientenakten, Abrechnungsdaten, Genomdaten) in einer einzigen Single Source of Truth vereinen. Dies liefert bessere Erkenntnisse, die nachgelagerte Anwendungsfälle wie die Patientenversorgung und operative Effizienz vorantreiben.
Anbindung an ein vernetztes Ökosystem: Teilen Sie Live-Daten sicher mit Forschungs- und Geschäftspartnern – ohne kostspielige und riskante Datenduplizierung. Dies beschleunigt klinische Studien, senkt Forschungskosten, verbessert die Marketing-Personalisierung und schafft neue Möglichkeiten zur Datenmonetarisierung.
Sicherung der Geschäftskontinuität: Stärken Sie die Resilienz mit einer erstklassigen Notfallwiederherstellung, die kritische Systeme vor Ausfallzeiten schützt. Cloud-Plattformen reduzieren zudem die Investitionsausgaben (CapEx), indem sie den Wechsel zu einem planbaren operativen Modell ermöglichen und gleichzeitig HIPAA-Compliance unterstützen.
Nutzung von Daten und KI für den ROI: Nutzen Sie Ihre vereinheitlichten Daten für KI- und ML-Modelle. Dies ermöglicht den Einsatz von prädiktiver Analytik, um Betriebskosten zu senken, Lieferketten zu optimieren und die Pipeline der Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen.
Snowflake unterstützt führende, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards für den öffentlichen Sektor und die Privatwirtschaft, um Compliance und den Schutz von Daten – einschließlich Gesundheitsdaten (PHI) und personenbezogenen Daten (PII) – zu ermöglichen. Zu diesen Zertifizierungen gehören HIPAA, HITRUST, FedRAMP, SOC2 und DSGVO. Erfahren Sie mehr im Security Hub von Snowflake.
Ja, die AI Data Cloud von Snowflake ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, all ihre multimodalen Daten (strukturierte, unstrukturierte und semistrukturierte) zu aktivieren, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind – über Clouds und Regionen hinweg. Dazu gehören Anrufprotokolle, PDFs, Audiodateien und DICOM-Bilder.
Snowflake ist mit vielen branchenführenden Lösungen für Gesundheitsdienstleister kompatibel, von denen viele über native Apps und Konnektoren im Snowflake Marketplace verfügbar sind.
Ja. Führende Unternehmen wie NYC Health + Hospitals, Scripps Health, Providence Health, Corewell Health, Alberta Health Services, Prisma Health und viele mehr vertrauen Snowflake ihre geschäftskritischen Workflows an. Entdecken Sie hier weitere Praxisbeispiele.